今增兩廚師確診　一人在荃灣都好燒臘工作　天后御名軒知客初確

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-17 18:36

政府宣布將於明日（18日）初七，放寬社交距離措施，包括食肆堂食延長至晚上10時、容許4人一枱，所有員工必須在本月24日前完成檢測。不過，衞生防護中心公布今日（17日）有一名廚師及一名廚房工作人士確診，他們分別在荃灣海霸街都好燒臘，以及油麻地廣華街廣發商業中心地下餐廳工作。 食物及衞生局副局長徐德義則表示，放寛食肆員工檢測期限至本月24日的安排不變，強調要求員工檢測是屬預防性措施。

食物及衞生局副局長徐德義表示，放寛食肆員工檢測期限至2月24日的安排不變。（羅君豪攝）

食肆晚市重開在即，但今日兩宗確診個案，分別為荃灣海霸街都好燒臘的一名廚師，以及油麻地廣華街廣發商業中心地下餐廳工作的廚房員工。該名燒臘站廚師共有11名同事列為密切接觸者需要送去檢疫；廣發商業中心地下餐廳的個案，則有9名同事列為密切接觸者。



徐德義出席疫情記者會時被追問，有食肆員工確診會否再次要收求員工要完成檢測才能開工？他則強調，要求員工檢測是屬預防性措施，故維持食肆員工檢測期限至本月24日的安排，「可以有一段時間都處理，不用急於處理。」

為配合需求，當局已加開22個臨時流動檢測站，另於明日亦會再增加4個臨時流動檢測站；深喉唾液樣本瓶的數量也增加至5萬個。徐德義又重申「放寛處所要睇點減低交叉感染風險，呼籲業界遵守（政府新增）要求。」

天后電氣道22-52號金殿大廈1樓御名軒有一名無病徵、感染源頭不明的知客初步確診。記者近傍晚時分到餐廳視察，未見有任何告示通知食客，地下接待處沒有員工檢查食客有否量度體溫，夜晚6時後仍有提供外賣服務，有零星市民光顧，明日亦如常營業。

有一名不願透露姓氏的部長稱，因應明日恢復晚市堂食，故員工今早已到檢測中心接受病毒測試。他說，確診員工工作時有戴口罩，亦獨自用膳，故不太擔心，又稱不知道其最後上班日期，也不知道公司會否進行大消毒。

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