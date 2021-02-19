文員涉向警擲雪糕筒　官指證據未足證被告是襲擊者　裁襲警罪脫

撰文： 呂樂謙 最後更新日期： 2021-02-19 12:06

男文員被指在前年11月11日的「大三罷」遊行時，於中環畢打街向警長擲「雪糕筒」，被控一項襲警罪。案件今（19日）在東區法院宣判時，主審裁判官崔美霞指，雖然被襲警長堅稱自己的視線從沒有離開被告，但警長承認自己被襲前只有一至兩秒時間觀察施襲者，而在他集中注意力躲避雪糕筒的時候，施襲者早已混入人群中，加上被告身穿的灰衣與現場部份人相似，法庭未能肯定襲擊蔡的人就是被告，故裁定被告無罪，當庭釋放。

被告李浩民（27歲，文員），被控一項襲警罪，指他於2019年11月11日在中環畢打街會德豐大廈外，襲擊執行職責的警長蔡華麟。庭上蔡華麟供稱，當日被告向他擲雪糕筒，於是於同袍展開追截，期間被告撥開兩名警員及數名途人，惟最終蔡和數名同袍成功將被告截停拘捕。

控方只靠警長口供

裁判官崔美霞宣判時指，本案爭議點主要圍繞向警員擲「雪糕筒」的究竟是否被告，就此議題，控方只依靠被襲警長蔡華麟的證供，因此法庭需要謹慎考慮蔡的供詞。惟崔官指，雖然庭上蔡堅稱由被告向他擲「雪糕筒」開始，他自己的視線從沒有離開被告，但蔡亦供稱當被告向他扔雪糕筒的時候，他的注意力集中於該雪糕筒上以避免被擊中，可見他的視線確實有離開過被告，而隨即被告就混入人群當中。

當日現場穿灰衣者眾

崔官續稱，被告當日身穿的灰色上衣並沒有任何特徵，從證供可見案發當日現場亦有不少人穿著灰色上衣；鑑於現場人群眾多，蔡在追截被告途中需要不斷避開人群，途中其視線不可能完全不受阻，加上蔡供稱在被襲前僅有一至兩秒時間觀察被告，其後在他集中注意力躲避的時候，襲擊者早已混入人群當中；在此情況下，法庭未有足夠證據肯定襲擊蔡的人就是被告。

控方證人口供存在矛盾

崔官又指，蔡的其他證供亦存有多處矛盾，如蔡供稱當日現場有20人聚集，但從現場片段和其他證人的供詞看來，案發當日現場聚集的人士超過一百人；另外蔡曾紀錄當日是由另一名警員（即控方第二證人）負責截停被告，但他在庭上則改口稱是他連同三至四名同袍截停被告，至第二證人作供時，則稱當日參與截停被告的有多達八至十名警員。崔官直言，控方證人的供詞存有多點不合理和矛盾處，法庭不可穩妥地接納其供詞，故裁定控方未能在毫無合理疑點的基礎下證明被告的罪責，宣判被告無罪，當庭釋放。

案件編號：ESCC 2538/2019