新冠肺炎．2.19｜增8宗確診　下周二可預約接種疫苗　5類人優先

撰文： 陳家怡 張嘉敏 黃詠榆 黃偉倫 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 歐陽德浩 孔繁栩 最後更新日期： 2021-02-19 00:40

新冠肺炎疫情在農曆新年假期後反覆不定，有多名患者恐拜年時播毒。今日（18日）年初七「人日」，本港新增8宗確診個案，全部是本地個案，源頭不是有三宗。符合要求的食肆今晚起可恢復堂食至晚上10時。 美容院、健身室等表列處所、以及康文署大部分場地今起(18日)重開；兩大主題公園之一的海洋公園今早恢復營業，迪士尼樂園則遲至明日才重開，並由今早10時起可供網上預約入場。 政府正式公布疫苗注射計劃，設5類優先群組，市民下周二起可預約。

新冠疫苗｜拆解三款供港疫苗保護率、副作用 科興適合邊個群組？

科興疫苗｜衞生署科學委員會周五開會 決定合適接種人群

【22:55】香港電台發言人今日（18日）表示，教育電視中心一名助理編導，晚上初步確診感染新冠肺炎病毒，現正等待衛生署安排送院治理，該名員工最後上班日為上周三（10日）。

港台教育電視中心助理編導初步確診 2月10日最後上班

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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晚市堂食首天解禁 餐廳普遍冷清未受惠 火鍋店周末預約已爆滿

【21:00】連鎖快餐店摩斯漢堡（MOS Burger）今日宣布維持堂食服務至下午5時59分，即不會跟從新的防疫指引，其灣仔分店在傍晚約6時半，有逾10人在店外等候外賣，亦要排隊買餐。

有顧客稱疫情下習慣買外賣，加上擔心「安心出行」有私隱問題，「有好多方法做到同樣嘅嘢，唔一定要整個app。」

安心出行｜MOS Burger分店外賣排長龍 顧客憂私隱外洩拒堂食

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【20:40】「稻苗學會」會長黃傑龍指，有食肆同業詢問是否可以把收集到的顧客資料，用作推廣產品作用。他認為此舉會有私隱問題，但相信是個別事件，不過早前亦有聽聞業界有人提出類似做法，故須再三提醒業界不應涉違規行為。

晚市堂食解禁 黃傑龍揭有食肆擬挪用顧客登記資料：會有私隱問題

【19:30】食物及衞生局公布，負責營運多個社區檢測中心的私營機構華大基因，由一月底至2月初，經衞生署覆檢其中三天的檢測樣本個案後，發現有16個初步陽性樣本，全部均為陰性。相關樣本分別來自為教職員和學校宿舍員工的特定群組檢測、為天水圍天恒邨恒樂樓居民和訪客強制檢測，以及於流動採樣站和社區檢測中心所採集的樣本。



食衞局指，已要求華大基因嚴格改跟進改善措施，確保不再發生同類事件。當局指，華大基因解釋發生錯誤的原因可能是人為原因、試劑殘留或污染，以及環境污染。華大基因發言人指，向所有受到影響市民致歉，已即時展開內部調查，現時亦會為所有陽性樣本作覆檢，防止事件再發生。

華大基因經衞生署覆檢後 揭發16宗假陽性檢測個案 或涉人為錯誤

【18:30】政府早前宣布於今日（大年初七）放寬防疫措施，包括食肆堂食延長至晚上10時、每枱人數上限增至4人等，但食客進入食肆前須掃描「安心出行」二維碼或登記個人資料。



不過，MOS BURGER今日公布，全線分店將維持現有服務安排，即日間只開放店內一半座位、最多二人同坐一桌、堂食至下午5時59分便結束，即不會跟隨政府的新措施，維持舊有禁令。

安心出行app｜MOS BURGER不做晚市堂食 日間維持2人一枱

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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新冠疫苗｜西醫工會料長者踴躍到診所接種科興 促盡快供應疫苗

【16:26】香港衞生署指定大昌行奧利佳為科興疫苗提供獨家物流服務，負責科興疫苗在香港的儲存和配送。根據協議，大昌行奧利佳將利用其冷鏈專業經驗和醫療產品專用設備為科興疫苗提供安全及時的配送服務。

新冠疫苗｜科興、BioNTech/復星疫苗將抵港 大昌行負責運送

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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安心出行｜食肆放寬首日 市民避掃碼門外吃飯：門口食唔使掃啩？

【15:48】安心出行原先為自願性質使用，但現時所有處所均要掃QR CODE，未來會否要打疫苗才可入處所或通關的條件？聶德權指，跨境轉變放寬條件放寬社交措施，專家會檢測及提供意見，屬探討課題，需要科學為本及睇實證。相信打針後有保護性，對檢疫措施，或聚集限制等，相信一定有空間調整，但具體要點由專家審視, 先可以政策行政考慮。

安心出行｜政府發言人澄清外賣可不掃碼 陳肇始：入處所就要掃【15:43】聶德權指，5間可率先接種疫苗的社區接種中心分別為可接種科興的九龍灣體育館、天水圍天輝路體育館、沙田源禾路體育館、中央圖書館、官涌體育館。

安老或殘疾院舍方面，已選了10間規模較大的院舍首先做外展疫苗接種，社署下周會發信，以徵求院友及家人等同意接種疫苗，下周做因要將疫苗資訊/接種需知讓他們可以知情下決定。

【15:30】估計優先群組有多少人?會否影響一般市民未能接種？系統是否可預約多間預約中心？聶德權指5個優先接種群組，合共有240萬人，考慮點在於，因科興及月底前到的復必泰有200萬劑，若每人打2劑，都打到100多萬人，要預優先打可善用有的疫苗，及盡快接種，而合資格人數目大，但現實上不會每位市民馬上接種因此故計相關數目是合適。



60至70歲長者都近100萬人，在參考醫療衛生專家意見以及在患病風險包死亡率等後，認為長者群體更重要，故將長者歲數一開始定在60歲以上；開始優先接種後，視乎頭一個月運作視乎運作，可以適時調整，一個機動安排，視乎疫苗供應及接種情況；這批開始後，便是非長者、長期病例人士，之後就會開放予其他群組。

所有29間社區接種中心或醫管局18間普通科門診，都需要網上預約，不能「walk in」，因涉安排疫苗運送到中心及使用，希望準確知道運針，亦無電話預約。

至於司局長安排，聶德權指，特首已交代， 先到疫苗會司局長會先接種，至於其他安排敲定再交代，其他人是個人選擇，不會特別去講邊個打邊隻疫苗。

聶德權指5個優先接種群組，合共有240萬人，考慮點在於科興及月底前到的復必泰疫苗有200萬劑。(李澤彤攝)

【15:20】陳肇始指要求用安心出行作為自己一個記錄，亦自己亦為疫情，若曾到地點有確診者會獲通知，並非在買外賣或在處所，而是進入處所要應用安心出行。

科興報告曾指孕婦屬禁忌，生育年齡女性不夠數據，政府會幫他們打復必泰？陳肇始指， 專家委員會已睇不同疫苗，因應數據檢視邊d群組要打/不打，衞生防護中心的聯席科學委員會都有審視；衞生署署長陳漢儀指，委員會睇了兩隻疫苗詳睇不同科學數據，以復必泰為例建詳局長時期報告已上網頁，詳細數據大家可以睇。在建議期間，亦有留意到有外國個案報道，有年老長者出現死亡案例，故再會邀請CHP成立兩個科學委員會審視數據，在睇年長人士，聯席委員會審視過世衞或當地調查後，復必泰建議非常年老超過85歲以上，卧床長者，或嚴重體弱人士/發燒人士，不建議接受接種。



國際對群體免疫要到多少百分比才成功？未有定論，現時各國科學家都仲研究緊，估邊隻打幾多人先有，暫時未有結論, 全球仍在鑽研。

【15:10】首批疫苗有100萬，預計需時多久可為100萬市民接種？聶德權指視乎有多少市民選擇接種，會用4不同途徑讓市民接種，包括社區中心會運作六個月；注射疫苗對自己有保護亦對家人有保護。

陳肇始指，若人人接種有保護作用會較大；若全港接種，可以保護個人健康或醫療系統，專家亦正研究相關情況，檢視接種後，能否縮短檢疫時間等，但專家仍在研究。

若有僱主要求員工必須接種會否違法？若僱主有要求僅屬僱傭安排。

聶德權指，有關免疫問題，當然若社會多人接種，會有群體免疫，社會有保護屏障。但在個人層面上，每人打疫苗可以給予個人或家庭保護；陳肇始強調接種疫苗是自願的，縱使呼籲多人接種，因有不同好處，除了保護自己/家人/身邊人，對社會都有好處。

【15:08】醫院管理局行政總裁高拔陞醫生指， 相信同事會接受，疫苗接種是個人選擇，故會要求同事自願接種或選擇；同事可在7個聯網運作的中心接種，而科興的疫苗與流感針一樣，會安排同事在醫院接種，可因應自己情況決定接種。

疫苗保障最高賠300萬 李兆波：較其他地方高但僅屬基本版危疾保【15:03】被指調查指不多市民願意接種疫苗，聶德權指接種疫苗是個人決定，每位人接種前要簽知情同意，但從公共衛生科學上，接種疫苗可保護家人，不同地區亦有不同調查，相信市民不是一成不變，在去年9月份，全民檢測起初大家都有猶疑，但相隔數月後，「大家都好想去檢測」故需要大家一起努力，越多人接種，效用更大，如四人一起打麻雀，四人都打晒，相信安全。



他又指，疫症大流行，疫苗是「搶手貨」，在採購上政府一定盡最大努力，現時訂到的3種疫苗可足夠全港打，但疫苗接種是個人決定，故最後有幾多疫苗到？「你同我都唔知」。



對於跨境出行流動有任何轉變，大家都關注會討論問題，接種完後因保護，因社交距離措施有任何放寬都會重視，若牽涉任何通關要與對方商討，相信會進行相關工作。

疫苗計劃總涉款84億 拒透露每針價錢 特首司局長接種先抵港疫苗【14:55】陳肇始指，為對抗新冠，疫苗研發商前所未見速度研疫苗隨後會迅速大規模使用，監測工作至為重要，政府接種後，會做嚴謹的藥物監測工作，如接種後在中心指定範圍要逗留30分鐘，若有不良反應，可以即場有駐場醫護人士適當處理。衞生署會加強機制，適時評估異常事件，潛在罕見異常或疫苗後關注，具體來說設立通報機制，由醫護/製藥業人士，以通報各異常或關注事件。

衞生署將聯同港大學者合作主動監察, 並已要求疫苗研發商心竹提供藥物更新資料，以檢討疫苗的效益；政府已成立委員會，一旦收到異常事件，委員會會進行評估，市民接種後可用「醫健通」儲存接種記錄。



陳肇始指，香港疫苗經臨床測試確定安全性，然而研發期相對一般疫苗被大大壓縮，故不能完全排除大規模接種有罕見或未能預見不良反應；如出現非預期事件應獲賠，民事起訴費用高昂，政府會為接種人士出現嚴重異常事件設保障基金，初期撥10億元，限索時間以接種後一劑疫苗起，兩年內計算，會顧日後模式適時檢討。

200萬劑疫苗將抵港 5優先群組包括醫護、長者及紀律部隊先打針

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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【14:50】接種中心將朝8晚8運作，7天工作，市民要選擇疫苗，預約第一針/2針時間地點，70歲以上長者最多可有2人陪同，要助上網郵局或屋邨辦事處；接種要身分證明及優先組別證明，若要如要去社區疫苗接種中心/或HA普通科門診，一定要預約先，因為要預留足夠疫苗；居住在安老院人士，政府會安排外展團隊到場接種，會先安排10間大院舍接種，之後再推展到其他院舍。市民接種後，可獲紙本針卡，同時用智方便下載電子針卡。

食衞局今日(2月18日)認可科興疫苗緊急使用，公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始即將交代接種計劃。(李澤彤攝)

預約系統下周二開放 共設29間接種中心 最快下周五可打科興疫苗【14:40】全港18區設共29間社區疫苗接種中心，參與接種計劃超1200多位的私家醫生，在超過1500多個診所地點，包括醫管局豁下18間普科門診， 長者/殘疾院舍。18區每區社區疫苗接種中心，人手大約要1000多名，公務員都有千位提供支援，行政支援或管理中心會起碼運作6個月。

政府會視乎疫苗到港日期/數量情況，分階段開放中心，29間社區中心有內24間專接種復必泰；5間是科興疫苗，當科興明天到港後，做好儲存安排後，會在下周二（2月23日）開始接受疫苗接種網上預約，啟動計劃，2月26日（周5）開始在5間社區疫苗中心及醫管局下的普通科門診，為優先群組人士接種科興疫苗，3月初會安排參與私家醫生接種科興疫苗。

新冠疫苗｜最快2月26日接種 一文看清優先人士、預約及接種須知

【14:35】陳肇始指，新冠疫苗為恢復社會的希望；優先群組接種較不接種好，社會亦越多人接種越好。聶德權香港要走出逆境，需要齊打疫苗，因有個重點，保護自己，產生抗體； 保護家人朋友，減輕傳播；減低社區爆機發會，產生群體免疫； 整個香港社會早日走出疫境。

聶德權指，科興100萬劑第一批100萬劑明日下午到港；復必泰亦將於下月底到港。將分5類別優先接種。嚴重或死亡高危組別；感染後會容易傳染；以及維持社會運作;醫療機構及參與投疫人員優先接種，安老院舍及殘疾院舍員工；環境衛生或渠務或經常要與市民接觸的紀律部隊港口工作人員或跨境司機。全港18區有29間疫苗接種中心。

【14:20】食衞局認可科興疫苗緊急使用，公務員事務局局長聶德權和食物及衞生局局長陳肇始即將交代接種計劃；衞生署署長陳漢儀醫生、醫院管理局行政總裁高拔陞醫生、政府資訊科技總監林偉喬及一般職系處長陳信禧亦一同出席記者會。

▼2月18日，海洋公園重新開放情況▼

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【14:05】衞生署衞生防護中心公布，截至今日零時零分，中心正調查8宗新增確診個案，至今本港個案累計10,821宗。新增個案中，全部為本地個案，其中3宗為源頭不明，其餘5宗與本地個案流行病學關連。過去14天（2月4日至17日）累計新增282宗個案，包括236宗本地個案（其中83宗源頭不明）。

新冠肺炎｜今增8確診 3無源頭涉兩主婦及順利邨圓玄護養院護理員

新增3宗無源頭個案資料︰

第一宗源頭不明個案涉及一名49歲女病人（個案編號：#10816）。她於2月11日開始喉嚨痛和咳嗽，2月16日到雅麗氏何妙齡那打素醫院求醫。病人為一名家庭主婦。

第二宗源頭不明個案涉及一名43歲女病人（個案編號：#10817）。她於2月14日開始發燒，2月16日到廣華醫院求診。病人為一名家庭主婦。

第三宗源頭不明個案涉及一名54歲女病人（個案編號：#10820），她於2月12日開始發燒、喉嚨痛和頭痛，2月16日到社區檢測中心接受檢測。她是圓玄護養院暨長者日間護理中心 （順利邨）的職員，最後上班日期為2月15日。

強制檢測｜港府抽查土瓜灣美景街8大廈 65人未檢測共罰32.5萬元

【13:45】九龍城民政事務處今日（18日）聯同九龍城警區、衞生防護中心和醫療輔助隊，在土瓜灣8幢早前被納入強制檢測公告的大廈執法，共檢查約790名居民的檢測報告，其中約65名人士違反強制檢測公告。政府已向該等人士定額罰款5,000元，及發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。

【13:27】消息稱，今日新確診個案少於10宗，政府料將不設疫情記者會。

安心出行│酒樓指需花最少兩周熟習 選擇登記個人資料者較多

【13:17】政府早前宣布於今日（大年初七）放寬防疫措施，倫敦大酒樓負責人坦言，酒樓以長者顧客為主，「安心出行」的執行上存在困難及吃力，因部分記性較差，或患腦退化症的長者或會忘記個人資料，因此已叮囑員工須好言相勸。他相信或需兩周至一個月的時間，才可運作暢順。



茶客均對措放寬措施感到開心，指已有兩個多月沒有外出吃飯「餓咗好耐」，因此今日立即與家人一同飲茶。亦有茶客指，當得悉政府準備放寬時，已預訂不同的餐廳與家人吃飯。

科興回覆01：疫苗明下午將由國泰航班運抵香港 存於6個恆溫箱

【12:47】食物及衞生局今天（18日）早上發出認可，批准內地科興生物的滅活疫苗作緊急使用，供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。科興回覆《香港01》查詢時表示，昨天(17日)已將100萬劑疫苗由北京大興區的冷庫運往首都國際機場，料明天下午會由國泰航空的飛機運到香港。科興又指，100萬劑疫苗會儲存於6個恆溫箱運到香港。科興料如無延誤，預計抵港時間為明日下午約5時30分。

安心出行｜譚文豪茶餐廳拒用安心出行 籲食客紙筆填資料免監控

【12:13】政府宣布今日（18日）起放寬社交距離措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食至晚上10時，最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名電話，未有採取以上新增措施的食肆，須縮短堂食時間至6時前。由公民黨前立法會議員譚文豪、中小企食店聯盟召集人林瑞華經營的茶餐廳「一日三餐」，表明不會逼食客使用「安心出行」，客人可以紙筆填寫個人資料，放入印有特首林鄭月娥肖像的紙箱，「一齊用紙仔塞爆佢個口」。

林哲玄：對疫苗成份過敏不可接種 未有數據說明對孕婦有何影響

【11:47】疫苗顧問專家委員會周二（16日）推薦港府使用內地科興疫苗，100萬劑疫苗亦快將抵港，接種計劃如箭在弦。醫護誠信同行主席林哲玄今早（18日）於電台節目表示，如得知對新冠疫苗內某些成份過敏，就不可接種；而在接種新冠疫苗前14天，曾注射其他疫苗，亦應延遲接種。他又稱，雖未有證據指懷孕時不能接種，但亦沒有數據說明接種後的影響；另外，如母親須餵哺母乳，現時亦未有資料證明，疫苗會否經母乳傳至嬰兒，相關人士應特別留意。

【11:40】政府放寛容許表列處所今日（18日）有條件復工，香港按摩業總會主席周鎮宇指，業界在第三輪已停業70日，加上過去兩輪合共停業162天，期望政府能盡快與業界商討不再採取「一刀切」的防疫機制，「政府閉門造車決定業界生死存亡」。薀莎水療負責人黃紅櫻指，今次停業損失約500萬元，不少員工手停口停造成人手流失，佔整體員工20%，大約100人。

科興疫苗｜食衞局局長認可科興疫苗在港緊急使用 即日生效

【10:58】食物及衞生局局長今日根據《預防及控制疾病（使用疫苗）規例》（第599K章）（《規例》），認可科興控股（香港）有限公司（科興）的新冠疫苗（即克爾來福新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞））在香港作緊急使用。

根據疫苗供應商提供的資料，準備供港的首批約100萬劑科興疫苗快將運抵香港。政府會在接收到有關疫苗並完成必須的質檢程序後，盡快啟動由政府主導的全港性疫苗接種計劃。政府會同時繼續積極跟進其餘本港已採購疫苗的緊急使用批核和供應時間表，並做好相關疫苗接種安排的籌備工作。政府亦會繼續按照疫苗採購策略，預先採購其他能夠符合安全、效能及質素要求包括仍在研發階段的新冠疫苗，以確保全港市民能有不同疫苗及足夠供應可供接種。

新冠疫苗｜約一千診所參與注射 林哲玄：優先群組應帶證明文件

【09:51】疫苗顧問專家委員會周二（16日）推薦港府使用內地科興疫苗；政府消息人士亦指，100萬劑科興疫苗最快於明日（19日）抵港，料下星期可以接種。醫護誠信同行主席林哲玄有份負責其中一個疫苗接種中心，他今早於電台節目表示，相信2月底至3月初可開始接種。他表示，每間中心只可接種一款疫苗，初時其中心是準備注射德國BioNTech/復星疫苗（復必泰），現時未知會否改為接種科興，不過即使更改亦未有太大困難，因科興更方便接種。



林哲玄又指，市民須於網上預約接種，而獲優先接種的群組，應帶同文件證明，例如覆診紀錄卡。他續指，市民接種前會獲發同意書，確認後才可接種。醫工會會長楊超發表示，大約有1,000間診所準備注射科興疫苗，診所從政府領取疫苗時，亦會一同獲發救急針，以應對特殊情況。

▼2.18康文署重開大部分處所▼

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強制檢測大廈｜增11幢 鰂魚涌惠利大廈二度檢測 葵涌消防局上榜

【00:00】新冠肺炎疫情未了，政府公布11幢大廈納入強制檢測公告名單，當中鰂魚涌惠利大廈再次上榜要重檢，該大廈在本月8日才被圍封，並累計出現9宗確診個案。至於另外10幢則是較早前已公布的大廈，包括維港．星岸、匯景花園1座等，另葵涌消防局因爆疫，列工作場所強制檢測。

確診食肆｜增8店 尖沙咀福臨門及香港老飯店、沙田美心皇宮上榜

【00:00】衞生署公布新增16宗新型肺炎確診個案，在12宗本地感染中，有10宗屬源頭不明個案。荃灣都好小廚茶餐廳廚師和旺角阿來東南亞風味一名廚房員工確診。



衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，尖沙咀金巴利道福臨門和華寶大廈香港老飯店亦上榜，另有一名患者報稱曾到沙田大會堂的美心皇宮。

拜年確診大廈｜兩男子共到5屋苑拜年 涉葡萄園、迎海、帝峯豪苑

【00:00】農曆新年長假剛過去，昨日新增12宗本地確診個案中，有2人新年期間曾到親友家中拜年，其中到元朗豪宅葡萄園的34歲男子，同場50名親友需入住檢疫中心；另一名36歲男子亦曾到過4屋苑拜年，包括馬鞍山迎海、黃大仙帝峯豪苑等。衞生防護中心傳染病處主任張竹君坦言，兩人均在發病期去拜年，未知會否出現群組。

▼涉葵涌消防局患者仍在增加▼