新冠肺炎．最新｜首100萬劑科興疫苗抵港　陳肇始：抗疫里程碑

撰文： 張嘉敏 朱海棋 李恩慈 黃詠榆 陳家怡 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-19 18:10

新冠肺炎疫情持續，本港昨日（18日）新增8宗確診個案，全部是本地個案，源頭不明有3宗。政府正式公布疫苗注射計劃，設5類優先群組，市民下周二起可預約。 100萬劑科興疫苗將於今天下午正式抵港，是首批可在港使用的新冠疫苗。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【17:11】今日無源頭個案居住的大廈包括：

１／大埔太和邨新和樓

２／藍田安田邨安健樓

３／北角聯和大廈

４／皇后大道西利時大廈

５／觀塘宜安中心

６／九龍塘根德閣5座

７／紅磡崇潔街崇愛樓

【16:53】今日錄約10多宗初步確診，當中4宗為無源頭的初步確診個案。當中有一名為私家醫生林嘉揚，在和宜合道仁心醫務中心工作，住在雍雅軒1座。該名醫生在傳染期去過診所工作，衛生防護中心建議診所關閉，當中一名員工被列作密切接觸者，返工時有戴口罩，無病人被列作密切接觸者，但中心建議3日內去過該診所的病人做進行檢測。另外，該醫生在傳染期曾到華豐護老中心到診，並為幾名院友會診，中心將安排到護老中心派樽及進行檢測。

另外，初步確診無源頭個案中，亦有一名的士司機，該司機駕駛的士車牌為TR8063，在東涌交更，家住貝澳新圍村，在2月11日發病。衛生防護中心建議在本月9日至11日乘坐過該輛的士的乘客進行檢測。

【16:48】在8宗無源頭個案當中，除了3人在食肆工作外，其他個案包括一名50歲女，為觀塘佛教沈馬瑞英護理安老院的護理員，主要在安老院4樓工作。4樓內共有52名院友及18名員工，全部被列為密切接觸者，要被送往亞博進行檢疫。

【16:37】今再增13宗確診，當中8宗無源頭。當中3人為食肆員工，其中一人住在紅磡崇潔街崇愛樓，為大坑拉麵來廚師。另一名是天后御名軒的知客，另外亦有一名33歲男士在中環干諾道中莊士大廈麥當勞廚房工作，2月15日為最後一天上班日。

【16:14】新冠肺炎疫情未平，港台教育電視中心一名助理編導昨晚（18日）初步確診。

該名員工於2月10日最後上班，工作地點主要在教育電視中心地下辦公室，期間有戴口罩。港台一度稱所有於2月9日至11日，曾到訪港台電視大廈化妝間的人士均須檢疫，但其後改稱不須所有人檢疫。

港台助理編導染疫 本月10日最後上班 曾到化妝間人士須檢疫

【14:39】消息指，今日本港新增逾10宗確診個案。另外，據科興生物透露，載有100萬劑科興疫苗的國泰航機現時正由北京運來香港。

新冠疫苗｜科興：首批100萬劑疫苗正空運到港 國泰航空負責運送

載有100萬劑科興疫苗的國泰航機，2月19日下午已由北京起飛，預料傍晚抵達香港。（科興提供國泰航機圖片）

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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安心出行｜球場重開引不少人到場 跑步男無戴手機改登記資料入場

【13:35】隨著新冠肺炎疫情緩和，康樂及文化事務署（康文署）周二（16日）宣布，於今日（19日）起重開部分體育場所，包括室內體育館、足球場、籃球場。有市民一早帶同小朋友到位於大坑東遊樂場內的草地足球場玩耍。他表示，疫情前已不時帶小朋友到球場遊玩，球場重開終於「有得畀啲小朋友玩吓」。

另外，市民在進入體育處所前都必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記姓名、聯絡電話等資料。市民對做法持不同意見，有球場使用者認為做法成效不大，政府應「擺多啲工夫喺點預防同點樣減低（確診）數字」；亦有市民認為使用「安心出行」有助尋出與確診者有關連的個案，有利控制疫情。

安心出行｜創科局不點名批評醫管局員工陣線︰誤導公眾令人憤怒【12:00】政府於昨日（18日）放寬社交距離措施，但食肆負責人須要求顧客以「安心出行」掃描二維碼，或填寫聯絡資料。創新及科技局今日（19日表示），不點名批評醫護組織醫管局員工陣線，誤導公眾有關「安心出行」的資訊，行為令人憤怒。當局亦強調，「安心出行」沒有追蹤功能，符合私隱條例的規定。



醫管局員工陣線昨日下午在旺角擺設街站派發單張，向市民呼籲杯葛「安心出行」。強制檢測｜政府突擊檢查柯士甸大廈 16居民違反強檢令共罰8萬元【11:30】油尖旺民政事務處聯同民政事務總署牌照事務處、尖沙咀警區、衞生防護中心和醫療輔助隊，在早前被納入強制檢測公告的尖沙咀柯士甸路15A號柯士甸大廈進行執法行動，共檢查約130名居民的檢測報告，其中約16名人士違反強制檢測公告。



政府已向該等人士處定額罰款5,000元及／或發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。安心出行｜飲食業指首日運作大致順暢 惟一度有顧客粗口責罵店員【10:30】政府宣布昨日（18日）起放寬社交距離措施，准許食肆有條件恢復晚市堂食至晚上10時，最多4人一枱，但顧客須以手機掃瞄「安心出行」二維碼，或登記個人資料包括姓名、電話。

稻苗學會會長黃傑龍今日（19日）表示，昨日新措施運作基本上順暢，約一半市民使用「安心出行」；一半登記個人資料。然而有餐廳反映，早上部份市民未清楚，一度向店員以粗口責罵；亦有食肆需送飲品安撫顧客。新冠疫苗｜西醫工會指兩針資助有別：孤寒啲 憂難辨優先接種群種【10:00】西醫工會會長楊超發表示，部分私家醫生昨日（18日）收到政府電郵，邀請參與下月起的新冠疫苗接種工作。然而他指，政府提出第一針及第二針分別資助80元及120元，質疑醫生在注射第一針前的準備工作較多，相關津貼反而較少。他又關注，業界擔心未能分辨到優先接種群組人士。新冠疫苗｜醫護及院舍照顧工會均指 若接種後才可工作不合理【09:30】港府訂購的其中兩款新冠肺炎疫苗，內地科興疫苗及復星與德國藥廠BioNTech的復必泰疫苗分別在今日（19日）下午及本月底前到港，當中五類優先人士可從四個途徑接種。

醫護人士屬其中一個優先接種群組，公共醫療醫生協會會長馬仲儀今日指，醫護一直不熱衷接種疫苗，但若能安排在醫護工作地點及時間接種，效果會更好。然而她強調，如醫管局要求醫護接種後才可上班，做法「邏輯及情理上亦不合理」，因疫情爆發以來，醫護亦沒有疫苗「都照樣返工」。



社區及院舍照顧員總工會組織幹事曾紀南在同一節目中指，工會立場是要求員工有「接種絕對自主權」。他引述行會成員林正財早前指，接種疫苗後可不須強制檢測，曾認為做法變相威脅員工。

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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科興疫苗由內地發貨供港

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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▼過去14日患者住所、行蹤▼

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【00:40】衞生防護中心晚上更新資料，有患者到過沙田泓碧3座、廣源市場，順利商場2期及秀茂坪商場。

【00:20】食物及衞生局局長陳肇始被問及購買外賣是否要使用「安心出行」，曾多次解釋指「當進入一個處所便要使用。」

食環署於晚上發新聞稿，指考慮到購買外賣的顧客不會脫下口罩，而且逗留時間比較短，可以接受不使用「安心出行」。

安心出行︱陳肇始指外賣要掃碼 食環署「一錘定音」：可豁免

▼2月18日起 晚市堂食須使用安心出行 放寬至4人一枱▼

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昨日總覽：

安心出行︱陳肇始指外賣要掃碼 食環署「一錘定音」：可豁免

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