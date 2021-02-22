教育局辦第一屆全港小學中史問答比賽　募集中學中史KOL

撰文： 王潔恩 最後更新日期： 2021-02-22 17:43

教育局今日（22日）指，會向全港學校發出通函，分別邀請小學及中學，參加第一屆的全港小學中國歷史文化常識問答比賽，以及「積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎」活動，以鼓勵學生加深對中國歷史、中華文化的認識，及營造積極的學習氛圍。 局方又指，將於本學年配合初中推行的新修訂中國歷史課程內容，舉辦中學組的「中史解碼KOL大募集」。

教育局稱一直以多元化策略，包括籌辦不同大型活動，以提升學生學習中國歷史和中華文化的興趣。（資料圖片）

教育局指，會分別邀請全港小學及中學，參加「華萃薪傳——第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」及「傳承・想創——積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎」活動。

表揚積極推動中史的師生

局方發言人表示，「傳承・想創——積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎」旨在透過推廣自主學習和電子學習，鼓勵學生多認識中國歷史和中華文化，並獎勵及表揚積極推動中國歷史和中華文化的學校、教師和學生。

將募集「中史解碼KOL」

發言人指，局方於本學年配合初中推行的新修訂中國歷史課程內容，推出「想。創。中國歷史——學生自學平台」，並分別舉辦「『歷史好知味』全港中學生比賽」和「『中史解碼』KOL大募集」（中學組）。

所有參與該自學平台和學生活動的學校均會自動競逐年度大獎，無須另外報名。總得分最高的10間學校將會獲頒「積極推廣中國歷史與中華文化學校年度大獎」。

​教育局向全港學校發出通函，邀請小學參加「華萃薪傳——第一屆全港小學中國歷史文化常識問答比賽」。（教育局圖片）

小四及小六學生可參加問答比賽

至於小學問答比賽，局方發言人指，比賽分為初賽、準決賽及決賽，對象為全港小四至小六學生。各小學於初賽階段可提名不少於20位學生參與。初賽將於四至五月以網上形式舉行，準決賽和總決賽則於六至七月在電視台進行。

比賽除設有冠、亞、季軍獎項外，亦設有「十八區卓越表現獎」和「最積極參與學校獎」。得獎者將獲頒贈獎杯、獎狀及書券等。

局方又指，比賽即日已開始接受報名，至3月19日截止。局方將提供一系列適合小學生閱讀的參考材料，資料將上載至比賽網站。