許樹昌料未來一兩周確診個案如無反彈　有空間放寬防疫措施

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-02-20 11:41

本港新型冠狀病毒肺炎疫情近日放緩，多個場所包括戲院、健身室等亦可重開。政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）指，農曆新年剛過，由於病毒有潛伏期，故須一、兩星期時間「睇清楚有無因為拜年多啲個案」。如確診數字未有繼續上升，則有更多空間放寬社交距離措施。 被問到之後會否再實行「封區」措施，衞生防護中心總監林文健未有正面回應，僅指檢測是其中一個手段，而早前封區行動找出20名確診者，強調20個確診個案代表20個傳播鏈，當繁殖率高數字可倍增，直指對病毒「絕不手軟，見一個撲滅一個，一個都嫌多」。

▼疫情趨緩 年初七（2月18日）社交距離措施有條件放寬▼

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許樹昌今日於商台節目《政經星期六》表示，近日確診數字為低雙位數，但仍要小心，因不明源頭個案比例高，顯示社區有隱形傳播。他又指，堂食時間延長，酒樓等須做好防護措施，空氣要流通，即使未能做到每小時換氣6次，亦要安裝過濾空氣儀器；市民亦要縮短除口罩時間，食完即戴回口罩。

被問到現時個案追蹤速度，林文健表示目前疫情追蹤方面不斷提升效率，除了使用科技幫忙，亦有賴紀律部隊借調約100人專門做個案追蹤。他估計，現時密切接觸者可在24小時內送到檢疫中心，惟因香港流動性強，部份人不易搵到；加上部份密切接觸者警覺意識不高，亦有很多東西要交代，如寵物等。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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現時政府規定進入場所須用「安心出行」或登記資料，被問到「安心出行」對個案追蹤幫助大？林文健指「安心出行」主要有兩作用，包括如不幸確診，可參考去過甚麼地方，再告知衞生防護中心；另一作用如曾逗留的地方有確診者，程式會通知使用者，如有病徵可看醫生，沒有病徵但擔心亦可去檢測中心。

林文健：絕不手軟 見一個撲滅一個

他又指，早前確診者中，只有20多人有使用「安心出行」，相信隨政府要求，下載安裝的人數會愈來愈多。

至於會否再實施「封區」，林文健指「封區」地點要視乎污水檢測結果、能力配置等，形容「有好多考慮」。而「封區」的地點主要為居住地方環境不理想，如劏房等，因環境問題較難掌握晒是否所有人已做檢測。他又指，過往「封區」行動中找到20人確診，他形容「病毒非常狡猾，只要一個超級傳播就整個防疫都危險」，並強調對病毒「絕不手軟，見一個撲滅一個，一個都嫌多」。