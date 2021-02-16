新冠肺炎｜去年被捕非法勞工大跌75%　清潔黑工「疫」市倍增

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-16 00:01

本港新冠肺炎疫情持續，本港多個邊境口岸仍然關閉，入境處去年拘捕的非法勞工較前年大跌75%錄1,380人，是近5年新低；但當中非法入境者佔比卻大增，入境處行動研究組經分析後發現，疫情下足浴店、按摩店及食肆因營業受限，黑工數字有所下降，相反由於清潔工需求上升，被捕的清潔黑工亦有所倍增。

入境處去年進行1.3萬次反黑工行動，拘捕1,380人。（資料圖片/余睿菁攝）

去年拘1380人 「封關」致黑工要非法入境

入境處去年進行1.3萬次反黑工行動，拘捕1,380人，較前年5,444人下跌75%。去年最大宗行動於1月2日，入境處特遣隊人員搜查了14個目標地點，共拘捕10名懷疑非法勞工及7名涉嫌聘用非法勞工的僱主。

首席入境事務主任（執法）蘇駿豪表示，政府去年因應疫情先後關閉多個口岸，入境處行動研究組分析發現，被捕黑工數字中，非法入境者由以往佔3%至4%，升至去年23%，增最少5倍。他相信是因部分人士受入境限制未能以訪客身份抵港，而香港仍有一定經濟誘因，誘使他們以不正當途徑來港。

首席入境事務主任（執法）蘇駿豪表示，疫情對清潔工需求上升，從事清潔相關工作的黑工比例較以往上升。（歐嘉樂攝）

浴足店、按摩店、食肆黑工需減少

蘇續指，疫情下浴足店、按摩店大部分時間停業，食肆提供堂食時間和可容納客數都減少，相關非法勞工亦有所下降，以往在食店會同時間拘捕3至4名黑工，但去年的拘捕行動大多數只有1名。

相反，疫情對清潔工需求上升，從事清潔相關工作的黑工比例較以往上升，經小組分析工作地點及操作方式後，去年入境處特遣隊拘捕的清潔工佔總黑工數字由前年3.6%升至6.8%，比例升幅接近一倍。今年1月，入境處曾分別在停車場及工廠等地，再拘捕多名清潔黑工。

疫情下本港多個口岸已關閉，入境處估計部分人士受入境限制未能以訪客身份抵港，而香港仍有一定經濟誘因，誘使他們以不正當途徑來港。 。（ 資料圖片）

4年間10次聯合行動拘逾500人

另外，小組會透過多方面搜集情報，定期將非法入境人士的背景及偷渡路線最新情況及分析結果通報前線調查人員。2016年至2020年間，非華裔非法入境者主要經由海路偷渡入境香港。入境處曾採取10次聯合行動，合共拘捕逾500人，當中160人為骨幹成員。

去年，入境處與警方及內地公安機關進行「箭雲行動」聯合行動，瓦解一個活躍於粵港邊境專門安排內地人士偷渡來港的犯罪集團，兩地執法機關合共拘捕104人。當中，入境處與香港水警根據情報於去年8月香港海面截獲一艘快艇，並成功拘捕1名內地船長及船上16名內地非法入境者。

在拘捕行動後，小組會將被捕的內地人士資料提供內地，以便當局加強審批被捕人再次來港的申請，而入境處在執行出入境管制及辦理各項簽證申請時多加留意背景相近人士。