新冠肺炎．最新｜葵涌消防局爆疫兩人確診　全局70多人要隔離檢疫

撰文： 王潔恩 黃偉倫 陳家怡 黃詠榆 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 麥凱茵 歐陽德浩 袁澍 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-16 10:31

本港新冠肺炎疫情在新年期間緩和，衞生署昨（15日）公布僅增9宗確診個案，是第四波爆疫以來單日新低；昨初步確診也少於10宗。有確診者新年期間曾往拜年，同場親友新正頭要前住檢疫，未知會否爆拜年群組；連日來不少市民到離島或景點遊玩，有食肆沒有遵從2人一枱限制。

農曆新年長假期今日（16日）結束，大年初五，打工仔復工，衞生署昨呼籲市民要與同事保持社交距離。政府計劃年初七（18日）有條件放寬部分防疫措施，包括取消晚市禁堂食，並容許部分場所復業，政府在審視近日疫情後，料最快今日有公布。

【10:26】衞生防護中心昨透露，一名葵涌消防局的消防隊目染疫，事主於2月3日有病徵後，只自行服藥及飲感冒茶，病發逾十日才求醫，他亦到過去年中爆發疫情的青衣南消防局替更。消防處發言人表示，另一名與事主同隊的葵涌消防局消防員也確診，現正在廣華醫院接受治療和隔離。另外，曾於2月1日至14日在葵涌消防局工作過的70多名消防處人員，均被列為密切接觸者及需要進行檢疫。該處已作出適當人手調配，以維持葵涌區的緊急服務。

新冠肺炎｜梁子超：個案下跌只屬短暫現象 憂有患者未接受檢測

【10:16】政府擬於年初七（18日）放寬部分社交距離措施。呼吸系統專科醫生梁子超今早（16日）於電台節目表示，雖然近日確診個案數字下跌，但認為只屬短暫現象，即使近日多個檢測中心爆滿，但參與檢測者多因工作場所要求才做檢測，本身並無病徵。他擔心，檢測中心長期爆滿，反而令新年期間受感染者，未能及時接受檢測，政府重啟部分場所後，令疫情反彈。

年初四農曆新年長假期最後一天，長洲人頭湧湧

+ 7 + 7 + 7

昨日總覽：新冠肺炎．2.15｜第四波單日確診首少於10宗 市民年初四多處群聚

長洲新年逼爆｜食肆涉違2人一枱 遊客無視禁令落東灣嬉水

長洲新年逼爆｜度假屋訂房加價照爆滿 商戶：晚市禁堂食得半日市

農曆年最後紅假 各行各業為開工趕檢測 油麻地梁顯利大打蛇餅

58歲女子涉持假身份證 到梁顯利中心做檢測 被捕後報稱不適送院

強制檢測大廈｜今增兩大廈 天頌苑頌棋閣、港島杏花邨26座須強檢

年初四，大批市民趕檢測中心接受採樣

+ 8 + 8 + 8

新冠肺炎｜去年被捕非法勞工大跌75% 清潔黑工「疫」市倍增

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，本港多個邊境口岸仍然關閉，入境處去年拘捕的非法勞工較前年大跌75%錄1,380人，是近5年新低；但當中非法入境者佔比卻大增，入境處行動研究組經分析後發現，疫情下足浴店、按摩店及食肆因營業受限，黑工數字有所下降，相反由於清潔工需求上升，被捕的清潔黑工亦有所倍增。

確診大廈食肆｜杏花新城唐記包點上榜 荃灣患者曾到No Boundary

【00:00】新冠肺炎確診宗數在農曆新年期間跌至爆疫後新低，衞生署今日（15日）僅錄得9宗確診，只有4宗為本地個案，當中3宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診患者住址及到訪食肆，發病後曾到親友家拜年的杏花邨65歲婦人，傳染期足跡主要在屋苑的杏花新城，她在年三十晚（11日）曾光顧商場的唐記包點。居荃灣川龍街龍華樓的相連個案女患者，在年三十晚曾到訪大壩街多國菜漢堡包店No Boundary無邊。

消息：政府很大機會於初七放寬限制措施 新年假期後疫情為關鍵

新冠疫苗｜初七料放寬晚市堂食 陳肇始考慮顧客須接種疫苗

疫苗接種中心運作半年 政府須支最少4200萬額外津貼予參與公務員

新冠疫苗｜數十人扮打針演練接種流程 研如何分批觀察接種後反應

▼接種疫苗 專家解答九大疑問▼

+ 3 + 3 + 3

新年人頭湧湧多聚會 梁子超：反彈屬預期內 初八確診數成關鍵

葵涌消防局隊目初步確診 病發後食成藥飲感冒茶 拖足10日才求醫

新增4宗確診 源頭不明律師行文員愛東邨拜年 11人親友要檢疫

▼科興、BioNTECH復星、阿斯利康疫苗保護率副作用▼