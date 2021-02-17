刑毀葵芳優品360案　再多4女子認罪　全部還柙候判

撰文： 林穎嫺 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-17 18:21

7名男女涉於前年10月13日「十八區開花」當日，在葵芳新都會廣場破壞藍店「優品360」，被控刑事毀壞罪，其中兩名男被告早前已認罪，分別被判囚8個月和更生中心。案件今（17日）在西九龍法院再訊時，再多四名女被告認罪，裁判官把案件押後至下月10日，在東區法院判刑，期間四人須還柙。

7名被告：陳姓女子（17歲）、曾姓女子（17歲）、15歲女生、鄒昇華（54歲）、14歲男生、林姓男子（18歲）及黃斯曼（18歲）；鄒報稱無業，其餘被告報稱學生。案情指，他們2019年10月13日在新都會廣場5樓「優品360」內，無合法辯解與一名身份不明者損毀彩鷗國際有限公司的財產。案件今處理時，首三名被告和第七被告認罪。

辯方透露，第五被告打算認罪，其案件則押後至下周一(22日)在西九龍法院兒童法庭處理，他獲准繼續保釋。此外，第四被告和第六被告早前已認罪，分別被判監8個月和更生中心。

案情指，警方當日在新都會廣場巡邏期間，發現7名被告在內的黑衣人衝擊「優品360」，並將貨架上的貨品掃跌，他們其後被捕。閉路電視片段顯示，一群與7名被告衣着類似的黑衣人，以及一名不知名人士破壞該店後，兵分多路逃跑。

案件編號：WKCC 3188/2020