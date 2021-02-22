元朗西鐵站721白衣人襲擊案　兩名從事汽車銷售被告將認罪

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-02-22 11:43

元朗西鐵站前年7月21日發生白衣人襲擊事件，有人持木棍等攻擊市民。八名男子涉有份參與當晚襲擊，被控暴動、串謀有意圖而傷人等罪。案件今（22日）在區域法院審理，其中兩名被告將認罪，惟庭上揭控方上周五近黃昏才把部份文件交予辯方，遭法官追問因由，案件仍在處理中。

8名被告：王志榮（55歲，運輸工人）、黃英傑（48歲，電纜技工) 、林觀良（48歲，二手車銷售）、林啟明（43歲，汽車銷售經理）、鄧懷琛（60歲，燒烤場東主）、吳偉南（57歲，貨車司機）、鄧英斌（61歲，無業）和蔡立基(40歲，機械技工)。

在被告答辯前，代表控方的高級助理刑事檢控專員周天行表示，第三、四被告將承認暴動罪。控方於上周五就兩名認罪的案情，給予辯方。法官葉佐文庭上多番問控方，為何遲至上周五下午5、6時才給予對方。

官質疑控方遲把文件交出

周天行庭上表示抱歉，又解䆁因案情有少量字眼需修改。惟葉官反問，是否修改不多，就「可以鐘意幾時畀就幾時畀」，為何不盡早給予辯方，質疑「既然好少，應該好快搞掂」。

葉官續指，法庭書記已多番催促控方，惟控方「好似唔緊」。葉官又指，控方於上周五下午5、6時才把修改的案情給予辯方，辯方如何向被告索取指示。葉官又稱，即使周未做過辯方律師，但都應該知辯方點做，雖然案情只有少許修動，但有時一隻字都好重要。

官著控方積極啲

法官又指：「唔會收埋在床下底自己改架麻？」強調修改後的案情是認罪的基礎。法官著控方「積極啲」，指審訊長達25日，若控方如此被動，會影響審訊的效率和管理。

案件編號：DCCC 888/2019、11/2020、734/2020

2019年7月21日晚，有大批穿白衣的男子在元朗結集，並有多名市民被打傷。(詳看下圖)日日