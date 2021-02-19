直播｜商經局︰梁家榮是經雙方同意提早解約　遴選過程無合適人選

撰文： 孔繁栩 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-19 12:22

香港電台出現人事變動，原訂今年8月滿約的廣播處長梁家榮，在政府同意下提前解約，民政事務局副秘書長李百全將於下月1日接替離任的梁家榮，出任廣播處長。 商務及經濟發展局局長邱騰華和商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文今日（19日）上午11時30分舉行記者會，公布香港電台的管治及管理檢討報告。香港電台顧問委員會主席林大輝博士亦會出席。 《香港01》屆時會進行直播。

【12:17】被問到為何由港台相關人員處理相關節目投訴，為何被小組指有問題？梁卓文指出，節目投訴可由相關單位處理，不是一定要找外人查。但至少要將嚴重個案交予上級，再決定是否有邢要其他同事跟進。港台處理投訴出現的問題，不是自己查自己的問題，是涉及上報和處理內部投訴的問題。

梁舉例指，在投訴處理紀錄方面，不單止員工資料，就連編輯重要決定的資料亦無文字紀錄，若投訴無紀錄，無法了解是否已查，投訴是否成立。他認為是好基本的事，不可能單靠口頭傳達，亦難累積經驗。

【12:04】梁卓文指出，梁家榮的廣播處長合約原訂於8月完結，雙方討論後均同意提前完約。從人事管理上，港府立場是致力在港台內培養接任人或接任高層，但在無適合人選下，早前已公開招聘，尋找獵頭公司找人申請，共收到41份申請。相關小組見過7位人選，但過程中未找到合適人選。在此情況下，故考慮政府內的人選，處長若為政務官會有豐經驗，適合帶領港台。

梁卓文指出，梁家榮的廣播處長合約原訂於8月完結，雙方討論後均同意提前完約。（麥凱茵攝）

【11:54】商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文指出，專責小組在報告認為，港台在編輯決定存缺失，無界定記錄流程，無劃分各級人員決策，是由個別製作單位決定，編輯好被動。對於敏感事件，只是口頭上報，在製作前後都無質素保證，無按約章，關乎編輯方針向顧暇委員會主動問意見。

梁舉例指，曾有一項5分鐘節目被投訴，內容涉煽動，無資料審批。由何人審批？節目有無相關指引？相隔10個月至今小組無收到港台回應。

梁續指，涉港台節目投訴，是由遭投訴單位自行處理，無機制去上報高級人員處理，無匯報當局及委員會。港台對外只披露籠統投訴數字，無交代投訴處理功夫，就投訴內容被標示為不成立，但無加以說明，難令公眾信服。

至於人員管理方面，小組認為欠缺完整人力資源策略，目前港台職有400多名兼職，CAT2員工有約1800人，涉及3000張合約。節目管理劃分14工種，但各自為政，無系統培訓，節目主任入職只有半日培訓，少輪調職位，缺跨界別合作，欠缺長遠發展，不利接班人及管理安排，形容有各施各法情況, 缺機構層面管理。

梁續指，CAT2非港台員工，以往藝人、DJ、編劇會使用有關合約聘用。惟現時已泛濫到76個工種，當局明白港台要彈性工作，但主要職系工作重叠，就連監製、編導都有CAT2員工，而利益申報、行為操守管理亦鬆散。

【11:43】邱騰華引述專責小組在報告指出，港台的編輯決定，欠缺有效機制及清晰指引，多數由個別人決定，總編輯及高層較為被動，亦與顧問委員會未能建立合作伙伴關係。除編輯機制欠透明度，工作人員管理方面，港台聘有不同員工，除核心人員有700幾位，以及有2,200合約員工及特約服務提供者，但看不到港台有監察及培訓，以致保持一致質素。

邱續指，港台管治管理出現問題，在制度執行監察方面要改善，要建立清晰透明編輯制，總編及高層決策角色，在處理敏感上可遵守約章。港台要落實行動計劃及時間表，商經局會監察跟進。港台要兼顧小眾，製作不受商業影響的節目，所以遵守約章是有存在價值。

邱騰率指，港台管治管理出問題，要建立清晰透明編輯制度。（麥凱茵攝）

【11:33】邱騰華表示，港台有兩個角色定位，既為政府部門，亦為本港唯一公共廣播機構。公眾對港台角色及責任了解及重視，政府亦有好高期望，不過港台近年備受關注節目評價，立場，角色，定位趨激烈兩極化。公眾有意見認為公帑不能唱反調，抽政府後腿；另有意見認為港台編輯自主，批評施政理所當然。但邱認為，以單一角色衡量港台，屬以偏概全，應要視乎港台是否能履行《約章》，才能客觀持平。約章訂明有編輯自主, 但又有編輯責任，不能只以傳媒自居，單以編輯為主亦偏離約章。

邱騰華公布香港電台的管治及管理檢討報告，報告一共92頁，有65頁附錄，共分為八個章節，分別為「檢討工作」、「香港電台慨覽」、「編輯管理及投訴處理機制」、「衡量及評估服務表現」、「香港電台工作人員管理」、「財務管理」、「物料供應及採購」及「資訊科技管理」。

報告批評港台「多宗罪」，包括︰

1.編輯管理制度存缺失，無界定記錄編輯流程及決定

2.由個別製作單位人員個人判斷，問責意識薄弱

3.處理爭議及敏感編輯事宜在「上報」，及「必須上報」機制中只以口頭方式溝通

4.無設定製作前、期間及播放前的執行質素保證及違規風險管理措施

5.無全面政策文件提及《約章》、《守則》及通訊局業務守則

6.無按《約章》規定就編輯方針、節目標準及質素事宜，主動向顧問委員會徵求意見

報告建議要加強處理公眾投訴，投訴程序及個案調查結果應在港台網站及其他平台的當眼位置刊載，及應該提供電子表格，方便公眾投訴及跟進。