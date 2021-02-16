新冠肺炎．2.16｜一日奪兩命　南山邨81歲婆婆不治　累計195人死

撰文： 王潔恩 黃偉倫 陳家怡 黃詠榆 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 麥凱茵 歐陽德浩 袁澍 黃穎津 最後更新日期： 2021-02-17 01:10

本港新冠肺炎疫情在新年期間緩和，衞生署今（16日）公布8宗確診個案，是第四波爆疫以來單日新低；但初步確診約20宗。政府公布年初七（18日）有條件放寬部分防疫措施，包括恢復晚市堂食至晚上10時，可以4人一枱。

▼年初五市民排長龍做檢測▼

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強制檢測大廈｜增4樓宇 彩頤居A、B座上榜 和明苑和暢閣列強檢

【00:04】本港疫情緩和，周二（16日）新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗無源頭。政府刊憲，將四幢大廈列入強制檢測，包括黃大仙鳳鑽苑、牛頭角彩頤居A及B座、九龍柯士甸大廈及將軍澳和明苑和暢閣。任何人由本月3日至16日，曾在以上地點逗留超過2小時，最遲於周四（18日）接受檢測。

安心出行｜光榮冰室稱無權核對顧客填寫資料 私隱署：應確保準確

2月17日【00:58】食物及衞生局局長陳肇始周二（16日）宣布，將於年初七（18日）准食肆晚市恢復堂食，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼或登記個人資料。有黃店食肆表示，並無任何權力要求顧客核對資料，只能盡力做好，希望顧客填寫資料。私隱專員公署表示，食肆和處所負責人應採取所有切實可行的步驟，確保個人資料準確，以及保障資料不受未獲准許或意外的查閲、處理、刪除、喪失或使用。

公務員復工｜差估署詢問處周四起恢復服務 文物探知館周五重開

【23:37】公務員周四年初七（18日）起恢復正常服務，屋宇署、差餉物業估價署、城市規劃委員會公布復工安排，古物古蹟辦事處轄下的尖沙咀香港文物探知館，以及元朗屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心亦於周五（19日）起重新開放。

確診大廈食肆｜行蹤全覽 染疫消防隊目曾光顧元朗大快活、潮龍園

【23:04】第四波疫情緩和，衞生署今日（16日）公布新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗無源頭，包括一名53歲葵涌消防局消防隊目（編號：10793）。根據衞生防護中心晚上更新資料，該名消防隊目早於本月4日已經出現病徵，昨日初步確診，被列為今日的確診個案。他曾在傳染期內到訪過元朗食肆大快活和潮龍園。

新冠肺炎｜明愛醫院81歲長期病患女病人離世 累計195名患者死亡

【22:08】明愛醫院公布，一名81歲有長期病患的女病人（個案編號：10503）晚上8時03分離世。她於1月31日因出現上呼吸道感染症狀及發燒入住明愛醫院，隨後確診，病情持續惡化。她生前居於南山邨南明樓， 與本地個案有流行病學關連。

至今共有189名確診病人於公立醫院離世，連同在家及私家醫院死亡病人，累計共195人不治。

葵涌消防局增一消防人員初步確診 曾參與2月4日碧街封區行動

【21:56】衞生署今日（16日）公布新增8宗新冠肺炎確診個案，包括一名駐守葵涌消防局的53歲消防隊目（個案10793）。一名與他同隊的葵涌消防局消防人員也初步確診，現正在醫院接受治療和隔離，消防處指他曾於本月4日晚上參與油麻地碧街一帶封區行動。

▼2月4日油麻地封區情況▼

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食環署農曆新年間巡查處所 檢控涉違規28人 4人違限聚令遭罰款

【20:49】食物環境衞生署於農曆新年假期期間就防疫規例，加強嚴厲執法，過去四天在各區加強巡查，並與警方在多區採取聯合行動。署方巡查逾3,000間處所，向28名涉嫌違反《規例》的餐飲業務或其他負責人展開檢控程序。食環署亦向4名違反群組聚集規定的人士，處以定額罰款。

科興疫苗｜一文看清保護率、副作用及適合接種對象 專家允港使用

【19:42】劉澤星直言，沒有受到任何人包括政府的壓力，以科學眼光去審批要否緊急使用。他又指，第三期臨床研究，不會一開始就做年長人士，而是做18至60歲。本港由科學委員會決定哪些年齡群組注射，強調「不是以長者做白老鼠」，科興疫苗對60歲以上人士有安全性。

【19:29】劉澤星表示，1,189萬人已接種科興疫苗，副作用如吉巴氏綜合症、面癱比率較背景發病率低。根據世衞指引，新冠疫苗50%以上保護率便可接受。他指科興疫苗效益多於風險。

科興疫苗｜專家顧問推薦政府使用 指相隔28日打第2劑效用達62.3%

【19:25】新冠肺炎疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星教授表示，委員會一致通過批准科興疫苗，在港緊急使用。科興數據顯示，推薦第2針相隔第一針28日後注射會較好。根據第3期臨床數據，18-60歲人士，疫苗有效率整體50.66%，接種第二針後 62.3%。

本地遊料最快3月重啟 「賞你遊香港」或加碼倍增至2萬個名額

【18:30】本港新冠肺炎疫情有所緩和，政府早前宣布年初七（18日）起或放寬晚市堂食，美容院和健身中心等處所復業。旅遊界業亦有消息指，本地遊最快於3月重啟。旅遊業界立法會議員姚思榮今日（16日）表示，早前廣受市民歡迎的「賞你遊香港」計劃或會加碼，最少資助100間或以上旅行社，共提供2萬個或以上名額，較去年推出時倍增。而旅發局今日亦表示，正與業界商討計劃，詳情容後公布。

安心出行｜食肆不欲食客嘟程式 需犠牲兩項可增生意安排

【18:07】陳肇始稱，若處所/食肆如涉及不同風險因素，無做到相關措施，政府會飭令他們縮短提供堂食時間至下午5:59分，並安排不多於2人一桌，或者停業，為期3/7/14天。

政府認為，限聚令可放寬至4人，惟須待行政會議開會通過。

安心出行｜政府指出現偽冒App 重申「無大台」不會收集行蹤

【17:52】被問到今日初步確診個案反彈至20宗，仍然放寬措施，陳肇始指個案已逐漸下降，維持在雙位數的低水平，不明源頭個案亦減少；即時傳播率亦減至0.6(即一人傳予不足一人)，「當看到這些數據後，我們覺得是時候有空間放寬部份措施。」

增20宗初步確診 初七照放寬措施 陳肇始：會監察長假期後情況

【17:48】陳肇始表示，有見近日檢測需求增加，很多檢疫測中心要排隊，日內將深喉唾液樣本收集包由每日4萬提升至5萬以上，適時調節。檢測中心預約名額增至2萬6千個以上，並會增加人手。

▼大部分重開康文署處所▼

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籃球場、足球場、體育館等周五重開 公眾泳灘、燒烤場繼續關閉

【17:30】食物及衞生局局長陳肇始表示，本周四（年初七）起放寬食肆堂食。室內及室外體育館、健身中心、美容院及按摩院、戲院、主題樂園等重開。食肆堂食恢復晚市4人一枱，營業時間至晚上10時。浴室、派對房間、卡拉OK、酒吧、夜總會／夜店、天九麻將館、泳池都未能恢復營業。

陳肇始表示，恢復營業有條件，出入處所的顧客必須嘟安心出行「APP」或登記資料。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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晚市堂食年初七解禁可延至晚上10時 健身、美容院、主題公園重開

【17:30】食肆擬准許食肆恢復晚市堂食，惟若指定場所希望於年初七（18日）復業或重開晚市，必須符合多項條件，其中包括要求客人在出入時掃描「安心出行」紀錄行蹤或登記，但當局至今尚未公布進一步細節。



有市民表示，因對政府缺乏信任，即使政府強制餐廳使用「安心出行」，自己也不會下載該應用程式，寧願減少外出或叫外賣。另有市民對出外用餐時，要紀錄行蹤感到麻煩，但若政府硬性要求，自己也會學習使用。



有餐廳負責人則表示，要求客人使用「安心出行」或登記，帶來麻煩在所難免，但為重開晚市，食肆只能盡量配合政府政策。

晚市堂食料周四放寬 八成食肆晚市預約已爆滿 最快下周一才有位

【17:30】本港疫情放緩，食肆晚市堂食有望於周四年初七（18日）起延長至晚上10時，並由2人一枱增至4人。有飲食界代表指，由於市民過去多月只能食外賣，對堂食「餓咗好耐」，故周四晚已有70至80%的中式酒樓、酒店餐廳等預約爆滿。惟業界亦擔憂疫情反彈，希望市民勿再「報復式消費」。

《香港01》今午亦致電多間酒店詢問周四晚自助餐訂位情況，大部份預約已爆滿，當中香港萬麗海景酒店的「Café Renaissance」及香港JW萬豪酒店「JW咖啡室」，預約最早亦至下周一晚（22日）。

安心出行｜食肆初七起擬強制掃碼或登記 市民對裝APP態度兩極

【17:10】食肆擬准許食肆恢復晚市堂食，惟若指定場所希望於年初七（18日）復業或重開晚市，必須符合多項條件，其中包括要求客人在出入時掃瞄「安心出行」紀錄行蹤或登記，但當局至今尚未公布進一步細節。

有市民表示，因對政府缺乏信任，即使政府強制餐廳使用「安心出行」，自己也不會下載該應用程式，寧願減少外出或叫外賣。另有市民對出外用餐時，要紀錄行蹤感到麻煩，但若政府硬性要求，自己也會學習使用。

有餐廳負責人則表示，要求客人使用「安心出行」或登記，帶來麻煩在所難免，但為重開晚市，食肆只能盡量配合政府政策。

醫管局七新冠疫苗接種中心 消息：一間30多醫護 4分鐘注射一人

【17:07】政府即將安排市民接種新冠疫苗，全港將設超過20個社區疫苗接種中心，當中7個由醫院管理局營運。有醫管局消息指出，該7間接種中心較大機會於3月1日後同時啟用，位置是在類似體育館等大型場地。

消息人士指出，醫管局正招聘退休醫護、兼職醫護，希望由這些人員為市民接種疫苗，盡量減少由公立醫院抽調人手，將視乎招募情況再決定需從醫院撥出多少人力資源，但相信在接種中心啟用初期，也需有一定的醫管局醫護協助，以免出岔子。而協助接種工作的醫管局員工，料會以特別酬金計劃（SHS）計算津貼。

55萬人開工前需檢測 全港每日採樣量僅8萬 專家促專人收樽派樽

【16:55】本港新型肺炎疫情在牛年農新年期間有緩和趨勢，有望於年初七（18日）放寬食肆晚市堂食，以及重開健身中心、美容院、主題公園及影院等多個場所，而條件之一是場所員工要每兩週檢測一次。本港多個檢測中心連日爆滿，有檢測中心承辦商指，即使實驗室仍有化驗能力，但未有足夠人手採樣而局限檢測量。

《香港01》翻查統計處資料，發現餐飲、美容、體育、表演場所、遊樂園及主題樂園等即將重開的處所，就業人數已接近30萬人；加上本就需持陰性檢測結果才可開工的約16萬名地盤工人，以及包括院舍員工及機場員工的逾10萬指定檢測人士，約有55萬人需先檢測才可開工。而政府早前曾估算，每天最多可為約8萬人名市民收集樣本並進行檢測。

【16:41】衞生署表示，今天約有20宗初步確診個案，料明天確診。

新冠肺炎｜學資處一文職人員確診 工作地點工業貿易大樓4樓關閉

【15:33】在職家庭及學生資助事務處今日表示，一名學生資助處（學資處）的職員今日確診感染新型冠狀病毒。

該名職員為文職人員，於工業貿易大樓四樓工作，日常無須接觸公眾，最近一次上班日期為2月10日。他於工作時有佩戴外科口罩，與其他人士保持適當社交距離。

新冠肺炎｜瑪嘉烈醫院82歲女病人離世 港累計194人病逝

【15:14】瑪嘉烈醫院公布，一名新型冠狀病毒確診病人今日離世，患者是有長期病患的82歲女病人（個案編號：9858），於1月29日因頭暈、胸口不適和喉嚨痛入住瑪嘉烈醫院接受治療，其後確診，病人情況其後持續惡化，延至今日上午十一時二十六分離世。今日累計194宗死亡個案。

新冠疫苗｜科興於假期補交資料 顧問專家委員會今開會商討

【15:04】疫苗顧問專家委員會上周審議緊急使用科興新冠疫苗未有結果，尚待科興就兩方面問題，向委員會補交資料。據悉，科興已向港府提交進一步資料，疫苗顧問專家委員會，今日（16日）將開會討論，成員將於會後見記者。



疫苗專家委員會召集人劉澤星，曾於上周表示，科興未交代的資料包括兩劑疫苗接種相隔時間，以及已接種人士能否製造抗體數據。

一名源頭不明感染個案，早前曾到彩頤居A座探親，該廈今天新增一宗個案。（房協圖片）

增8宗個案 有患者曾到彩頤居探親 該廈今錄一89歲老伯染疫

【14:02】衞生署衞生防護中心公布，截至2月16日零時零分，中心正調查8宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計10 797宗（包括10 796宗確診個案和一宗疑似個案）。

新增的個案其中2宗為輸入個案，3宗為源頭不明的本地個案，其餘3宗與本地個案有流行病學關連。

第一宗源頭不明個案涉及一名39歲女病人（個案編號：10791），為一名家庭主婦。

第二宗源頭不明個案涉及一名53歲男病人（個案編號：10793）。病人為消防隊目，於葵涌消防局工作，最後上班日期為2月10日。

第三宗源頭不明個案涉及一名8歲女病人（個案編號：10794），她沒有病癥，2月14日到社區檢測中心接受檢測。病人為一名學生。

【13:51】知情人士向《香港01》表示，社區疫苗中心啟動日期仍未確定，市民最快2月底，最遲3月初可以開始接種。疫苗中心將遍布全港18區，每間疫苗中心僅提供一種疫苗。另外首批疫苗將優先提供給60歲以上長者接種，可由他人陪同，而陪同者屆時也可同場接種。

強制檢測｜趕初七開工梁顯利檢測中心現百人長龍 不滿預約名額少

【12:35】全港19間社區檢測中心今日（16日）的預約時間已經爆滿，但政府要求表列處所員工，每14天定期檢測才可在初七（18日）起重開，不少員工到檢測中心排長龍趕檢測尾班車。



位於油麻地的梁顯利社區中心，今早一直維持有約100人在現場輪候做檢測，現場所見，今早10時許，檢測中心員工已提醒打算即場排隊人士，上午時段預計會滿額，建議輪候者下午再到場排隊。



有輪候市民批評，早上曾多次嘗試網上預約，但未能成功，無奈要即場排隊，「政府要我哋做咁咪嚟做」，希望政府可以增加網上預約名額，以減輪候人數及時間。

位於深水埗白田社區會堂的檢測中心大排長龍，現場約有200餘人「打蛇餅」。（黃穎津攝）

深水埗檢測中心現200人長龍 市民排近2小時：唔知可以攞樽自己交

【12:31】政府早前預告，最快年初七（18日）部分指定處所有望復業，晚市堂食亦「解禁」延長至晚上10時，但要求相關行業員工需檢測並持陰性結果證明。此舉致全港19間檢測中心本周預約都幾乎爆滿，位於深水埗白田社區會堂的檢測中心今早(16日)繼續大排長龍，現場約有200餘人「打蛇餅」。



有從事建造業的市民表示，排長龍亦是意料之內，惟他不清楚可到郵局或診所自行領取樣本瓶，若事先得知便不會前來排隊。也有提早2天預約的市民表示，準時於預約時間10時前來檢測，不需排隊便能即時進行檢測，對不用排隊感到「好彩」。

香港房務從業員協會（房務工會）於2月8-11日期間，透過電訪和上進行問卷調查收到404份為有效問卷，以了解疫情下房務員執房情況及爭取辛勞津貼。（袁澍攝）

酒店檢疫、Staycation加重工作量 酒店工會倡發3千元辛勞津貼

【12:12】新冠疫情下，除大量的海外抵港人士需要入住酒店隔離外，亦有不少本港市民選擇Staycation（宅度假），加上防疫要求，令酒店從業員工作量大增。



香港房務從業員協會在2月8日至11日期間進行調查，發現有五成受訪房務員認為，隔離酒店客房在居住後環境惡劣；超過三成受訪普通客房房務員認為，房間因「宅度假」而顯得惡劣。



工會呼籲酒店向員工發放3000元辛勞津貼，另要求港府為酒店業優先接種疫苗，設立失業援助基金，並盡快全面放寬堂食限制及並容許宴會人數到50至80人。

新冠疫苗｜消息：接種中心遍布18區 逾60歲優先 陪同者可即接種

【12:07】消息指，今天新增少於10宗確診個案。昨日衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮提及，有3宗初步確診個案是源頭未明，料今日確診。

強制檢測｜地盤今起須出示陰性證明 啟德有地盤逾500工人排長龍

【11:48】本港第四波新冠肺炎持續，多個大型地盤頻頻爆疫。建造業界由今日（16日）起試行計劃，地盤工人、職員需持檢測陰性證明，方可進入工地，至本月22日全面實施。

地盤林立的啟德一帶，今日有地盤外大排長龍，逾500名地盤工人及職員等候出示陰性檢測結果進入地盤工作，期間有人一度鼓躁。有排隊職員特意提早半小時上班，並認為現時進入地盤前要出示陰性檢測結果會較安心。亦有工人坦言，地盤人多故擔心受感染，惟直言「擔心都無辦法，政府又唔封關」。

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【11:39】消息表示，衞生署今日不設疫情記者會，是第四波以來首次。對上一次沒有記者會是去年11月18日。

檢測中心爆滿 地盤工、飲食界指員工難檢測 促設流動採樣站

【11:26】政府近日要求部分行業須出示病毒檢測陰性證明方可上班，連日來多個檢測中心大排長龍。職工盟建築地盤職工總會理事長徐煒榤今早於電台節目表示，由於不少檢測中心爆滿，個別工人未趕及接受檢測，結果今日未能上班。

飲食業同樣須接受檢測才可上班，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，全港約有20萬名飲食業人士須接受檢測，檢測中心的人手和物流都較為緊張，冀政府可增設流動採樣車。

有份負責營運5間社區檢測中心的香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，檢測中心從年三十至初六（11至17日）都預約爆滿，不少人趕於假期完結前接受檢測，結果即使實驗室仍有化驗能力，但因為未有足夠人手、資源採樣而局限檢測量，認為政府可增加流動檢測站。

新冠肺炎｜葵涌消防局再多一名消防人員確診 全局70多人檢疫

【10:26】衞生防護中心昨透露，一名葵涌消防局的消防隊目染疫，事主於2月3日有病徵後，只自行服藥及飲感冒茶，病發逾十日才求醫，他亦到過去年中爆發疫情的青衣南消防局替更。消防處發言人表示，另一名與事主同隊的葵涌消防局消防員也確診，現正在廣華醫院接受治療和隔離。另外，曾於2月1日至14日在葵涌消防局工作過的70多名消防處人員，均被列為密切接觸者及需要進行檢疫。該處已作出適當人手調配，以維持葵涌區的緊急服務。

新冠肺炎｜梁子超：個案下跌只屬短暫現象 憂有患者未接受檢測

【10:16】政府擬於年初七（18日）放寬部分社交距離措施。呼吸系統專科醫生梁子超今早（16日）於電台節目表示，雖然近日確診個案數字下跌，但認為只屬短暫現象，即使近日多個檢測中心爆滿，但參與檢測者多因工作場所要求才做檢測，本身並無病徵。他擔心，檢測中心長期爆滿，反而令新年期間受感染者，未能及時接受檢測，政府重啟部分場所後，令疫情反彈。

年初四農曆新年長假期最後一天，長洲人頭湧湧

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新冠肺炎｜去年被捕非法勞工大跌75% 清潔黑工「疫」市倍增

【00:00】本港新冠肺炎疫情持續，本港多個邊境口岸仍然關閉，入境處去年拘捕的非法勞工較前年大跌75%錄1,380人，是近5年新低；但當中非法入境者佔比卻大增，入境處行動研究組經分析後發現，疫情下足浴店、按摩店及食肆因營業受限，黑工數字有所下降，相反由於清潔工需求上升，被捕的清潔黑工亦有所倍增。

確診大廈食肆｜杏花新城唐記包點上榜 荃灣患者曾到No Boundary

【00:00】新冠肺炎確診宗數在農曆新年期間跌至爆疫後新低，衞生署今日（15日）僅錄得9宗確診，只有4宗為本地個案，當中3宗感染源頭不明。衞生防護中心晚上更新確診患者住址及到訪食肆，發病後曾到親友家拜年的杏花邨65歲婦人，傳染期足跡主要在屋苑的杏花新城，她在年三十晚（11日）曾光顧商場的唐記包點。居荃灣川龍街龍華樓的相連個案女患者，在年三十晚曾到訪大壩街多國菜漢堡包店No Boundary無邊。

消息：政府很大機會於初七放寬限制措施 新年假期後疫情為關鍵

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