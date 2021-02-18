新冠肺炎．最新｜食衞局局長認可科興疫苗在香港作緊急使用

撰文： 陳家怡 張嘉敏 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 歐陽德浩 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-18 11:12

新冠肺炎疫情在新年過後蠢蠢欲動，單日確診宗數昨（17日）反彈至雙位數，累計增至10,813宗，有多名患者恐拜年時播毒。今日（18日）年初七「人日」，料新增也有10宗左右。符合要求的食肆今晚起可恢復堂食至晚上10時，數以萬計飲食業員工連日來前往檢測，隱形患者隨之現形，兩間食肆廚房部有員工昨列確診，天后酒樓御名軒一名知客昨成為約10名初步確診者之一，不過政府未有撤回准許晚市堂食命令。 美容院、健身室等表列處所、以及康文署大部分場地明起(18日)重開；兩大主題公園之一的海洋公園今早恢復營業，迪士尼樂園則遲至明日才重開，並由今早10時起可供網上預約入場。要進入有關處所和樂園，跟進入食肆一樣，都必須掃描安心出行程式或登記姓名和聯絡電話。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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【10:58】食物及衞生局局長今日根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》），認可科興控股（香港）有限公司（科興）的新冠疫苗（即克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞））在香港作緊急使用。

根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。政府會同時繼續積極跟進其餘本港已採購疫苗的緊急使用批核和供應時間表，並做好相關疫苗接種安排的籌備工作。政府亦會繼續按照疫苗採購策略，預先採購其他能夠符合安全、效能及質素要求包括仍在研發階段的新冠疫苗，以確保全港市民能有不同疫苗及足夠供應可供接種。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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▼2.18康文署重開大部分處所▼

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強制檢測大廈｜增11幢 鰂魚涌惠利大廈二度檢測 葵涌消防局上榜

【00:00】新冠肺炎疫情未了，政府公布11幢大廈納入強制檢測公告名單，當中鰂魚涌惠利大廈再次上榜要重檢，該大廈在本月8日才被圍封，並累計出現9宗確診個案。至於另外10幢則是較早前已公布的大廈，包括維港．星岸、匯景花園1座等，另葵涌消防局因爆疫，列工作場所強制檢測。

確診食肆｜增8店 尖沙咀福臨門及香港老飯店、沙田美心皇宮上榜

【00:00】衞生署公布新增16宗新型肺炎確診個案，在12宗本地感染中，有10宗屬源頭不明個案。荃灣都好小廚茶餐廳廚師和旺角阿來東南亞風味一名廚房員工確診。



衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，尖沙咀金巴利道福臨門和華寶大廈香港老飯店亦上榜，另有一名患者報稱曾到沙田大會堂的美心皇宮。

拜年確診大廈｜兩男子共到5屋苑拜年 涉葡萄園、迎海、帝峯豪苑

【00:00】農曆新年長假剛過去，昨日新增12宗本地確診個案中，有2人新年期間曾到親友家中拜年，其中到元朗豪宅葡萄園的34歲男子，同場50名親友需入住檢疫中心；另一名36歲男子亦曾到過4屋苑拜年，包括馬鞍山迎海、黃大仙帝峯豪苑等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，兩人均在發病期去拜年，未知會否出現群組。

▼涉葵涌消防局患者仍在增加▼