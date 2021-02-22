新冠肺炎・最新｜增16宗確診4宗源頭不明　政府高層接種科興疫苗

撰文： 陳淑霞 王潔恩 張嘉敏 鍾妍 黃偉倫 李恩慈 勞敏儀 孔繁栩 陳家怡 袁澍 黃詠榆 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-22 14:50

疫情在農曆新年假期後再有反彈之勢，本港周一（22日）新增16宗確診個案，當中13宗屬本地個案，4人源頭不明，包括一名陪月員。 多間學校今(22日)起可以恢復面授課程，至今約200間學校成功申請全面復課，一半為補習學校，餘下大多為幼稚園。另外，建造業議會及香港建造商會要求出入地盤的人員，必須持有14日的陰性檢測證明，今起全面實施有關安排。 首批科興疫苗已運送抵港，本周二（23日）起市民可預約登記，特首林鄭月娥今日亦會率領特區官員及立法會議員等注射本港「第一針」。

【14:35】衞生防護中心公布，本港今日新增16宗診個案，4宗源頭不明，3宗屬輸入個案。

【13:40】消息：今增10多宗確診，衛生防護中心隔一日再不設疫情記者會。

【12:10】農曆新年假期結束，學校可安排不多於三分之一學生回校半日，若全校教職員定期檢測，則可以全校恢復半天面授堂。天水圍路德會西門英才學校全校教職員定期做檢測，故而今日（22日）全校恢復半天面授堂。



助理校長陳耀輝指，學校靠工友在診所、港鐵站等多處領取樣本樽，方便教師每隔14日檢測一次，他說若是教育局能統一安排會更好，尤其未來如果更加多學校全面復課，如果都是如此領取，現有的地鐵、診所的樣本樽是否足夠會是個問題。

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▼天水圍路德會西門英才學校全校教職員定期檢測 恢復半天面授堂▼

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【11:20】行政長官林鄭月娥將於下午將聯同多名司局長在設於香港中央圖書館展覽館的社區疫苗接種中心接種新冠疫苗。

【10:40】港府去年11月因爆發第四波疫情「臨門一腳」叫停與新加坡的「旅遊氣泡」，旅遊界立法會議員姚思榮今(22日)接受港台《千禧年代》訪問時表示，旅遊業界雖希望盡快通關，但亦擔心疫情再次爆發，若旅行團返港時要隔離兩周就更麻煩，認為「急還急，最緊要穩妥」，建議兩地兩周的確診個案保持單位數再考慮，



他期望，有疫苗接種後，計劃可以減少出入境檢測次數或標準，建議改以快速測試；亦估計到港旅客或須使用「安心出行」應用程式。

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【10:03】本港昨日回升至新增20宗確診，港大感染及傳染病中心總監何栢良今日(22日)於港台節目《千禧年代》指，政府放寬社交距離措施為行政決定，認為放寬步伐「似乎嚟得快咗少少」，預期疫情反彈機會相對大。他指出，由年廿九(2月10日)至昨日只有3日現單位數確診個案，相信主要是假期檢測量低，認為社區仍應理解每天有雙位數的確診個案。

相關新聞：何栢良：放寬步伐快咗少少 疫情「唔係咁穩陣」

【9:09】科興疫苗於上周送抵香港，明日(23日)起屬於優先組別的市民可以預約接種。食衛局長陳肇始今於港台節目《千禧年代》4次被問到有關接種疫苗後的群體免疫力問題，都沒有正面回應，僅強調「愈多人打、愈早打愈好」，相信市民接種哪種疫苗「心中有數」。



昨日本港確診個案回升至20宗，陳肇始表示「呢個我哋好擔心」，但指現時數據非反映到初七(18日)放寬社交距離措施後的情況。

相關新聞：陳肇始避談群體免疫力 個案回升20宗：未反映初七放寬

▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼政府訂購三新冠病毒疫苗▼

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

【00:01】衞生防護中心晚上更新患者行蹤，有4間餐廳上榜，包括青衣城「梅丘壽司の美登利總本店」、荃灣「常滿百家菜酒樓」、新中環大廈地下「美華茶餐廳」及海禧華庭「一品燒鵝海鮮酒家」。

【23:11】警方晚上於fb專頁公布，指接獲衞生防護中心通知，一名曾到訪警察總部的公眾人士確診。該名人士曾於二月十七日上午十時到十一時到訪警察總部十四樓申請紀錄查核。警方指該辦公室已安裝透明隔板，所有職員均有佩戴口罩。由於該名公眾人士於警察總部大樓逗留的時間較短，以及曾到訪的範圍較小，故將如常辦公。

警方表示高度關注事件，與該名公眾人士可能有緊密接觸的警務人員及文職人員，均獲安排接受病毒檢測；並且已經派員清潔及消毒該名公眾人士曾到訪的地方。

確診食肆大廈｜雍雅軒1座錄5個案 青衣城美登利壽司店曾患者到訪

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼

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2月21日疫情新聞總覽：

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