警長稱在空姐牛肉飯被電筒照眼　指被告經過偷拍兼說「死黑警」

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-16 17:00

警長聲稱在空姐牛肉飯用膳時人以電筒照射眼睛致腫痛，之後有男學經過偷拍並侮罵他被截停及拘捕，該男生否認普通襲擊罪，案件今（16日）在西九龍裁判法院開審，警員稱遭人以綠色強光照射雙眼致出現光影和漲痛，他嘗試尋找照射他的人不果，之後被告走過其桌偷拍他並說「死黑警」，他即表露身份及把被告截停。辯方卻指警員未有即時尋找射他的人和追究事件不合理，又指被告在警署曾遭毆打，警員否認辯方說法，又稱不會容許被告被毆打這樣事發生。

被告何梓洋（24歲，學生）被控一項普通襲擊罪，指他去年1月14日在深水埗西九龍中心8樓美食廣場內襲擊一名警長。

證人供述事發經過。(詳看下圖)

用膳時被人用綠光射眼2秒

警員李智健供稱，案發當日他身穿便衣，與兩名同事到空姐牛肉飯尋人和用膳，取餐後感覺被人以綠色光束照射雙眼約2秒，其雙眼出現光影並感漲痛，痛楚持續至翌日清晨，但視力並無受損。

女警指後側有人射李

李續指，被照到後便坐下休息。與他同枱的女警署警長黃佩琴亦告訴他，其後側有人以電筒照射他，指示他「睇定啲先」，而他自己曾「睄吓」、「嘗試尋找」誰人照射他但不果。

至被告走過其桌子、偷拍他，並侮辱他「死黑警」後，他才站起來，表明其警察身份，將被告截停，其後目擊被告過刪走相片，當中兩張與他有關。他又稱，現場狀況不適合搜身，遂將被告帶返深水埗警署後，交由同事搜身，他則目擊整個過程。

辯方質疑李未即時尋找光源

辯方呈堂的事發片段顯示，李不滿被告拍攝其照片，並稱是警員，又指法庭已頒令不得將警察起底，有人質疑其身份又指：「冇人知你係警喎嗰陣。」並要求李出示委任證，李拒絕要求指並說：「可以，但而家唔方便。」

辯方盤問時質疑李智健指，李被照射後並無即時尋找光源，又無上前搜查被告，至及後截停被告時亦僅提到被告偷拍他，認為做法不合乎常理。

指有警員把被告頭撞向牆

辯方又指，被告被帶返深水埗警署後，被另一名偵緝警員以拳頭襲擊其肚和下體，又以警槍槍柄掃其肚，並恐嚇他：「枝槍有你衣物纖維，信唔信我告你搶槍？」該警員及後又將被告的頭撞向牆，令被告鼻子受傷、流鼻血送院。李強調目擊搜身和錄口供過程，否認有警員毆打被告，又說：「我絕對唔會容許呢一件事發生」，又稱不知悉被告曾被送院。

案件編號：WKCC2595/2020