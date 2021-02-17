新冠肺炎｜消息：科興疫苗最快周五抵港　科興覆01：提前為港預備

撰文： 陳家怡 王潔恩 鍾妍 黃偉倫 朱海棋 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 孔繁栩 麥凱茵 袁澍 最後更新日期： 2021-02-17 15:22

本港新冠肺炎確診數字在農曆新年期間顯著回落，衞生署昨（16日）公布新增8宗確診個案，是第四波疫情以來新低。不過昨假期過後，初步確診即回升至約20宗。 政府宣布年初七（18日）起社交距離措施，包括食肆堂食延長至晚上10時，最多4人一枱；部分表列處所重開，包括戲院、健身中心和美容院。新型冠狀病毒疫苗顧問專家委員會公布，一致推薦科興疫苗作緊急使用。

【14:28】據了解，科興疫苗如獲政府批准緊急使用，最快本周五(2月19日)便可運抵香港，最快本月底便可開始為港人接種，60歲或以上長者群組會優先。科興回覆稱，已提前為港預備庫存，以確保疫苗能夠及時供港。

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【13:05】消息指，本港今日新增10多宗確診個案，是連續三天回落至「個位數」後，於長假後再反彈至「雙位數」。

【12:13】 本港新型肺炎疫情在牛年農新年期間有緩和趨勢，政府宣布年初七（18日）放寬食肆晚市堂食，以及重開健身中心、美容院、主題公園及影院等多個場所，而條件之一是場所員工要每兩周檢測一次，導致近日多個檢測中心都大排長龍逼爆。



沙咀道流動採樣中心早上現人龍，上百人在場地內「打蛇餅」等待檢測，不少人因昨日未能成功測驗，故今日提早一兩個鐘前來排隊。有餐飲業工友指，在陽光下排隊不適，且排隊時間太長，「都要等，要搵食，唔係就無得搵食啦。」

荃灣沙咀道流動檢測站逼爆 輪候市民暴曬兩個鐘感無奈

2月17日年初六，荃灣沙咀道流動檢測站大排長龍

【12:03】海洋公園宣布，該園將於明天重新開放。並在今日下午5時開始接受入園預約。

【11:24】新冠肺炎疫苗顧問專家委員會昨日（16日）表示，科興疫苗的效益比風險為高，推薦政府使用。不過，科興疫苗整體有效率僅50.66%，坊間質疑科其成效，委員會召集人劉澤星今早（17日）於電台節目嘗試解畫，稱50.66%的有效率並不等於700萬人接種後，僅350萬人獲保護。他舉例指，一組人接種疫苗，另一組背景相若的人接種安慰劑，假如最終兩組合共3個人受感染，當中只有1人為接種疫苗，即代表疫苗在每3人當中，可保護到2個人。被追問到為何上述情況下，有效率為50.66%，劉只是再覆述例子。

僅50.66%有效率 劉澤星解畫：每3人可保護2個人

【09:45】新冠肺炎疫情近日放緩，政府決定明日（18日）放寬若干防疫措施，部分場所可重開，食肆晚市亦可恢復。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷今早（18日）於電台節目表示，現時只有兩天的新增個案達單位數，難以斷定疫情是否回落；而且農曆新年假期剛過去，確診數字會有滯後，2月底前要留意會否出現反彈。他表示，仍須繼續推行病毒篩檢及特定大廈強檢等措施。



昨日的初步確診個案有約20宗，對於疫情一旦反彈，是否須要重新收緊措施，曾祈殷表示，沒有特定的收緊標準，單日數字難以判斷，但假如出現不尋常上升，而且情況持續，政府就須相應地收放措施。曾祈殷：確診數字滯後 難斷定疫情回落 須留意2月底前反彈

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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安心出行｜食肆拒設登記制 須貼告示晚市無堂食及日市限2人一枱

【04:50】政府昨日（16日）宣布周四年初七（18日）起，食肆可有條件恢復晚市設堂食至晚上10時，並可擴至最多4人一枱，惟須安排員工每14日進行病毒檢測及食客進入時須掃描「安心出行」或登記姓名電話。政府今日凌晨公布詳細公告，不欲遵照新規定的食肆，傍晚6時後禁止晚市設堂食，並須在入口張貼告示，表明堂食時間只至下午5時59分，並且日市維持最多2人一枱。當局又會加強監管晚市有堂食的食肆，一旦無遵從防疫要求，會被打回「原形」，即晚市禁堂食及回復2人一枱，日數分3、7及14日三級制，如無為食客量度體溫，將罰3日，但毋須停業。

強制檢測大廈｜增4樓宇 彩頤居A、B座上榜 和明苑和暢閣列強檢

【00:04】本港疫情緩和，周二（16日）新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗無源頭。政府刊憲，將四幢大廈列入強制檢測，包括黃大仙鳳鑽苑、牛頭角彩頤居A及B座、九龍柯士甸大廈及將軍澳和明苑和暢閣。任何人由本月3日至16日，曾在以上地點逗留超過2小時，最遲於周四（18日）接受檢測。

確診大廈食肆｜行蹤全覽 染疫消防隊目曾光顧元朗大快活、潮龍園

【00:00】第四波疫情緩和，衞生署今日（16日）公布新增8宗確診個案，6宗為本地個案，當中3宗無源頭，包括一名53歲葵涌消防局消防隊目（編號：10793）。根據衞生防護中心晚上更新資料，該名消防隊目早於本月4日已經出現病徵，昨日初步確診，被列為今日的確診個案。他曾在傳染期內到訪過元朗食肆大快活和潮龍園。

昨日總覽：新冠肺炎．2.16｜增8宗確診第四波最少 食肆晚市禁堂食周四解禁

增20宗初步確診 初七照放寬措施 陳肇始：會監察長假期後情況

晚市堂食年初七解禁可延至晚上10時 健身、美容院、主題公園重開

晚市堂食料周四放寬 八成食肆晚市預約已爆滿 最快下周一才有位

▼年初五市民排長龍做檢測▼

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▼年初五 地盤工人復工須出示陰性檢測證明▼

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安心出行｜食肆不欲食客嘟程式 需犠牲兩項可增生意安排

安心出行｜光榮冰室稱無權核對顧客填寫資料 私隱署：應確保準確

安心出行｜政府指出現偽冒App 重申「無大台」不會收集行蹤

安心出行｜食肆初七起擬強制掃碼或登記 市民對裝APP態度兩極

▼2月18日年初七起 進入食肆要掃安心出行▼

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▼大部分重開康文署處所▼

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科興疫苗｜專家顧問推薦政府使用 指相隔28日打第2劑效用達62.3%

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