新冠肺炎．最新｜食肆今起晚市可堂食　檢測揭業內有隱形患者

撰文： 陳家怡 張嘉敏 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 歐陽德浩 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-18 07:00

新冠肺炎疫情在新年過後蠢蠢欲動，單日確診宗數昨（17日）反彈至雙位數，累計增至10,813宗，有多名患者恐拜年時播毒。今日（18日）年初七「人日」，料新增也有10宗左右。符合要求的食肆今晚起可恢復堂食至晚上10時，數以萬計飲食業員工連日來前往檢測，隱形患者隨之現形，兩間食肆廚房部有員工昨列確診，天后酒樓御名軒一名知客昨成為約10名初步確診者之一，不過政府未有撤回准許晚市堂食命令。

美容院、健身室等表列處所、以及康文署大部分場地今起重開；兩大主題公園之一的海洋公園今早恢復營業，迪士尼樂園則遲至明日才重開，並由今早10時起可供網上預約入場。要進入有關處所和樂園，跟進入食肆一樣，都必須掃描安心出行程式或登記姓名和聯絡電話。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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▼2.18康文署重開大部分處所▼

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強制檢測大廈｜增11幢 鰂魚涌惠利大廈二度檢測 葵涌消防局上榜

【00:00】新冠肺炎疫情未了，政府公布11幢大廈納入強制檢測公告名單，當中鰂魚涌惠利大廈再次上榜要重檢，該大廈在本月8日才被圍封，並累計出現9宗確診個案。至於另外10幢則是較早前已公布的大廈，包括維港．星岸、匯景花園1座等，另葵涌消防局因爆疫，列工作場所強制檢測。

確診食肆｜增8店 尖沙咀福臨門及香港老飯店、沙田美心皇宮上榜

【00:00】衞生署公布新增16宗新型肺炎確診個案，在12宗本地感染中，有10宗屬源頭不明個案。荃灣都好小廚茶餐廳廚師和旺角阿來東南亞風味一名廚房員工確診。



衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，尖沙咀金巴利道福臨門和華寶大廈香港老飯店亦上榜，另有一名患者報稱曾到沙田大會堂的美心皇宮。

拜年確診大廈｜兩男子共到5屋苑拜年 涉葡萄園、迎海、帝峯豪苑

【00:00】農曆新年長假剛過去，昨日新增12宗本地確診個案中，有2人新年期間曾到親友家中拜年，其中到元朗豪宅葡萄園的34歲男子，同場50名親友需入住檢疫中心；另一名36歲男子亦曾到過4屋苑拜年，包括馬鞍山迎海、黃大仙帝峯豪苑等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，兩人均在發病期去拜年，未知會否出現群組。

▼涉葵涌消防局患者仍在增加▼