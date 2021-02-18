學者：提供誘因引市民接種疫苗恐有反效果　供免費注射疫苗已足夠

撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-18 17:17

新冠疫苗被視為結束疫情的救命藥，海外多個國家都已經開始接種，提升接種率是全球政府的首要任務，有建制派曾建議提供經濟誘因吸引市民注射疫苗。不過有學者反駁，政府只需提供免費疫苗及基本醫療保障，當接種者打針後有異常反應可獲基金賠償便可，當誘因過多甚至以金錢利誘，反令市民感到疫苗不安全，結果只會適得其改。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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疫苗的接種率高低，會影響群體免疫成效。立法會保險界議員陳健波及民建聯梁志翔早前分別提出，政府應該向打針市民派發3000元及3000元至5000元利誘港人接種。香港大學社會工作及社會行政學系、香港樹仁大學輔導及心理學系、香港浸會大學政治及國際關係學系與香港復康會，1月22日至28日以網上問卷方式，獲得2,733位18歲或以上人士回覆，男女比例分別為68.1%及31.9%；18至39歲人士佔43.1%、40至59歲群組有35.5%、60歲或以上人士有21.4%；66.3%受訪者無長期病患 ，餘下的33.7%都是慢性病患者包括糖尿病、癌症、慢性呼吸道疾病、心血管病等。

問卷綜合多個因素下，聯合分析出以疫苗價格比較，受訪者較傾向接種免費疫苗，之後是獲400元資助、獲700元資助、付費400元、付費700元。香港浸會大學政治及國際關係學系博士袁瑋熙指，免費疫苗及提供醫療保障有助提升社區接種率，而提供經濟誘因吸引市民打針，會惹起市民思考「疫苗係咪有問題呢?」，過度的保障反而適得其反。

袁瑋熙指，政府提供免費疫苗及醫療保障，而毋須提供津貼給市民，否則會適得其反。（Zoom記者會截圖）

香港大學社會工作及社會行政學系教授吳兆文以「行為經濟學」解釋，獲資助打疫苗有反效果的成因，認為資助會令本來事情變左，瑞士曾經有研究指出，政府要在人少的選址興建污染或危險的設施，但對全國都有需要，當局解說清楚獲一半國民支持，反而政府提供賠償後支持度卻減少，「人有特性，有小我大我，集體事情要做係好，比錢就變質。」

調查顯示，「視接種疫苗為社會責任」的一欄中，以14分為滿分，8分為標準線。整體受訪者有9.7分，慢性病病人有10.3分，非長期病患的人士都有9.5分，3項分數都超出標準分數。