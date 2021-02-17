新冠肺炎．最新｜一日奪兩命　57歲男病人今午不治　累計197死　

撰文： 陳家怡 王潔恩 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 孔繁栩 麥凱茵 袁澍 最後更新日期： 2021-02-17 21:45

本港新冠肺炎確診數字在農曆新年期間顯著回落，衞生署今日（17日）公布新增16宗確診個案，其中10宗源頭不明個案。 政府宣布年初七（18日）起社交距離措施，包括食肆堂食延長至晚上10時，最多4人一枱；部分表列處所重開，包括戲院、健身中心和美容院。新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員會公布，一致推薦科興疫苗作緊急使用。科興生物表示，100萬劑疫苗最快本周五到港。

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【21:39】醫院管理局公布，再有2名確診病人於公立醫院離世，至今共有191名患者於公立醫院不治，連同6名在家或私家醫院死亡病人，累計197名患者離世。

死者之一為一名患有長期病患的57歲男病人（個案編號：7021），他於去年12月7日因發燒及呼吸困難，入住瑪嘉烈醫院接受治療，其後確診，病人情況其後轉差，兩度被轉送至深切治療部接受治療，延至今日中午12時05分離世。

另外一名死者為68歲有長期病患男病人（個案編號：9438），他於1月14日初步確診，同日由雅麗氏何妙齡那打素醫院轉送威爾斯親王醫院深切治療部接受隔離治療。病人經治療後病毒抗體呈陽性，衞生署於2月5日解除其隔離令，但需繼續於深切治療部留醫，惟其病情持續惡化，延至今日晚上6時42分離世。

檢疫令｜六旬男違令剪手環走佬囚兩個月 另一欲離境失敗判監14日

【20:58】再有人為違反檢疫令被判刑，衞生署公布兩名男子因違反《若干到港人士強制檢疫規例》（第599C章），在檢疫期間離開檢疫地點，今日（17日）於裁判法院被判刑，分別判處即時監禁14日及兩個月。署方指有關判刑可給予社會非常清晰信息，指出違反檢疫令屬刑事罪行，政府對違反《規例》的人絕不容忍。

荃灣都好燒臘廚師及油麻地阿來廚房員工染疫 天后御名軒知客中招

【18:23】政府宣布將於明日（18日）初七，放寬社交距離措施，包括食肆堂食延長至晚上10時、容許4人一枱，所有員工必須在本月24日前完成檢測。不過，衞生防護中心公布今日（17日）有一名廚師及一名廚房工作人士確診，他們分別在荃灣海霸街都好燒臘，以及油麻地廣華街廣發商業中心地下餐廳工作，據衞生防護中心晚上更新資料，確診廚房員工在「阿來東南亞風味」工作。二人感染源頭不明。



食物及衞生局副局長徐德義則表示，放寛食肆員工檢測期限至本月24日的安排不變，強調要求員工檢測是屬預防性措施。

葵涌消防局疑有局內傳播 再多兩人確診一初確 食衛局將發強檢令

【17:26】葵涌消防局早前有一名53歲消防隊目確診，全局70多名消防處人員，均被列為密切接觸者及需要接受隔離檢疫。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（17日）表示，今日再多兩宗與葵涌消防局相關個案，一人是在局內工作，另一人則是確診者的密切接觸者。同時，10宗初步確診個案中，一人亦消防隊目的隊員，故所有過去14日內曾逗留2小時的人都必須接受強制檢測。

【17:00】科興疫苗最快星期五到港，徐德義表示，政府密鑼緊鼓處理，有關疫苗的批核，疫苗專家委員會公布分析，會向食物及衞生局建議，如疫苗盡快可供港，相信會盡快展開接種計劃，接種細節由公務員事局安排，會適時公布。

增10宗無源頭 34歲無業男拜年累50人檢疫 圓玄護老院員工初確診

【16:30】食物及衞生局副局長徐德義、衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲交代最新疫情。

張竹君表示，今日新增16宗確診個案，編號由＃10798至＃10813，其中4宗輸入個案。12宗本地個案，10宗源頭不明，所居地點須強制檢測，包括紅磡維港星岸2座，屯門富泰邨秀泰樓，藍田匯景花園等。2宗有源頭個案是葵涌消防局一名消防人員及消防人員的密切接觸者。

10個無源頭個案中，包括有地盤工、荃灣燒臘店廚師（有11同事要檢疫）。其中#10802，#10807患者較多拜年活動，共涉及逾70名密切接觸者須檢疫。

初步確診個案包括天后電器道食肆「御名軒」知客、屯門玄圓護老院護理員等。

強制檢測大廈｜增至少10幢大廈上榜 包括維港星岸、匯景花園一座

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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新冠疫苗｜20多間接種中心本月底起分批啟用 部份中心或供應科興

【16:29】市民引頸以待，科興、復星／BioNTech兩款疫苗均料於本月內到港，政府昨晚（16日）與承辦商開會討論疫苗接種中心的運作安排。20多間接種中心將分批在2月底至3月底陸續投入服務。市民須預先透過網上預約、到指定公屋管理處或者郵局，選擇兩劑疫苗的接種時間。60歲或以上長者最多可由2名照顧者陪同，陪同者可同場接種疫苗。市民接種後可獲得實體針卡，接種紀錄亦會自動上載到醫健通系統。



負責將軍澳接種中心的康健國際醫療集團營運總監梁國齡透露，原本所有中心均會注射BioNTech疫苗，但部分接種中心或會改為供應科興疫苗，由政府安排。

01消息：科興100萬劑疫苗最快下周接種 林鄭是否打第一針惹關注

【14:28】據了解，科興疫苗如獲政府批准緊急使用，最快本周五(2月19日)便可運抵香港，最快本月底便可開始為港人接種，60歲或以上長者群組會優先。科興回覆稱，已提前為港預備庫存，以確保疫苗能夠及時供港。

香港迪士尼樂園周五重開 周四早上十時可網上預約 需填健康申報

【13:45】因疫情第四波影響下，本港多個遊樂設施而暫時關閉，香港迪士尼樂園宣，將於星期五（2月19日，大年初八）重新開放。樂園表示，會按照政府及衛生部門的最新規例及指引，繼續謹慎防疫，執行健康及安全措施，並會加推全新防疫措施，市民可於明日（18日）上午 10 時網上預約入場，而所有市民都需要在網上預約時真寫健康申報。

【13:05】消息指，本港今日新增10多宗確診個案，是連續三天回落至「個位數」後，於長假後再反彈至「雙位數」。

荃灣沙咀道流動檢測站逼爆 輪候市民暴曬兩個鐘感無奈

【12:13】 本港新型肺炎疫情在牛年農新年期間有緩和趨勢，政府宣布年初七（18日）放寬食肆晚市堂食，以及重開健身中心、美容院、主題公園及影院等多個場所，而條件之一是場所員工要每兩周檢測一次，導致近日多個檢測中心都大排長龍逼爆。



沙咀道流動採樣中心早上現人龍，上百人在場地內「打蛇餅」等待檢測，不少人因昨日未能成功測驗，故今日提早一兩個鐘前來排隊。有餐飲業工友指，在陽光下排隊不適，且排隊時間太長，「都要等，要搵食，唔係就無得搵食啦。」

2月17日年初六，荃灣沙咀道流動檢測站大排長龍

海洋公園周四重開 下午5時接受入園預約 入場需用安心出行

【12:03】海洋公園宣布，該園將於明天重新開放。因疫情第四波影響下，本港多個遊樂設施而暫時關閉，明日（18日，大年初七）部分處可於符合條件下重開。海洋公園表示，將於2021年2月18日重新開放，公園網上預約入場系統將，於今日下午5時開始接受入園預約。

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【11:24】新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日（16日）表示，科興疫苗的效益比風險為高，推薦政府使用。不過，科興疫苗整體有效率僅50.66%，坊間質疑科其成效，委員會召集人劉澤星今早（17日）於電台節目嘗試解畫，稱50.66%的有效率並不等於700萬人接種後，僅350萬人獲保護。他舉例指，一組人接種疫苗，另一組背景相若的人接種安慰劑，假如最終兩組合共3個人受感染，當中只有1人為接種疫苗，即代表疫苗在每3人當中，可保護到2個人。被追問到為何上述情況下，有效率為50.66%，劉只是再覆述例子。

僅50.66%有效率 劉澤星解畫：每3人可保護2個人

【09:45】新冠肺炎疫情近日放緩，政府決定明日（18日）放寬若干防疫措施，部分場所可重開，食肆晚市亦可恢復。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（18日）於電台節目表示，現時只有兩天的新增個案達單位數，難以斷定疫情是否回落；而且農曆新年假期剛過去，確診數字會有滯後，2月底前要留意會否出現反彈。他表示，仍須繼續推行病毒篩檢及特定大廈強檢等措施。



昨日的初步確診個案有約20宗，對於疫情一旦反彈，是否須要重新收緊措施，曾祈殷表示，沒有特定的收緊標準，單日數字難以判斷，但假如出現不尋常上升，而且情況持續，政府就須相應地收放措施。曾祈殷：確診數字滯後 難斷定疫情回落 須留意2月底前反彈

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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安心出行｜食肆拒設登記制 須貼告示晚市無堂食及日市限2人一枱

【04:50】政府昨日（16日）宣布周四年初七（18日）起，食肆可有條件恢復晚市設堂食至晚上10時，並可擴至最多4人一枱，惟須安排員工每14日進行病毒檢測及食客進入時須掃描「安心出行」或登記姓名電話。政府今日凌晨公布詳細公告，不欲遵照新規定的食肆，傍晚6時後禁止晚市設堂食，並須在入口張貼告示，表明堂食時間只至下午5時59分，並且日市維持最多2人一枱。當局又會加強監管晚市有堂食的食肆，一旦無遵從防疫要求，會被打回「原形」，即晚市禁堂食及回復2人一枱，日數分3、7及14日三級制，如無為食客量度體溫，將罰3日，但毋須停業。

強制檢測大廈｜增4樓宇 彩頤居A、B座上榜 和明苑和暢閣列強檢

【00:04】本港疫情緩和，周二（16日）新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗無源頭。政府刊憲，將四幢大廈列入強制檢測，包括黃大仙鳳鑽苑、牛頭角彩頤居A及B座、九龍柯士甸大廈及將軍澳和明苑和暢閣。任何人由本月3日至16日，曾在以上地點逗留超過2小時，最遲於周四（18日）接受檢測。

確診大廈食肆｜行蹤全覽 染疫消防隊目曾光顧元朗大快活、潮龍園

【00:00】第四波疫情緩和，衞生署今日（16日）公布新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗無源頭，包括一名53歲葵涌消防局消防隊目（編號：10793）。根據衞生防護中心晚上更新資料，該名消防隊目早於本月4日已經出現病徵，昨日初步確診，被列為今日的確診個案。他曾在傳染期內到訪過元朗食肆大快活和潮龍園。

昨日總覽：新冠肺炎．2.16｜增8宗確診第四波最少 食肆晚市禁堂食周四解禁

增20宗初步確診 初七照放寬措施 陳肇始：會監察長假期後情況

晚市堂食年初七解禁可延至晚上10時 健身、美容院、主題公園重開

晚市堂食料周四放寬 八成食肆晚市預約已爆滿 最快下周一才有位

▼年初五市民排長龍做檢測▼

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▼年初五 地盤工人復工須出示陰性檢測證明▼

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安心出行｜食肆不欲食客嘟程式 需犠牲兩項可增生意安排

安心出行｜光榮冰室稱無權核對顧客填寫資料 私隱署：應確保準確

安心出行｜政府指出現偽冒App 重申「無大台」不會收集行蹤

安心出行｜食肆初七起擬強制掃碼或登記 市民對裝APP態度兩極

▼2月18日年初七起 進入食肆要掃安心出行▼

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▼大部分重開康文署處所▼

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科興疫苗｜專家顧問推薦政府使用 指相隔28日打第2劑效用達62.3%

科興疫苗｜一文看清保護率、副作用及適合接種對象 專家允港使用

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