新冠肺炎．最新｜初步確診回落至個位數　政府籲市民減聚會勿鬆懈

撰文： 李恩慈 王潔恩 黃偉倫 黃穎津 鍾妍 陳家怡 袁澍 林穎嫺 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-14 06:00

今日（14日）是大年初三，傳統上因為「赤口」市民不會互相拜年，但今日亦值情人節，亦是港人連續第二年要在戴口罩的日子中度過甜蜜節日。衞生防護中心昨日(13日)公布新增12宗確診個案，創第四波爆疫後單日新低，另初步確診個案亦只在「個位數」。不過，政府表明確診數字低可能只是市民因正值新年不願去診所求醫，呼籲有病徵市民盡早求醫、又或接受檢測。

尖沙咀舊式商住大廈、賓館林立的美麗都大廈，有2名初步確診者是持行街紙，去年7月及10月來港。

▼年初二昂坪．市民摸牛賞花▼

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▼年初二東涌及昂坪．人潮逼爆▼

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▼年初二昂坪．不見大佛照參拜▼

2月13日年初二，大批市民湧到昂坪，可惜天壇大佛正圍封維修，但無礙市民上香祈願。（梁鵬威攝）

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▼年初二東涌及昂坪．紅噹噹慶新年▼

2月13日年初二，大批市民湧到東涌和昂坪。紅色是新正頭代表顏色，有市民特別穿上一襲紅色衣服應節。（梁鵬威攝）

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▼牛年初二 沙田車公廟求籤祈▼

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【00:30】香港電台形象設計組一名髮型師確診，港台表示，共有7名員工、5名節目主持及7名嘉賓共19人被列作密切接觸者，需進入隔離營接受檢疫，據悉節目主持鄭萃雯已收到衞生防護中心通知列為密切接觸者。

港台指，染疫員工負責《早辰。早晨》、《城市論壇》及《議事論事》等7個節目。

【00:05】根據衞生防護中心晚上更新的疫廈名單，大埔及油尖旺區佔最多，各涉及三幢大廈。

早前納入強制檢測名單的太和邨愛和樓今日再增一宗確診，累計有7宗個案；同邨的麗和樓亦增一宗，至今有2宗個案。

另外，油麻地上海街286號、華源大廈C座、荃灣龍華樓、黃大仙嘉喜大廈及港島英迪格酒店為新「上榜」的大廈。

確診大廈｜大埔油尖旺最多 各有三大廈上榜 愛和樓累計7宗個案

▼2月13日確診患者住所及14日內曾到訪的食肆及處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者訪的食肆及處所名單，該名患者除龍蟠苑商場外，更曾到訪另外3個地方，包括荷里活廣場。

而另一宗源頭不明個案則曾到訪油麻地永安九龍中心的聯邦金閣酒家，為今日唯一一家上榜食肆，他亦曾到高鐵西九龍站任保安。

確診食肆｜聯邦金閣酒家上榜 有患者曾到荷里活廣場、高鐵西九站

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