新冠肺炎．最新｜消息：今日增大約10宗確診　數字維持低水平

撰文： 鄭翠碧 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 孔繁栩 袁澍 最後更新日期： 2021-02-15 14:43

今日（15日）是大年初四，亦是長假期最後一天。衞生防護中心昨日公布新增12宗確診個案，連續兩日創第四波爆疫後單日新低，另初步確診個案大約10宗。香港電台一名髮型師確診，至少20多人須送檢疫中心隔離。 消息指，社區疫苗接種中心暫定於3月1日起開始運作，屆時或會以一星期七天，每日朝8晚8開放，負責疫苗接種安排的政制及內地事務局局長聶德權表示﹐政府會於全港18區，每區最少會有一間疫苗接種中心，他又指最終應該有超過20間中心讓市民接種疫苗。

年初四，大批市民趕檢測中心接受採樣

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政府將於3月起推出新冠疫苗接種計劃，於社區疫苗接種中心為市民接種BioNTech的mRNA疫苗。（資料圖片）

【14:30】政府將於3月起推出新冠疫苗接種計劃，《香港01》接獲消息指，由私營機構承辦的社區疫苗接種中心最快於3月1日起啟用。

有營運社區接種中心的承辦商透露，現時需要招聘數百名護士、數十名醫生以兼職形式工作，而根據其招聘廣告，註冊護士及藥劑師的時薪高達300元，而醫生時薪更達700元。另外，亦有中介公司正協助醫院管理局及私營醫療機構聘請護士，於接種中心為市民打針，時薪則較低，註冊護士時薪約190元。

新冠疫苗｜接種承辦商聘數百護士 時薪高達300元：都擔心會虧本

【13:34】消息：今日增大約10宗確診。

【09:43】新一份《財政預算案》將於本月下旬公布，中小型企業聯合會永遠榮譽主席劉達邦今早（15日）於港台節目《千禧年代》表示，政府去年推出的「保就業」計劃「行錯路」，令部分資源派發到未有經營困難的企業，原本相關資源可更針對性地協助受困企業，如疫情下被勒令停業的行業。

劉達邦表示，期望《財政預算案》短期內可向受影響的企業提供更多支援；長線則是研究如何在未來一年，增加相關行業收入，防止出現結業潮，以免失業率再升。他認為，再向市民直接派發現金的作用不大，未必能直接刺激消費，部分人未有使用，建議政府向每名市民派發5,000元消費券，即使美容、健身等即將重開場所都可使用，而且為消費券加設有效期，如半年至一年內使用，便可直接在短期刺激消費，令經濟復甦機會更高。

相關新聞：財政預算案｜中小企建議每人派5,000元消費券 設使用期限促消費

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

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▼年初三赤口及情人節 車公廟人頭湧湧▼

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【00:10】A1-bakery宣布，屯門V city分店2月14日起暫停營業，因為有一名員工初步確診，故需停業至2月16日，期間會深層清潔及霧化消毒，以保障員工及顧客的健康及安全。至於店內所有食物將會銷毀，而所有密切接觸的員工，會接受衛生署安排隔離檢疫。

A-1 Bakery屯門V city一田店有員工初步確診 須停業3天

【00:02】衞生防護中心晚上更新資料，尖沙咀美麗都大廈再多3宗確診個案，源頭不明患者分別居於馬鞍山富寶花園1座、土瓜灣道267號和葵涌寶星中心A座。

至於大埔廣福邨廣智樓，再錄得有患者，而紅磡家維邨家廉樓亦報告稱有染疫者居住。

確診大廈｜大埔廣福邨廣智樓又上榜 紅磡家維邨家廉樓再錄患者

▼2月13日確診患者住所及14日內曾到訪的食肆及處所▼

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【00:01】衞生防護中心晚上更新確診患者過去14日曾到訪的食肆及處所名單，新增5間食肆曾有確診患者到訪，包括太古城內的拉麵店豚王、新都城中心德美壽司，以及元朗親子餐廳「唐」。

美麗都大廈再有3人確診，為關連個案，衞生防護中心曾透露，有人從內地到港人士，入境處曾指美麗都有3名患者是持「行街紙」，而資料顯示其中一人報稱曾於2月9日到訪青山灣入境事務中心。今日另有一名確診患者任職社工，他曾到訪聖雅各福群會賽馬會社會服務大樓及北角政府合署等。

確診食肆｜增5食肆太古城豚王上榜 患者曾到青山灣入境中心

昨日總覽：

港台髮型師確診 至少25人檢疫隔離 有嘉賓出席節目都「上榜」

新冠疫苗｜消息：社區疫苗接種中心3月1日起運作 承辦商增聘人手

情人節逢年初三赤口 情侶即嗌交：已經𠱁返 之後咪唔會再嗌囉

港台確診髮型師住富寶花園一座 住戶須強制檢測：新年流流唔好彩

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