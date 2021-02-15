新冠肺炎．最新｜天頌苑頌棋閣及杏花邨26座居民　最遲初六做檢測

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 孔繁栩 袁澍 最後更新日期： 2021-02-15 22:26

今日（15日）是大年初四，亦是長假期最後一天。衞生防護中心今日（15日）公布新增9宗確診個案，連續三日創第四波爆疫後單日新低，而本地個案只得4宗，是2個多月來確診數字首次重回「個位數」。今日初步確診少於10宗，包括有輸入個案。 消息指，社區疫苗接種中心暫定於3月1日起開始運作，屆時或會以一星期七天，每日朝8晚8開放。

年初四，大批市民趕檢測中心接受採樣

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確診大廈食肆｜杏花新城唐記包點上榜 荃灣患者曾到No Boundary

【22:05】新冠肺炎確診宗數在農曆新年期間跌至爆疫後新低，衞生署今日（15日）僅錄得9宗確診，只有4宗為本地個案，當中3宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診患者住址及到訪食肆，發病後曾到親友家拜年的杏花邨65歲婦人，傳染期足跡主要在屋苑的杏花新城，她在年三十晚（11日）曾光顧商場的唐記包點。居荃灣川龍街龍華樓的相連個案女患者，在年三十晚曾到訪大壩街多國菜漢堡包店No Boundary無邊。

強制檢測大廈｜今增兩大廈 天頌苑頌棋閣、港島杏花邨26座須強檢

【21:20】政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》發出強制檢測公告，任何人在2月2日至2月15日期間曾身處天水圍天頌苑頌棋閣或杏花邨第26座超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於2月17日或之前接受檢測。受檢人士若在2月13日至15日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。政府明日（16日）會在杏花邨及天水圍天頌苑增設流動採樣站。

杏花邨26座須強制檢測 居民籲遵守檢測避免政府封廈

【20:40】本港新冠肺炎疫情持續，今日（15日）新增9宗確診個案，當中3宗屬源頭不明，其中一名居於杏花邨26座的律師行女文員（個案編號10788）年初一（12日）曾到愛東邨愛平樓拜年，有11人要檢疫隔離。



衞生防護中心今日會向杏花邨26座發出強制檢測令，有居民認為只要大部份居民遵守強檢令，毋須過份憂心，認為除非大廈疫情惡化，相信政府不會封廈。

長洲新年逼爆｜食肆涉違2人一枱 遊客無視禁令落東灣嬉水

【20:21】受新影響下，今年農曆新年假期市民無法外遊，只能留港歡度春節。今日（15日）是大年初四，為新年假期的最後一天，長洲繼續人頭湧湧，碼頭外更出現「逼爆」。有食肆並無遵守政府的限桌令，超過二人一枱；又有過百名遊客無視禁令，進入長洲東灣海灘遊玩。



有遊客表示，脫口罩進食時有一定危險，認為距離不應過近。有中學生稱誤入不准進入的東灣海灘範圍，「見到好多人玩，唔知呢度唔准入。」此外，長洲關公忠義亭旁的櫻花逐漸盛開，有攝影發燒友認為，今年的櫻花不錯，但仍需等待一至兩周才滿開。

新冠疫苗｜數十人扮打針演練接種流程 研如何分批觀察接種後反應

【19:28】政府將於3月起安排市民接種新冠疫苗，公務員事務局局長聶德權昨天（14日）表示，政府早前已經排演了一次如何運送、接種疫苗，包括在疫苗接種中心及院舍演練。



疫苗接種計劃專責工作小組成員林正財透露，演練過程並非使用真的針藥，而政府在一間體育館測試了如何為市民接種疫苗，期間數十人「扮打針」，結果發現需再研究如何可以更好地分流市民，例如接種了疫苗、正觀察反應的市民如何不會過於集中。政府又安排了外展隊到一間位於港島區的院舍，測試如何在院舍內稀釋疫苗，而流程大致順暢。

新冠疫苗｜初七料放寬晚市堂食 陳肇始考慮顧客須接種疫苗

【19:15】政府早前預告初七（18日）會放寬食肆等業務處所的防疫規定，今日（15日）新增9宗確診個案。食物及衞生局局長陳肇始接受傳媒訪問時表示，當確診數字回落至個位數字，政府評估合適後會有更多空間放寬，但會要求員工做病毒檢測、客人使用「安心出行」，亦可能要求客人接種疫苗。

【17:40】消息人士透露，按照現時疫情發展，政府很大機會會於初七放寬限制措施，不過，政府仍需觀察新年假期一兩天後的疫情有無變化，才能有最終定案。

消息：政府很大機會於初七放寬限制措施 新年假期後疫情為關鍵

【17:30】《香港01》獲得一份政府內部通函，當局內部早前招募公務員負責疫苗中心的行政工作，參與的公務員除了原有的收入外，更有額外職務津貼，最高級別的中心主任每小時津貼為93元，最低級別的清潔人員則只有13元。

文件指，一個中心大約需要15至20個注射站，需要AB兩條隊共計52人維持；每位負責所有參與社區疫苗中心計劃的公務員每周至少需要工作44小時。以20間社區疫苗接種中心、運營6個月來計算，政府共需要向參與的公務員支付約4249萬額外津貼。

疫苗接種中心運作半年 政府須支最少4200萬額外津貼予參與公務員

(政府內部通函截圖)

【17:15】林文健提到，上述一名初步確診的消防隊目，發病初時只自己服食成藥控制病情的做法不理想，因為可能延誤醫治，亦令傳播鏈難切斷。

【17:00】林文健指，未來會視乎疫情走勢，或會再收緊強制檢測或界定為須檢疫人士的準則。歐家榮指，界定是否屬於密切接觸者，「無一條公式、方程式去計，所有嘢都係經風險評估去估算。」他舉例指，港台的髮型師雖然有戴口罩，但由於工作場所密封、亦有使用風筒，或會吹散飛沫等，所以在追蹤密切接觸者方面會「緊啲」。他重申，過去有不少個案，即使短時間面對面交談，亦有傳播病毒風險，故只要是高風險接觸，都需要檢疫。

強制檢測大廈｜今增兩大廈 天頌苑頌棋閣、港島杏花邨26座須強檢

【16:45】歐家榮又指，今日初步確診個案少於10宗，當中有3宗初步確診個案是源頭未明。其中，第一宗個案是一名39歲主婦，她居於鑽石山鳳鑽苑，早於2月9日已發病，直至2月13日因情況轉差少去門診求醫，倘明天正式確診其居所大廈須強制檢測。患者平日主要留家，間中會去鳳德街市買餸。

至於第二宗初步陽性個案，涉及一名葵涌消防局的53歲消防隊目。該患者早於2月4日已有上呼吸道感染病徵，但一直只服食成藥，2月10日早上落更後再無上班，他其後因病情轉差送入急症室，由於傳染期去過青衣及青衣南消防局替更，衞生防護中心仍在追踨界定有多少人列為密切接觸者，但至少有20名同事須檢疫。

葵涌消防局隊目初步確診 病發後食成藥飲感冒茶 拖足10日才求醫

第三宗初步陽性無源頭個案，是一名8歲女童，她居於石籬二邨石怡樓，居於一個有確診患者的單位旁邊，但她們一家人都報稱與確診鄰居很少接觸，「可以話係互不相識」，故暫時列為未知感源頭個案，由於女童過去一段時間都無返學，所以暫無學校或教職員需要強制檢測或檢疫。

【16:37】歐家榮表示，截至凌晨，本港過去24小時新增9宗確診個案，個案編號由#10781至#10790。其中，輸入個案佔5宗，本地個案只得4宗，而源頭不個案有3宗。歐家榮指，輸入個案中，有3人由印尼抵港，一名海員由印度經杜拜抵港，最後一人是一名菲傭，但值得注意是該名菲傭體內驗出N501Y變異基因病毒。他又指，昨日確診的一名#10769經土耳其抵港的空中服務員，化驗所亦驗出N501Y變異病毒。

至於今日新增的3宗無源頭個案，一名是79歲婆婆，居於家維邨家廉樓，該大廈早於2月11日已列為強制檢測大廈，本身她無病徵，2月13日去接受驗測後驗出陽性。經追查後發現，該名婆婆於2月11日曾去彩頤居探親，而目前家廉樓已有3個單位有患者居住。

至於第二名無源頭個案，是一名34歲男子，本身於屯門v city商場內的一田超市內，於一家Balencia Bakery & Cafe麵包店內任職麵包師傅，2月13日是最後上班日，本身住天水圍天頌苑頌棋閣。衞生防護中心已要求麵包店停業14天，而其他員工、確診者家人都要接受檢疫。暫時有6名員工要檢疫，至於顧客的感染風險應該不高，但倘擔心自己，亦可去接受檢測。

第三名無源頭個案，是一名律師行文員，律師行位於中環皇后大道中59至65號泛海大廈，2月9日已有病徵，2月11日交樣本後驗呈陽性，家住杏花邨26座。由於他在傳染期去過愛東邨愛平樓探親，暫至少11人要檢疫。

新增4宗確診 源頭不明律師行文員愛東邨拜年 11人親友要檢疫

一名源頭不明感染個案，曾到曾到彩頤居A座探親。（房協圖片）

【16:30】衞生署衞生防護中心總監林文健、衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲出席疫情記者會，交代最新情況。

林文健表示，截至今日凌晨，過去24小時本港新增9宗確診個案，本地個案只得4宗，輸入個案有5宗，是第四波疫情爆發以來，事隔2個多月首度重回「個位數」。

林文健提到，明天年初五全港大部份人都會復工，而過去不少工作場所的爆發個案，是涉及共用設施如休息室、茶水間、會議室、個別人士曾除低口罩、社交距離不足等。他重申，工作環境內應避免除低口罩、並不要與人談話，完成用膳後立即戴回口罩，員工要注意手部衞生，而會議室、茶水間等共用設施應定時消毒。

【16:30】政府早前表明，如相關處所重開，職員須每14日檢測一次，入場人士須使用「安心出行」或登記資料記錄行蹤。有美容院及健身中心均表示，已準備好表格讓不欲使用「安心出行」的顧客登記，需真寫姓名、電話及出入時間。有美容院更表明，如顧客不願用「安心出行」，又不登記資料，「寧願唔做佢生意，唔好一粒老鼠屎影響成個飯碗。」

安心出行｜健身及美容院業表明顧客拒任何方法登記 將拒諸門外

年初四農曆新年長假期最後一天，長洲人頭湧湧

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【16:28】今日（15日）是大年初四，為新年假期的最後一天，長洲連續多日人頭湧湧，商戶均表示生意比預期理想。



其中渡假屋負責人更指，雙人房及家庭房於3周前，已接近預約爆滿，只剩下一至兩成房間，直至近日更已全部爆滿，有的加價仍照有人租。紀念品店及單車店則認為，今年新年天氣清及溫度適中，令市民紛紛選擇到長洲過年；而3間店均異口同聲表示，雖然生意比預期理想，但不會加價。由於晚市禁堂食，商戶都指大部分人趕在傍晚離開，以致僅得半日市。

長洲新年逼爆｜度假屋訂房加價照爆滿 商戶：晚市禁堂食得半日市

【15:50】當局仍未公布晚恢復的具體細則及指引，加上公眾仍對「安心出行」有懷疑，業界擔心前線員工會和顧客起爭執、衝突。香港餐飲聯業協會會長黃家和指，若要食肆派專員負責監督入店顧客使用安心出行或登記資料，不太現實。

餐飲業組織「稻苗學會」會長、連鎖餐廳負責人黃傑龍指，已經有食肆準備表格或電子表格供不使用「安心出行」的市民登記個人資料，認為作為商家只能盡力去配合，盡法例規定的責任。他認為政府推出法律未必代表能解決問題，「政府有責任釋除公眾憂慮，我哋食肆無辦法令到啲顧客從無信心變為有信心。」

安心出行｜憂食客衝突 業界籲政府多宣傳：我哋畀唔到市民信心

【15:30】呼吸系統專科醫生梁子超今日（15日）表示，雖然新年前疫情開始緩和，但現時仍「打橫行」，未算非常平穩，預料疫情或會反彈，大約初八、九（19、20日）見到個案上升，不過幅度視乎未來數天的聚集情況，以及放寬社交措施後，會否出現混亂。

新年人頭湧湧多聚會 梁子超：反彈屬預期內 初八確診數成關鍵

油麻地梁顯利社區檢測中心今早報警，一名58歲姓孫女子涉嫌持假身份證被捕，她報稱不適送院。（孔繁栩攝）

58歲女子涉持假身份證 到梁顯利中心做檢測 被捕後報稱不適送院

【14:55】疫情稍為緩和，食肆及表列處所有望最快年初七（18日）放寛營業限制，但員工必須持陰性檢測報告才能開工。



油麻地梁顯利社區檢測中心今早（15日）大排打蛇餅，最高峯時段逾百人排隊。不少表列處所員工批評預約一早爆滿，人龍又長又逼，「無事都變有事」。

農曆年最後紅假 各行各業為開工趕檢測 油麻地梁顯利大打蛇餅

政府將於3月起推出新冠疫苗接種計劃，於社區疫苗接種中心為市民接種BioNTech的mRNA疫苗。（資料圖片）

【14:30】政府將於3月起推出新冠疫苗接種計劃，《香港01》接獲消息指，由私營機構承辦的社區疫苗接種中心最快於3月1日起啟用。

有營運社區接種中心的承辦商透露，現時需要招聘數百名護士、數十名醫生以兼職形式工作，而根據其招聘廣告，註冊護士及藥劑師的時薪高達300元，而醫生時薪更達700元。另外，亦有中介公司正協助醫院管理局及私營醫療機構聘請護士，於接種中心為市民打針，時薪則較低，註冊護士時薪約190元。

新冠疫苗｜接種承辦商聘數百護士 時薪高達300元：都擔心會虧本

【13:34】消息：今日增大約10宗確診。

【09:43】新一份《財政預算案》將於本月下旬公布，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦今早（15日）於港台節目《千禧年代》表示，政府去年推出的「保就業」計劃「行錯路」，令部分資源派發到未有經營困難的企業，原本相關資源可更針對性地協助受困企業，如疫情下被勒令停業的行業。

劉達邦表示，期望《財政預算案》短期內可向受影響的企業提供更多支援；長線則是研究如何在未來一年，增加相關行業收入，防止出現結業潮，以免失業率再升。他認為，再向市民直接派發現金的作用不大，未必能直接刺激消費，部分人未有使用，建議政府向每名市民派發5,000元消費券，即使美容、健身等即將重開場所都可使用，而且為消費券加設有效期，如半年至一年內使用，便可直接在短期刺激消費，令經濟復甦機會更高。

相關新聞：財政預算案｜中小企建議每人派5,000元消費券 設使用期限促消費

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【00:10】A1-bakery宣布，屯門V city分店2月14日起暫停營業，因為有一名員工初步確診，故需停業至2月16日，期間會深層清潔及霧化消毒，以保障員工及顧客的健康及安全。至於店內所有食物將會銷毀，而所有密切接觸的員工，會接受衛生署安排隔離檢疫。

A-1 Bakery屯門V city一田店有員工初步確診 須停業3天

【00:02】衞生防護中心晚上更新資料，尖沙咀美麗都大廈再多3宗確診個案，源頭不明患者分別居於馬鞍山富寶花園1座、土瓜灣道267號和葵涌寶星中心A座。

至於大埔廣福邨廣智樓，再錄得有患者，而紅磡家維邨家廉樓亦報告稱有染疫者居住。

確診大廈｜大埔廣福邨廣智樓又上榜 紅磡家維邨家廉樓再錄患者

▼2月13日確診患者住所及14日內曾到訪的食肆及處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者過去14日曾到訪的食肆及處所名單，新增5間食肆曾有確診患者到訪，包括太古城內的拉麵店豚王、新都城中心德美壽司，以及元朗親子餐廳「唐」。

美麗都大廈再有3人確診，為關連個案，衞生防護中心曾透露，有人從內地到港人士，入境處曾指美麗都有3名患者是持「行街紙」，而資料顯示其中一人報稱曾於2月9日到訪青山灣入境事務中心。今日另有一名確診患者任職社工，他曾到訪聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓及北角政府合署等。

確診食肆｜增5食肆太古城豚王上榜 患者曾到青山灣入境中心

昨日總覽：

港台髮型師確診 至少25人檢疫隔離 有嘉賓出席節目都「上榜」

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港台確診髮型師住富寶花園一座 住戶須強制檢測：新年流流唔好彩

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