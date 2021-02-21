新冠肺炎・最新｜安心出行下載逾233萬　疫苗本周二起可預約登記

撰文： 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 袁澍 歐陽德浩 陳嘉慧 黃穎津 陳淑霞 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-21 10:57

新冠肺炎疫情持續，本港周六（20日）新增15宗確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。昨日當局無召開疫情記者會，今日將關注疫情是否反覆。 首批疫苗已運送抵港，本周二（23日）起可預約登記。

失業率7% 羅致光：一月無惡化跡象 甚至回穩 惟3年內難低於5%

【10:30】新冠肺炎疫情未結束，本港最新一期失業率數字上升至7%，創16年新高。勞工及福利局局長羅致光今日（21日）發表網誌指，新一期數字較上一期數字上升，不代表2021年1月的失業率較2020年12月的數字上升，是由於2021年1月的數字較2020年10月為高。他分析最新三個月的平均失業率，結論是1月份的失業率並沒有惡化的跡象，甚至是有回穩的可能。



然而他又指出，由於2020年12月的失業情況明顯惡化，所以下個月公布的數字，上升機會較高；且香港是否能在三年內，看見失業率降低於5%，他難以樂觀。科興疫苗前日抵港 陳肇始指官員本周初率先打針：早打好過遲打

【10:00】本港新冠肺炎疫苗接種計劃即將開始，首批100萬劑科興疫苗上周五（19日）已抵港，另一款復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗下星期亦到埗。為鼓勵市民接種疫苗，政府早前已承諾問責官員會帶頭注射。食物及衞生局局長陳肇始今早稱，特首林鄭月娥、一眾司局長本周初便會打針。

復課｜老師兩周一檢可全復面授 楊潤雄指正研助校統一領收樣本瓶【09:15】學校農曆新年假期完結，明天（22日）開始最多可安排三分一學生回校上課，學校如希望全面授課，教職員則需要每兩周做一次病毒檢測。為方便老師檢測，教育局局長楊潤雄指，正跟衞生防護中心商討，由學校職員到教育局的辦事處，統一領取樣本瓶再回校分發，會盡快公布有關細節。



他又指，若教職員及學生所住大廈或其他原因被衞生防護中心發出強制檢測令，楊潤雄指他們要先完成檢測並獲得陰性結果後才可以回校，即將向學校發出指引。安心出行│累計下載逾233萬 張建宗：較上周增逾兩倍 令人鼓舞

【08:30】政務司司長張建宗在網誌指，全賴市民的支持，截至昨天﹙2月20日﹚晚上，「安心出行」流動應用程式的累計下載數字已超過233萬，較上周網誌提及的70萬激增超過兩倍，令人鼓舞。



另外，他又指，每位香港市民都不希望第五波疫情出現，越多市民接種疫苗，就會大大減低疫症在社區爆發的機會，讓香港早日走出疫情陰霾，呼籲市民護己護人，攜手抗疫，積極接種疫苗。

▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

【00:00】本港周六(20日)新增15宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括一名29歲的士司機和一名42歲私家醫生。政府於晚上向7處地方發出強制檢測公告，包括曾於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工。

強制檢測大廈｜恒大宿舍、港台共七大廈須強檢 另附確診大廈名單

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，有6間餐廳上榜，包括旺角OPPA韓國燒肉店和屯門卓爾居海港酒家。

確診食肆｜增6間 旺角OPPA燒肉店 屯門王牌冰室、海港酒家上榜

新冠肺炎｜單日增15宗確診 22歲女患者住恒生大學宿舍等三個地址

天后御名軒知客確診一日後即復工：染疫心情惡劣、無到高危地方

新冠肺炎．最新｜今日新增15宗確診 4宗源頭不明包括的士司機

BioNTech疫苗可存較高溫惟期限短 專家：超低溫存半年較適合香港

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▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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