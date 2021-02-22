女子拍照被指是警員遭禁錮　女教師等3人被控　廚工更疑藉機非禮

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-02-22 12:05

前年7月7日九龍區大遊行後，示威者在油尖旺一帶集結。一名30歲女子被指在現場拍照，更被人懷疑她是便衣女警，從而遭示威者包圍，3名男女，包括一名女教師涉禁錮該拍照女子，當中一名廚工更涉嫌藉機非禮等，被控以參與非法集結、非法禁錮、及非禮罪，3人均否認指控，案件今（22日）在區域法院開審。

3名被告為：黃子隆（31歲，廚師）、吳睿哲（23歲，大專生）及蘇瑋善(24歲，教師)。控罪指，3人在2019年7月7日在旺角山東街與西洋菜街交界參與非法集結，以及非法禁錮女子X；黃另被控非禮X。

控方開案陳詞指，事發當日下午尖沙咀舉辦了獲不反對通知書的遊行，惟示威者在遊行後未散去，並在油尖旺一帶逗留，晚上有數以百計的示威者在旺角聚集。

女事主X獨自拍照被懷疑是女警

30歲女事主X晚上10時多獨自在旺角拍照，但她走到案發地點時，突然有一名不詳女子指控X「影佢相」，後來X遭人包遭，當中包括黃，X遭懷疑為便衣女警，及懷疑她拍下示威者的照片，包圍者以粗口罵她，又要求她刪相。

黃疑用私處壓向X臀部

黃推X到地上，並抓著X雙肩，又從後抱住X，期間摸到X的胸部，更將私處壓向X的臀部，其他示威者亦拉扯X的上衣，黃及後更箍著X的頸，令X呼吸困難，蘇後來加入並抓X右臂。

吳被指曾阻礙X離開

雖然X澄清自己非女警，試圖離開現場，但仍遭示威者從後追趕，此時吳突然出現並阻礙X離開，又叫其他人包圍X，吳亦曾抓著X肩膀及手臂。X最終脫身，並跑到警方防線後，X送院檢驗後，被發現四肢出現瘀傷，而右眼出現腫痛。

傳媒片段拍下過程，並拍到吳未有戴口罩，3名被告後來在7月15日被捕。

案件編號：DCCC 893/2019