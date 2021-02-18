英華書院背泳王何肇倫患先天性心臟病　校方急籌60逾萬手術費

撰文： 陳家怡 最後更新日期： 2021-02-18 00:48

於英華書院讀中五的泳手何肇倫曾在學界賽事破背泳紀錄，並刷新蝶泳紀錄，他在申請轉為香港體育學院全職游泳運動員的身體檢查中，發現心臟部分先天性異常，須及時進行手術根治，預算手術費用合共80多萬元。他將今天（18日）在養和醫院進行手術。英華書院表示，目前還需60多萬元，呼籲校友、市民捐款。

於英華書院讀中五的泳手何肇倫曾在學界賽事破背泳紀錄，並刷新蝶泳紀錄。（資料圖片／楊宇翹攝）

↓何肇倫2017年參加學界游泳D1一周三破紀錄↓

英華：保險公司稱無法賠償 家庭難負擔醫療費用

英華書院表示，由於何肇倫所驗出的心臟疾病被定性為先天性質，保險公司正式回覆指沒法作出賠償；在社會事件和疫情打擊的經濟環境下，其家庭收入大受影響，醫療費用造成沉重負擔。

得「英華教育基金」和鄭鄭鈞傑校長援助部分手術費用後，餘下還需60多萬元，校方呼籲校友、市民捐助，讓何肇倫完成手術後，可繼續在本港游泳界發光發亮，向其的奧運夢想進發。

保持多項學界泳賽紀錄

何肇倫曾在港九學界游泳賽事取的多項成績，包括為丙組50米、100米背泳紀錄保持者；乙組50米、100米背泳紀錄保持者；乙組50米蝶泳紀錄保持者；乙組100米自由泳紀錄保持者；第一組乙組四乘50米自由泳接力冠軍隊隊員；第一組乙組四乘50米混合泳接力冠軍隊隊員。

他亦是2019山西太原全國青年運動會香港游泳隊代表選手，以及香港體育學院學生運動員游泳項目選手。

↓何肇倫比賽及受訪報道↓

+ 6 + 6 + 6

「英華教育基金」戶口捐款資料：

戶口：恆生銀行

戶口名稱：Ying Wa Education Foundation Ltd

戶口號碼：395-414006-883

請註明「hosiulun」及將收據電郵給書院辦事處徐小姐（tyf@yingwa.edu.hk）