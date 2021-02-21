新冠肺炎・最新｜消息：增約20宗確診　大部分屬關連個案

撰文： 朱海棋 王潔恩 黃偉倫 勞敏儀 孔繁栩 袁澍 歐陽德浩 陳嘉慧 黃穎津 陳淑霞 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-21 14:27

新冠肺炎疫情持續，本港周六（20日）新增15宗確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括葵涌私家醫生林嘉揚、一名的士司機、一名70歲老婦及一名51歲無業女子。昨日當局無召開疫情記者會，今日將關注疫情是否反覆。 首批疫苗已運送抵港，本周二（23日）起可預約登記。

【13:57】消息指今日新增約20宗確診個案，大部分為之前確診患者的關連人士，但對比年初一至初八單日新增8至16宗不等為高。港大醫學院院長梁卓偉今日表示，本地個案的即時有效繁殖率有回升趨勢，目前平均值為0.6765，但最高值已達1.06，即一個患者傳給另一個人。

港大醫學院繪製的本地個案的即時有效繁殖率顯示近日有回升趨勢。（港大醫學院網頁截圖）

新冠疫苗｜梁卓偉推算現嚴重副作用人數極少 抵禦變種病毒欠數據

【13:47】本港疫苗接種計劃如箭在弦，疫苗副作用受廣泛關注。政府疫苗顧問專家委員會成員、港大醫學院院長梁卓偉表示，率先到港的兩隻科興疫苗及復星醫藥BioNTech「復必泰」嚴重副作用的比率，依照藥廠數據，每100萬人分別為1及4.7人，推算700萬港人接種後會，只有單位數字市民出現嚴重副作用。他提醒市民考慮疫苗種類時，除了有效率及副作用，更要審視疫苗抵禦變種病毒的能力。

梁卓偉指，兩隻疫苗嚴重副作用跟一般疫苗比例相若，（資料圖片／李澤彤攝）

花墟霸路情況嚴重 違規僅罰1萬「抵過交租」 憂增疫情風險

【13:30】今年農曆新年，政府一度宣布取消各區花市，令市民爭相到旺角花墟購買年花，令該處水洩不通，人車爭路。當區區議員林兆彬早前向花墟街坊發放問卷調查，近八成受訪者表示今年農曆新年花店阻街較去年嚴重，亦有不少人認為花店平時亦有阻街問題，擔心垃圾造成衞生問題，增加疫情風險等。



林兆彬認為政府執法不力，罰款阻嚇程度不足，指過去一年，平均每間花店僅1萬元的傳票，但可佔用街道範圍，「罰款好過交租」。同時，花店垃圾由食環人員清理，變相要納稅人幫花店付清潔費。

▼年初三赤口及情人節 市民到花墟買花▼

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新冠肺炎｜城大研究紐約防疫措施 發現停課不及收緊社交距離顯著【12:30】新冠肺炎全球肆虐，香港城市大學研究美國紐約市去年各種非藥物干預防疫措施，發現停課對控制疫情的效用，不如實施社交距離措施顯著，後者可令社會上的感染及死亡個案分別減少47%及51%，長者的感染及死亡個案同樣降低47%；而停課僅比不作任何干預少4%感染個案。有關研究報告已於美國物理聯合會出版的期刊《混沌》發表。新冠疫苗｜英國主動以電話聯絡市民 崔俊明：港府可參考主動出擊【12:00】新冠疫苗接種計劃即將開始，政府周二﹙23日﹚開放網上預約系統，市民由2月26日起，可在疫苗接種中心接種已送抵的科興疫苗；而BioNTech疫苗就在本月底才抵港。



香港醫院藥劑師學會及香港疫苗及旅遊醫學會，今日﹙21日﹚與兩名於英國倫參與疫苗接種計劃的英國藥劑師，分享當地疫苗中心的經驗。比較兩地安排，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，英國逾九成半人願意接種疫苗，較香港的三成高；英國政府亦會以郵件、電話等主動聯絡優先群組接種疫苗。他認為港府可借鑑英國，尤其如果發現市民接種意欲低，政府就更應｢主動出擊｣，聯絡優先群組，並呼籲市民盡快接種疫苗。

安心出行│市建局推健康碼2.0 可掃描「安心出行」場地二維碼【11:30】市建局行政總監韋志成今日（21日）發表網誌，指他們研發的「健康碼」應用程式，至今已改良至2.0版，並可掃描「安心出行」場地二維碼，將有關處所的資料、進出場所的日期與時間，記錄在手機的程式內。



韋志成又指，現時全球多個國家已推出不同的「健康碼」應用程式，以協助檢疫部門識別和追蹤確診人士及其緊密接觸者。他認為，政府、市建局以至業界持份者，應齊心一致，推動抗疫追蹤程式的應用和普及。

政預算案│陳茂波指封面顏色代表懷抱希望 餸菜多寡積極面對【10:45】本年度財政預算案將於本周三（24日）發表，財政司司長陳茂波今日（21日）發表網誌表示，並附上財政預算案圖片，從中可見今年財政預算案的封面為青綠色，代表著對未來所懷抱的希望。



疫情下他指，即將完結的財政年度赤字急升至歷史新高，因經濟尚未恢復，接下來須維持逆周期政策，下年度會出現較大的赤字。不過，他寄語市民樂觀面對，「不論餸菜多寡，仍然可以有講有笑，積極樂觀地面對。」

▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼

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失業率7% 羅致光：一月無惡化跡象 甚至回穩 惟3年內難低於5%

【10:30】新冠肺炎疫情未結束，本港最新一期失業率數字上升至7%，創16年新高。勞工及福利局局長羅致光今日（21日）發表網誌指，新一期數字較上一期數字上升，不代表2021年1月的失業率較2020年12月的數字上升，是由於2021年1月的數字較2020年10月為高。他分析最新三個月的平均失業率，結論是1月份的失業率並沒有惡化的跡象，甚至是有回穩的可能。



然而他又指出，由於2020年12月的失業情況明顯惡化，所以下個月公布的數字，上升機會較高；且香港是否能在三年內，看見失業率降低於5%，他難以樂觀。

科興疫苗前日抵港 陳肇始指官員本周初率先打針：早打好過遲打【10:00】本港新冠肺炎疫苗接種計劃即將開始，首批100萬劑科興疫苗上周五（19日）已抵港，另一款復星醫藥／德國藥廠BioNTech疫苗下星期亦到埗。為鼓勵市民接種疫苗，政府早前已承諾問責官員會帶頭注射。食物及衞生局局長陳肇始今早稱，特首林鄭月娥、一眾司局長本周初便會打針。復課｜老師兩周一檢可全復面授 楊潤雄指正研助校統一領收樣本瓶

【09:15】學校農曆新年假期完結，明天（22日）開始最多可安排三分一學生回校上課，學校如希望全面授課，教職員則需要每兩周做一次病毒檢測。為方便老師檢測，教育局局長楊潤雄指，正跟衞生防護中心商討，由學校職員到教育局的辦事處，統一領取樣本瓶再回校分發，會盡快公布有關細節。



他又指，若教職員及學生所住大廈或其他原因被衞生防護中心發出強制檢測令，楊潤雄指他們要先完成檢測並獲得陰性結果後才可以回校，即將向學校發出指引。安心出行│累計下載逾233萬 張建宗：較上周增逾兩倍 令人鼓舞

【08:30】政務司司長張建宗在網誌指，全賴市民的支持，截至昨天﹙2月20日﹚晚上，「安心出行」流動應用程式的累計下載數字已超過233萬，較上周網誌提及的70萬激增超過兩倍，令人鼓舞。



另外，他又指，每位香港市民都不希望第五波疫情出現，越多市民接種疫苗，就會大大減低疫症在社區爆發的機會，讓香港早日走出疫情陰霾，呼籲市民護己護人，攜手抗疫，積極接種疫苗。

▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

【00:00】本港周六(20日)新增15宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括一名29歲的士司機和一名42歲私家醫生。政府於晚上向7處地方發出強制檢測公告，包括曾於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工。

強制檢測大廈｜恒大宿舍、港台共七大廈須強檢 另附確診大廈名單

衞生防護中心晚上更新患者住所及行蹤資料，有6間餐廳上榜，包括旺角OPPA韓國燒肉店和屯門卓爾居海港酒家。

確診食肆｜增6間 旺角OPPA燒肉店 屯門王牌冰室、海港酒家上榜

新冠肺炎｜單日增15宗確診 22歲女患者住恒生大學宿舍等三個地址

天后御名軒知客確診一日後即復工：染疫心情惡劣、無到高危地方

新冠肺炎．最新｜今日新增15宗確診 4宗源頭不明包括的士司機

BioNTech疫苗可存較高溫惟期限短 專家：超低溫存半年較適合香港

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▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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