新冠肺炎．最新｜消息：今日新增約15宗確診個案

撰文： 陳家怡 張嘉敏 鄭翠碧 李恩慈 黃金棋 曾凱欣 馬煒傑 梁煥敏 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-20 12:12

新冠肺炎疫情在低位俳佪，衞生署昨（19日）公布新增13宗新冠肺炎確診個案，包括3間食肆的3名員工，累計增至10,834宗。昨半日暫錄得1０宗初步確診，有4宗頭不明個案，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。根據衞生署由年初二至年初八（13至19日）公布，年初一至初七確診案個介乎8至16宗，連續7日少於20宗。

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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【12:07】醫管局員工陣線日前質疑，政府推出「安心出行」程式，是為了監控市民，而非防疫。昨天創新及科技局、醫院管理局發稿反駁指控。



公務員事務局局長聶德權今天（20日）在電台節目表示，「其實呢個問題我都覺得好奇怪」，他稱，除非市民不用智能電話，否則不少程式都有收集市民資料，他強調安心出行程式無追蹤行蹤功能，也不會洩露私隱。



另外，對於有私家醫生指，在診所為市民注射新冠疫苗的資助額，第一針比第二針為低是不合理，聶德權解釋，做法是為了鼓勵私家醫生積極為市民接種兩針疫苗，就可獲得較多的資助。

安心出行｜聶德權回應醫管局員工陣線指控：好奇怪 程式不洩私隱

【11:17】消息指，今天新增大概15宗確診個案，昨日已公布源頭不明個案，今天不設疫情記者會。

【11:01】政府向不同藥廠購入新冠疫苗，當中德國BioNTech/復星疫苗即將抵港，公務員事務局局長聶德權今天（20日）在電台節目表示，該公司首批100萬劑疫苗將於下周較後時間到達，預計未來每月都可以有一批疫苗抵港，相信供應是穩定。





他又指，優先群組的市民在3月中前可到私家診所接種科興疫苗，不需在政府系統預約，也毋須付費，他們接種前需出示工作證明，例如職員證、牌照、公司信件。

聶德權：BioNTech疫苗下周較後時間抵港 料每月有一批疫苗到港

【10:59】政府購入內地科興生物疫苗，第一批100萬劑已於昨天抵港，衞生署轄下兩個科學委員會開會商討後，認為60歲以上的長者也可接種。





疫苗顧問專家委員會成員曾浩輝今天（ 20日）在電台節目表示，即使長者有高血壓、糖尿病等慢性疾病，只要病情控制得好，已屬穩定的長期病患者，也可接種科興疫苗。他又指，雖然科興疫苗整體保護率只有50%，但由於不同疫苗的研究對象不同，「有時唔係咁容易話，某個數大過另一個數，就一定係嗰個好啲」，認為數字可作參考，「但唔好睇到好實」。



至於他會選擇接種哪款疫苗，他稱會選擇鄰近居所的地點打針，而非視乎疫苗是哪間藥廠出品。

關新聞:科興疫苗｜保護率僅五成 曾浩輝：數字可作參考、唔好睇到好實

確診食肆大廈｜增7餐廳上榜 中環美心MX、油麻地現時點沙嗲王

【00:00】第四波疫情稍緩和，昨日（19日）新增13宗個案，當中12宗為本地個案，8宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，有7間餐廳上榜，包括油麻地現時點In's Point 沙嗲王、中華總商會大廈美心MX及華景商場百份百餐廳。另外，亦有患者曾到訪荃灣海之戀商場、匯景廣場及啓田商場。

昨日總覽：新冠肺炎．2.19｜科興疫苗100萬劑空運抵港 專家通過長者可接種

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復課｜200間學校申請下周一全校面授 幼稚園及補習社各佔約一半

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼科興疫苗由內地發貨供港▼

▼社區疫苗接種中心網上預約及接種流程▼

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