黎智英等涉8.18集結案｜黎改由蔡維邦代表　區諾軒梁燿忠認罪

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-16 12:04

壹傳媒集團創辦人黎智英等9名泛民人士，涉組織及參與前年8月18日反修例「流水式集會」，案件今日（16日）在西九龍裁判法院開審。原本代表黎智英的資深大狀余若薇因須隔離檢疫，黎今改由資深大狀蔡維邦代表。另案中兩名被告區諾軒及梁耀忠，則承認參與未經批准集結罪等罪，區與梁的案件押後至3月22日，以進行求情及判刑。

9名被告：包括黎智英、李卓人、吳靄儀、梁國雄、何秀蘭、何俊仁、梁耀忠、李柱銘、以及區諾軒，他們均被控組織未經批准集結，及參與未經批准集結兩罪。區諾軒及梁耀忠承認參與未經批准集結罪，區另再承認組識罪，梁則未有承認組織罪，該罪名亦會存檔法庭不作起訴，其餘被告則否認所有控罪。

梁耀忠承認參與未經批准集結罪。(梁鵬威攝)

區表示泛民議員會帶領離開維園

案情指，民陣於2019年8月12日向警方申請不反對通知書，通知警方民陣打算先在維園舉辦集會，然後由維園遊行至中環遮打道，並在遮打道行人專用區舉辦集會，但警方只批准維園集會。在8月16日及17日的民陣記者會中提到，8月18日將會舉辦「流水式集會」，區為其中一名民陣代表，區表示泛民議員當日會帶領參與者，離開維園並前往指定地點。

區及梁有份帶領群眾

案發當日下午，民陣陳皓恒宣布「流水式集會」開始，而區及梁耀忠與其他被告一同帶領群眾，由維園遊行至遮打道，區及梁在遊行期間均有份手持寫有「煞停警黑亂港，落實五大訴求」的橫額，區更用大聲公叫群眾「塞爆維園」，又向群眾指示遊行路線，帶領群眾叫口號「我有權遊行，毋須警方批准」。控方認為，區及梁明知遊行未獲警方批准，仍然參與遊行。

眾被告到庭的情況。(詳看下圖)

+ 4 + 4 + 4

控辯雙方律師均要臨急換人

本案幾經波折今日終於開審，案件原本由英國御用大律師David Perry作為外聘檢控，但惹來英國政界爭議，律政司後來改聘本地資深大狀余若海代表；而原本代表黎智英的資深大狀余若薇，亦突然因為曾與確診的港台髮型師接觸，因此要進行隔離，無法在今日審訊代表黎，黎改由資深大狀蔡維邦代表。

案件編號：DCCC 536/2020

九名被告及他們面對的罪名。(詳看下圖)