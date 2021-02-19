港台檢討｜商經局：Cat II員工氾濫　行為代表港台須與僱員一致

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-02-19 16:33

商務及經濟發展局局長邱騰華今日（19日）發表就港台管治及管理的檢討報告，並會見記者。報告提到，港台第二類服務合約提供者（俗稱「Cat II」）員工有約1,800人，氾濫至76個工種，建議嚴格審視現行人手安排。 商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文稱，港府不是要求港台減省人手，但質疑港台違反當年立法會批准「Cat II」職位的原意，強調「Cat II」員工亦代表港台，行為水平要與正式僱員一致。 梁又稱，正考慮在新聞界及廣播界找「獨立評審員」，向港台給予外部意見，確保節目質素符合約章及公共目的使命。

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專責小組認為，港台欠缺完整人力資源策略，目前港台有400多名兼職，第二類服務提供者「Cat II」員工有約1800人，涉及3,000張合約。「Cat II」非港台員工，以往藝人、DJ、編劇會使用有關合約聘用，現時已氾濫至76個工種，包括監製和編導。小組批評，港台的管理鬆散，恐怕員工出現行為操守及私相授受問題。

報告建議港台嚴格審視「Cat II」現行安排，是否合乎財務委員會核准的原意及範圍等。被問到是否建議港台削減兼職及「Cat II」人手，商務及經濟發展局常任秘書長（通訊及創意產業）梁卓文稱，不是要求港台減省人手，「而係規距方面要做返好啲。」他稱，當年立法會批准港台設「Cat II」職位，是要求他們有獨得性，譬如演員及主持人，若現在執行不是按其原意，職位涉及主要職能，「我哋都要睇睇，係咪已經到咗一個地步，改變咗目的同埋範圍。」

梁又稱，任何於港台出鏡、開咪人士，「公眾唔會理會呢位係咩人，而佢係代表緊港台」，對公信力需嚴格處理，強調「Cat II」員工行為水平要與僱員一致。

聘任合約原於本年八月屆滿的廣播處長梁家榮，在政府同意下提前解約。（資料圖片）

至於報告提到設獨立評審員，梁卓文稱，正考慮在新聞界及廣播界，找一些有具經驗的獨立人士，向港台給予外部意見。「喺外面畀下意見，唔係話直接參與每一樣編輯決定」，希望有多方面評核及意見，確保節目質素符合約章及公共目的使命。