新冠肺炎．直播｜疫苗為5類包括醫療人員優先接種　下周二可預約

撰文： 陳家怡 張嘉敏 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 歐陽德浩 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-18 14:51

新冠肺炎疫情在新年過後蠢蠢欲動，單日確診宗數昨（17日）反彈至雙位數，累計增至10,813宗，有多名患者恐拜年時播毒。今日（18日）年初七「人日」，料新增也有10宗左右。符合要求的食肆今晚起可恢復堂食至晚上10時，數以萬計飲食業員工連日來前往檢測，隱形患者隨之現形，兩間食肆廚房部有員工昨列確診，天后酒樓御名軒一名知客昨成為約10名初步確診者之一，不過政府未有撤回准許晚市堂食命令。 美容院、健身室等表列處所、以及康文署大部分場地今起(18日)重開；兩大主題公園之一的海洋公園今早恢復營業，迪士尼樂園則遲至明日才重開，並由今早10時起可供網上預約入場。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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【14:40】全港18區設共29間社區疫苗接種中心，參與接種計劃超1200多位的私家醫生，在超過1500多個診所地點，包括醫管局豁下18間普科門診， 長者/殘疾院舍。18區每區社區疫苗接種中心，人手大約要1000多名，公務員都有千位提供支援，行政支援或管理中心會起碼運作6個月。

政府會視乎疫苗到港日期/數量情況，分階段開放中心，29間社區中心有內24間專接種復必泰；5間是科興疫苗，當科興明天到港後，做好儲存安排後，會在下周二（2月23日）開始接受疫苗接種網上預約，啟動計劃，2月26日（周5）開始在5間社區疫苗中心及醫管局下的普通科門診，為優先群組人士接種科興疫苗，3月初會安排參與私家醫生接種科興疫苗。

【14:35】陳肇始指，新冠疫苗為恢復社會的希望；優先群組接種較不接種好，社會亦越多人接種越好。聶德權香港要走出逆境，需要齊打疫苗，因有個重點，保護自己，產生抗體； 保護家人朋友，減輕傳播；減低社區爆機發會，產生群體免疫； 整個香港社會早日走出疫境。

聶德權指，科興100萬劑第一批100萬劑明日下午到港；復必泰亦將於下月底到港。將分5類別優先接種。嚴重或死亡高危組別；感染後會容易傳染；以及維持社會運作;醫療機構及參與投疫人員優先接種，安老院舍及殘疾院舍員工；環境衛生或渠務或經常要與市民接觸的紀律部隊港口工作人員或跨境司機。全港18區有29間疫苗接種中心。

【14:20】食衞局認可科興疫苗緊急使用，公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始即將交代接種計劃；衞生署署長陳漢儀醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧亦一同出席記者會。

▼2月18日，海洋公園重新開放情況▼

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【14:05】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查8宗新增確診個案，至今本港個案累計10,821宗。新增個案中，全部為本地個案，其中3宗為源頭不明，其餘5宗與本地個案流行病學關連。過去14天（2月4日至17日）累計新增282宗個案，包括236宗本地個案（其中83宗源頭不明）。

新增3宗無源頭個案資料︰

第一宗源頭不明個案涉及一名49歲女病人（個案編號：#10816）。她於2月11日開始喉嚨痛和咳嗽，2月16日到雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫。病人為一名家庭主婦。

第二宗源頭不明個案涉及一名43歲女病人（個案編號：#10817）。她於2月14日開始發燒，2月16日到廣華醫院求診。病人為一名家庭主婦。

第三宗源頭不明個案涉及一名54歲女病人（個案編號：#10820），她於2月12日開始發燒、喉嚨痛和頭痛，2月16日到社區檢測中心接受檢測。她是圓玄護養院暨長者日間護理中心 （順利邨）的職員，最後上班日期為2月15日。

強制檢測｜港府抽查土瓜灣美景街8大廈 65人未檢測共罰32.5萬元

【13:45】九龍城民政事務處今日（18日）聯同九龍城警區、衞生防護中心和醫療輔助隊，在土瓜灣8幢早前被納入強制檢測公告的大廈執法，共檢查約790名居民的檢測報告，其中約65名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士定額罰款5,000元，及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

【13:27】消息稱，今日新確診個案少於10宗，政府料將不設疫情記者會。

安心出行│酒樓指需花最少兩周熟習 選擇登記個人資料者較多

【13:17】政府早前宣布於今日（大年初七）放寬防疫措施，倫敦大酒樓負責人坦言，酒樓以長者顧客為主，「安心出行」的執行上存在困難及吃力，因部分記性較差，或患腦退化症的長者或會忘記個人資料，因此已叮囑員工須好言相勸。他相信或需兩周至一個月的時間，才可運作暢順。



茶客均對措放寬措施感到開心，指已有兩個多月沒有外出吃飯「餓咗好耐」，因此今日立即與家人一同飲茶。亦有茶客指，當得悉政府準備放寬時，已預訂不同的餐廳與家人吃飯。

科興回覆01：疫苗明下午將由國泰航班運抵香港 存於6個恆溫箱

【12:47】食物及衞生局今天（18日）早上發出認可，批准內地科興生物的滅活疫苗作緊急使用，供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。科興回覆《香港01》查詢時表示，昨天(17日)已將100萬劑疫苗由北京大興區的冷庫運往首都國際機場，料明天下午會由國泰航空的飛機運到香港。科興又指，100萬劑疫苗會儲存於6個恆溫箱運到香港。科興料如無延誤，預計抵港時間為明日下午約5時30分。

安心出行｜譚文豪茶餐廳拒用安心出行 籲食客紙筆填資料免監控

【12:13】政府宣布今日（18日）起放寬社交距離措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食至晚上10時，最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名電話，未有採取以上新增措施的食肆，須縮短堂食時間至6時前。由公民黨前立法會議員譚文豪、中小企食店聯盟召集人林瑞華經營的茶餐廳「一日三餐」，表明不會逼食客使用「安心出行」，客人可以紙筆填寫個人資料，放入印有特首林鄭月娥肖像的紙箱，「一齊用紙仔塞爆佢個口」。

林哲玄：對疫苗成份過敏不可接種 未有數據說明對孕婦有何影響

【11:47】疫苗顧問專家委員會周二（16日）推薦港府使用內地科興疫苗，100萬劑疫苗亦快將抵港，接種計劃如箭在弦。醫護誠信同行主席林哲玄今早（18日）於電台節目表示，如得知對新冠疫苗內某些成份過敏，就不可接種；而在接種新冠疫苗前14天，曾注射其他疫苗，亦應延遲接種。他又稱，雖未有證據指懷孕時不能接種，但亦沒有數據說明接種後的影響；另外，如母親須餵哺母乳，現時亦未有資料證明，疫苗會否經母乳傳至嬰兒，相關人士應特別留意。

【11:40】政府放寛容許表列處所今日（18日）有條件復工，香港按摩業總會主席周鎮宇指，業界在第三輪已停業70日，加上過去兩輪合共停業162天，期望政府能盡快與業界商討不再採取「一刀切」的防疫機制，「政府閉門造車決定業界生死存亡」。薀莎水療負責人黃紅櫻指，今次停業損失約500萬元，不少員工手停口停造成人手流失，佔整體員工20%，大約100人。

科興疫苗｜食衞局局長認可科興疫苗在港緊急使用 即日生效

【10:58】食物及衞生局局長今日根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》），認可科興控股（香港）有限公司（科興）的新冠疫苗（即克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞））在香港作緊急使用。

根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。政府會同時繼續積極跟進其餘本港已採購疫苗的緊急使用批核和供應時間表，並做好相關疫苗接種安排的籌備工作。政府亦會繼續按照疫苗採購策略，預先採購其他能夠符合安全、效能及質素要求包括仍在研發階段的新冠疫苗，以確保全港市民能有不同疫苗及足夠供應可供接種。

新冠疫苗｜約一千診所參與注射 林哲玄：優先群組應帶證明文件

【09:51】疫苗顧問專家委員會周二（16日）推薦港府使用內地科興疫苗；政府消息人士亦指，100萬劑科興疫苗最快於明日（19日）抵港，料下星期可以接種。醫護誠信同行主席林哲玄有份負責其中一個疫苗接種中心，他今早於電台節目表示，相信2月底至3月初可開始接種。他表示，每間中心只可接種一款疫苗，初時其中心是準備注射德國BioNTech/復星疫苗（復必泰），現時未知會否改為接種科興，不過即使更改亦未有太大困難，因科興更方便接種。



林哲玄又指，市民須於網上預約接種，而獲優先接種的群組，應帶同文件證明，例如覆診紀錄卡。他續指，市民接種前會獲發同意書，確認後才可接種。醫工會會長楊超發表示，大約有1,000間診所準備注射科興疫苗，診所從政府領取疫苗時，亦會一同獲發救急針，以應對特殊情況。

▼2.18康文署重開大部分處所▼

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強制檢測大廈｜增11幢 鰂魚涌惠利大廈二度檢測 葵涌消防局上榜

【00:00】新冠肺炎疫情未了，政府公布11幢大廈納入強制檢測公告名單，當中鰂魚涌惠利大廈再次上榜要重檢，該大廈在本月8日才被圍封，並累計出現9宗確診個案。至於另外10幢則是較早前已公布的大廈，包括維港．星岸、匯景花園1座等，另葵涌消防局因爆疫，列工作場所強制檢測。

確診食肆｜增8店 尖沙咀福臨門及香港老飯店、沙田美心皇宮上榜

【00:00】衞生署公布新增16宗新型肺炎確診個案，在12宗本地感染中，有10宗屬源頭不明個案。荃灣都好小廚茶餐廳廚師和旺角阿來東南亞風味一名廚房員工確診。



衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，尖沙咀金巴利道福臨門和華寶大廈香港老飯店亦上榜，另有一名患者報稱曾到沙田大會堂的美心皇宮。

拜年確診大廈｜兩男子共到5屋苑拜年 涉葡萄園、迎海、帝峯豪苑

【00:00】農曆新年長假剛過去，昨日新增12宗本地確診個案中，有2人新年期間曾到親友家中拜年，其中到元朗豪宅葡萄園的34歲男子，同場50名親友需入住檢疫中心；另一名36歲男子亦曾到過4屋苑拜年，包括馬鞍山迎海、黃大仙帝峯豪苑等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，兩人均在發病期去拜年，未知會否出現群組。

▼涉葵涌消防局患者仍在增加▼