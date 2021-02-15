新增4宗確診　源頭不明律師行文員愛東邨拜年　11人親友要檢疫

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-15 17:57

新冠肺炎疫情稍有緩和，衞生署今日（15日）公布新增9宗個案，僅4宗為本地個個案，但當中3宗感染頭不明，累計增至10,789宗。衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指，一名居於杏花邨26座的中環泛海大廈律師行65歲女文員（確診編號10788），年初一（12日）曾到愛東邨愛平樓拜年，涉及11人，須送往檢疫。 另外一宗源頭不明個案，則是一名在屯門V city一田超市「Balencia Bakery」工作的麵包師傅，患者主要負責製作麵包。

歐家榮指，截至凌晨，本港過去24小時新增9宗確診個案。而初步陽性個案中，一名葵涌消防局的隊目染疫，暫有至少20名同事要檢疫。(羅君豪攝)

女文員發病看醫生後 年三十上班 年初一拜年

歐家榮指，新增9宗個案當中，5宗是輸入性個案。其中一人是律師行的65歲女文員（#10788），她住在杏花邨第26座。該間律師行位於皇后大道中 59-65號泛海大廈，患者最後上班日是2月11日( 年三十），但她早在2月9日已出現病徵，翌日曾求醫，在2月11日提交深喉唾液樣本後呈陽性。

歐家榮指，她在年初一（2月12日）曾與家人到愛東邨愛平樓拜年，相關的密切接觸者約有11人，他們曾一起用餐，故需要檢疫。

一名源頭不明感染個案，曾到曾到彩頤居A座探親。（房協圖片）

居疫廈家維邨婆婆年三十到到彩頤居探親

另一宗源頭不明個案，則為昨日已公布79歲的婆婆。她住紅磡家維邨家廉樓，該大廈早前曾被列強檢大廈。患者並無病徵，在2月13日做檢測後驗到陽性。她在2月11日（年三十）曾到彩頤居A座探親，「可能攞啲嘢畀佢。」

歐指，家廉樓至今錄得5宗個案，涉及3個不同單位，其座向、樓層均不同。

衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮（左）指，本港今日新增3宗感染源頭不明的本地個案。（羅君豪攝）

V city一田Balencia麵包師傅確診 衞生署建議顧客自行做檢測

至於最後一宗源頭不明個案，是一位在屯門V city一田超市「Balencia Bakery」工作的麵包師傅，患者主要作廚房工作、負責製作麵包。

歐家榮指，患者是34歲男子，居於天水圍天頌苑頌棋閣，最後上班日是2月13日，並在同日出現病徵，雖然公司在2月3日曾安排他做檢測，但當時呈陰性。衛生防護中心將建議該麵包店停工14天，而其他員工都需要檢疫，涉及6人。

歐又指，根據他的了解，他們工作時都有佩戴手套，食物一般不會有特別風險，但若顧客擔心，都可自行做檢測。

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