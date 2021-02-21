南昌公園黃花風鈴木盛開　有人忘形賞花除口罩打拍照打卡

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-21 20:21

新冠肺炎下市民無法外遊，每逄周六日都有不少市民湧效外及公園放風。近日春暖花開，今日大批市民湧到南昌公園，觀賞爆開的黃花風鈴木及打卡。不過有部分市民拍照時會脫下口罩，進入公園毋須掃描「安心出行」二維碼或登記。 有市民表示，疫下難以避免人潮，行山及露營同樣多人，因此要戴好口罩及勤洗手。亦有市民指，政府應加強執法，認為執法人員或未能顧及不同地方。

2月21日南昌公園黃花風鈴木盛開，下午4時園內人山人海，百人圍着拍攝一束黃花風鈴木。（盧翊銘攝）

▼2月21日南昌公園黃花風鈴木盛開▼

南昌公園今日下午4時人山人海，黃花風鈴木更有過百人圍觀及打卡，不少市民出動「相機大炮」拍攝，亦市民選擇在樹旁的草地露營野餐。不過，有部分市民拍照時會脫下口罩。進入公園毋須掃描「安心出行」二維碼，只貼告示指禁止2人以上聚集、群組間須距離1.5米或以上。

市民指行山及露營同樣多人

羅小姐在網上看到黃花風鈴木，故與朋友專程前來欣賞，並讚揚金黃色的花朵漂亮。她指，疫下難以避免人潮，行山及露營同樣多人，只能夠戴好口罩及勤洗手。

2月21日南昌公園黃花風鈴木盛開，下午4時園內有過百人賞花，但有部分市民拍照時脫下口罩。（歐陽德浩攝）

居於附近的林太今日與朋友帶同子女到公園活動，指並非為賞花而前來，亦對公園的人潮不感到驚訝。她說，為了避免病毒傳播，沒有帶同食物，減免脫下口罩。雖然此行目的不是賞花，但林小朋友則讚揚黃花風鈴木開得漂亮。

林小朋友讚揚黃花風鈴木開得「靚」。（歐陽德浩攝）

認為政府應加強執法

黃生黃太則表示，從網上看到黃花風鈴木，故特地前來欣賞。（歐陽德浩攝 ）

攝影發燒友：好多花呀今年，唔錯！

黃先生及黃太從網上看到黃花風鈴木花相片，故特地前來欣賞。黃太指，有空時會到不同地方遊玩，上周更到過龍脊行山，「 有時間就會出去行，費事屈喺屋企。」對於部分市民脫罩拍照，她認為政府應加強執法，「你立左咁嘅例就要執下法，但可能顧及唔到其他地方。」

攝影發燒友郭先生對今年花季感到滿意，指桃花、玉蘭花、紫荊花均花開。（歐陽德浩攝）

雖然市民大讚花朵漂亮，不過攝影發燒友郭先生說：「好難影，啲花唔係好清晰，成堆成堆點影？」他亦對今年花季感到滿意，指桃花、玉蘭花、紫荊花均花開，「好多花呀今年，唔錯！」