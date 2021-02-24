財政預算案｜推百分百擔保個人貸款　以150億助失業人士上限8萬

撰文： 王潔恩 陳淑霞 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-24 12:21

【財政預算案2021】疫情持續，本港失業人數急升，失業率達7%，創近17年高位。財政司司長陳茂波今日（24日）宣讀新一份的《財政預算案》，當中各界關注並提倡設立的失業援助金「無影」，但當局會撥出150億元，設立「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，助失業人士暫度過難關。 貸款上限為申請人失業前平均月薪的6倍，上限8萬元，年息1厘，申請人首12個月可「還息不還本」，本金連利息最長可攤分5年償還。若貸款人能在5年內如期還款，政府亦會退回利息，變相免息貸款。

最新一季失業率為7%，失業人數超25.33萬人。新一份《財政預算案》未提及設立失業援助金。（羅國輝攝）

▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼

+ 4 + 4 + 4

最新的失業人數達25.33萬人，坊間要求政府設立臨時失業援助金，惟今次《財政預算案》並未有提及。

申請人首12個月只須還息 ５年內如期還款將退回利息

陳茂波宣布推出「百分百擔保個人特惠貸款計劃」，助失業人士度過難關。由政府提供百分百擔保擔保，貸款上限為申請人失業前平均月薪的6倍，上限8萬元，年息固定1厘，申請人首12個月只須還息，本金連利息可最長攤分5年償還。若貸款人能在5年內如期還款，即可退回利息，變相免息貸款。自由職業人士如證明失去收入亦可申請。

政府總擔保額為150億元，申請期為六個月。財經事務及庫務局（財庫局）會聯同按證保險公司稍後公布細節。

放寬職津申請要求至每月工時72小時

不過，預算案則提出放寬在職家庭津貼計劃的工時要求，包括把非單親住戶的基本工時要求，由現時每月最低144小時大幅下降一半，即每月72小時，為期一年。如獲財委會批准，最早可於六月起實施。

翻查資料，根據現時要求，若非單親住戶的每月總工時屬於最低的144至168小時以下，基本津貼約為500至1,000元。

受新冠肺炎疫情影響，本港失業人數急升，創近17年高位。（歐嘉樂攝）

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼