情人節逢年初三赤口　情侶即嗌交：已經氹返　之後咪唔會再嗌囉

撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-14 18:55

今日（14日）是一年一度的情人節，適逢撞正農曆新年初三「赤口」，不少市民都趁假期與愛侶相約共度佳節。有市民選擇到酒店staycation與伴侶甜蜜相伴，也有市民攜手到尖沙咀海傍散步，喁喁細語，互訴衷腸。 不過，情人之間日常小有口角亦在所難免。有情侶笑稱今天已經「嗌完交」，男友已成功氹回女友；也有情侶稱相處之道重在互相遷就，坦誠心意。

海傍人頭湧湧，有人手持花束，與愛侶攜手漫步海濱長廊。（鄭子峰攝）

記者今日下午分別到香港半島酒店及海景洲際酒店觀察，酒店大堂內掛上各種農曆新年裝飾品，盡顯節日氣氛，大堂內也有10餘對情侶排隊登記入住。 尖沙咀星光大道海傍亦人頭湧湧，有人手持花束，與愛侶攜手漫步海濱長廊。也有情侶選擇斜倚欄杆，與愛人喁喁細語，欣賞維港美景。

嗌交一招氹掂女友：互相遷就、忍讓囉

彭先生與女友王小姐慶祝首個情人節，彭先生早在一個月前便已開始計劃預定餐廳及花束，只為給王小姐一個驚喜。王小姐對收到大束玫瑰花感到「surprise」，笑稱「本身諗住冇花，估唔會咁有心思」，她又認為今年在疫下能於餐廳訂位也頗不容易，對此感到「難得」。彭先生則對女友表示，「你開心即係我開心」。而今日適逢初三「赤口」，彭先生和王小姐今日亦有口角，但彭先生成功靠一招氹掂女友：「互相遷就，忍讓囉！」王小姐亦笑道：「啱啱先嗌完交，之後咪唔會再嗌囉！」

陳小姐對男友今日情人節安排感到驚喜，稱：「佢有特登安排，拎咗花仲去接我，都好驚喜。」（黃穎津攝）

女友：適當給予男友小提示 收獲更大驚喜

何先生與陳小姐則剛剛「撐枱腳」後，到星光大道漫步。陳小姐對男友今日情人節安排感到驚喜，稱：「佢有特登安排，拎咗花仲去接我，都好驚喜。」惟因疫情緣故，晚市禁堂食令仍然生效，故晚上尚未有其他安排。陳小姐雖對禁堂食稍有困擾，但亦認為男友整體安排「好窩心，準備得好sweet」。

至於情侶相處之道，何先生則認為重在「互相遷就，要讓下女朋友，氹下女朋友」，而陳小姐則指出女方有時應要表達自己的心意，給予男友小提示，才能收到男友精心準備的驚喜。情人節之下，被問及對愛人的心底話，何先生大聲道：「我愛我女朋友！」

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