強制檢測大廈｜增7地方　恒大宿舍上榜　港台電視大廈員工須強檢

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港周六(20日)新增15宗新冠肺炎確診個案，當中10宗是本地感染，4人源頭不明，包括一名29歲的士司機和一名42歲私家醫生。政府於晚上向7處地方發出強制檢測公告，包括曾於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工。

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

政府刊憲，根據《預防及控制疾病 ( 對若干人士強制檢測 ) 規例》( 第 599 章，附屬法例 J) ，指明任何人士不論以何種身分，包括但不限於住客、訪客及工作人員，於六處住所逗留超過兩小時需要作檢測。該六處住所包括葵涌和宜合道33號雍雅軒第一座、秀茂坪曉光街101號秀茂坪南邨秀旺樓、油麻地彌敦道521至523號禮基大廈、香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院、上水智昌路9號上水名都羅馬閣、沙田樂景街2-18號銀禧花園6座。

此外，於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工，亦需要進行強制檢測。

於2月7日至20日期間，在港台電視大廈工作或值勤的全職、兼職或替假員工，亦需要進行強制檢測。（資料圖片）

受檢人士需要在2月22日或之前，由流動採樣站、社區檢測中心、索取樣本瓶等不同方法，進行新冠病毒檢測。若他們在2月18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

沙田香港恒生大學賽馬會住宿書院善衡康活書院被納入強制檢測。（恒大校網圖片）

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+2
+2
+2
強制檢測大廈｜再增7廈　包括九龍塘根德閣5座　紅磡崇愛樓再上榜
強制檢測大廈｜增11幢　鰂魚涌惠利大廈二度檢測　葵涌消防局上榜
強制檢測大廈｜增至少10幢大廈上榜　包括維港星岸、匯景花園一座
確診食肆｜增6間　旺角OPPA燒肉店　屯門王牌冰室、海港酒家上榜
確診食肆大廈｜增7餐廳上榜　中環美心MX、油麻地現時點沙嗲王
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。