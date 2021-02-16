新冠肺炎．最新｜今增8宗確診3宗源頭不明　一患者亡累計奪194命

撰文： 王潔恩 黃偉倫 陳家怡 黃詠榆 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 麥凱茵 歐陽德浩 袁澍 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-16 15:17

本港新冠肺炎疫情在新年期間緩和，衞生署昨（15日）公布僅增9宗確診個案，是第四波爆疫以來單日新低；昨初步確診也少於10宗。有確診者新年期間曾往拜年，同場親友新正頭要前住檢疫，未知會否爆拜年群組；連日來不少市民到離島或景點遊玩，有食肆沒有遵從2人一枱限制。

農曆新年長假期今日（16日）結束，大年初五，打工仔復工，衞生署昨呼籲市民要與同事保持社交距離。政府計劃年初七（18日）有條件放寬部分防疫措施，包括取消晚市禁堂食，並容許部分場所復業，政府在審視近日疫情後，料最快今日有公布。

【15:14】瑪嘉烈醫院公布，一名新型冠狀病毒確診病人今日離世，患者是有長期病患的82歲女病人（個案編號：9858），於1月29日因頭暈、胸口不適和喉嚨痛入住瑪嘉烈醫院接受治療，其後確診，病人情況其後持續惡化，延至今日上午十一時二十六分離世。今日累計194宗死亡個案。

新冠疫苗｜科興於假期補交資料 顧問專家委員會今開會商討

【15:04】疫苗顧問專家委員會上周審議緊急使用科興新冠疫苗未有結果，尚待科興就兩方面問題，向委員會補交資料。據悉，科興已向港府提交進一步資料，疫苗顧問專家委員會，今日（16日）將開會討論，成員將於會後見記者。



疫苗專家委員會召集人劉澤星，曾於上周表示，科興未交代的資料包括兩劑疫苗接種相隔時間，以及已接種人士能否製造抗體數據。

增8宗個案 有患者曾到彩頤居探親 該廈今錄一89歲老伯染疫

【14:02】衞生署衞生防護中心公布，截至2月16日零時零分，中心正調查8宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計10 797宗（包括10 796宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案其中2宗為輸入個案，3宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連。

第一宗源頭不明個案涉及一名39歲女病人（個案編號：10791），為一名家庭主婦。

第二宗源頭不明個案涉及一名53歲男病人（個案編號：10793）。病人為消防隊目，於葵涌消防局工作，最後上班日期為2月10日。

第三宗源頭不明個案涉及一名8歲女病人（個案編號：10794），她沒有病癥，2月14日到社區檢測中心接受檢測。病人為一名學生。

【13:51】知情人士向《香港01》表示，社區疫苗中心啟動日期仍未確定，市民最快2月底，最遲3月初可以開始接種。疫苗中心將遍布全港18區，每間疫苗中心僅提供一種疫苗。另外首批疫苗將優先提供給60歲以上長者接種，可由他人陪同，而陪同者屆時也可同場接種。

新冠疫苗｜消息：接種中心遍布18區 逾60歲優先 陪同者可即接種

【12:07】消息指，今天新增少於10宗確診個案。昨日衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提及，有3宗初步確診個案是源頭未明，料今日確診。

【11:48】本港第四波新冠肺炎持續，多個大型地盤頻頻爆疫。建造業界由今日（16日）起試行計劃，地盤工人、職員需持檢測陰性證明，方可進入工地，至本月22日全面實施。

地盤林立的啟德一帶，今日有地盤外大排長龍，逾500名地盤工人及職員等候出示陰性檢測結果進入地盤工作，期間有人一度鼓躁。有排隊職員特意提早半小時上班，並認為現時進入地盤前要出示陰性檢測結果會較安心。亦有工人坦言，地盤人多故擔心受感染，惟直言「擔心都無辦法，政府又唔封關」。

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強制檢測｜地盤今起須出示陰性證明 啟德有地盤逾500工人排長龍

【11:39】消息表示，衞生署今日不設疫情記者會，是第四波以來首次。對上一次沒有記者會是去年11月18日。

【10:26】衞生防護中心昨透露，一名葵涌消防局的消防隊目染疫，事主於2月3日有病徵後，只自行服藥及飲感冒茶，病發逾十日才求醫，他亦到過去年中爆發疫情的青衣南消防局替更。消防處發言人表示，另一名與事主同隊的葵涌消防局消防員也確診，現正在廣華醫院接受治療和隔離。另外，曾於2月1日至14日在葵涌消防局工作過的70多名消防處人員，均被列為密切接觸者及需要進行檢疫。該處已作出適當人手調配，以維持葵涌區的緊急服務。

新冠肺炎｜梁子超：個案下跌只屬短暫現象 憂有患者未接受檢測

【10:16】政府擬於年初七（18日）放寬部分社交距離措施。呼吸系統專科醫生梁子超今早（16日）於電台節目表示，雖然近日確診個案數字下跌，但認為只屬短暫現象，即使近日多個檢測中心爆滿，但參與檢測者多因工作場所要求才做檢測，本身並無病徵。他擔心，檢測中心長期爆滿，反而令新年期間受感染者，未能及時接受檢測，政府重啟部分場所後，令疫情反彈。

年初四農曆新年長假期最後一天，長洲人頭湧湧

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昨日總覽：新冠肺炎．2.15｜第四波單日確診首少於10宗 市民年初四多處群聚

長洲新年逼爆｜食肆涉違2人一枱 遊客無視禁令落東灣嬉水

長洲新年逼爆｜度假屋訂房加價照爆滿 商戶：晚市禁堂食得半日市

農曆年最後紅假 各行各業為開工趕檢測 油麻地梁顯利大打蛇餅

58歲女子涉持假身份證 到梁顯利中心做檢測 被捕後報稱不適送院

強制檢測大廈｜今增兩大廈 天頌苑頌棋閣、港島杏花邨26座須強檢

年初四，大批市民趕檢測中心接受採樣

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新冠肺炎｜去年被捕非法勞工大跌75% 清潔黑工「疫」市倍增

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，本港多個邊境口岸仍然關閉，入境處去年拘捕的非法勞工較前年大跌75%錄1,380人，是近5年新低；但當中非法入境者佔比卻大增，入境處行動研究組經分析後發現，疫情下足浴店、按摩店及食肆因營業受限，黑工數字有所下降，相反由於清潔工需求上升，被捕的清潔黑工亦有所倍增。

確診大廈食肆｜杏花新城唐記包點上榜 荃灣患者曾到No Boundary

【00:00】新冠肺炎確診宗數在農曆新年期間跌至爆疫後新低，衞生署今日（15日）僅錄得9宗確診，只有4宗為本地個案，當中3宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診患者住址及到訪食肆，發病後曾到親友家拜年的杏花邨65歲婦人，傳染期足跡主要在屋苑的杏花新城，她在年三十晚（11日）曾光顧商場的唐記包點。居荃灣川龍街龍華樓的相連個案女患者，在年三十晚曾到訪大壩街多國菜漢堡包店No Boundary無邊。

消息：政府很大機會於初七放寬限制措施 新年假期後疫情為關鍵

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