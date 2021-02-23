新冠疫苗｜預約系統凌晨啟用網絡大塞車　最快今早有得注射

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-02-23 01:27

新冠疫苗接種計劃本周開始，預約系統今日（23日）凌晨0時起開放預約。5類人士可優先，可從4個途徑接種，包括疫苗接種中心、私家診所、普通科門診及院舍，最快周五（26日）開始打針。

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統凌晨0時開始啟用，不過即現「網絡塞車」，無法進入網頁，超過10分鐘仍無法登入。記者最終在約半小時後成功登入主頁，填寫資料，才發現原來可以最早今早8時前往注射第一劑疫苗，雖然政府要求在第28日注射第二劑，但原來可以揀選第28日之後任何一日才接種。

五類優先接種群組包括醫療機構及抗疫人員；60歲或以上人士、陪同70歲或以上接種者的兩名同行者；安老及殘疾人士院舍院友和員工；提供公共服務人員，如處理環境衛生、廢物、污水、渠務、街市潔淨、紀律部隊及郵政人員；及跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民等。

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統凌晨0時開始啟用，不過數分鐘即現「塞車」，無法進入網頁。

新冠疫苗接種計劃預約系統凌晨0時啟用，但無法進入。（網頁截圖）

▼接種疫苗流程▼

+ 3 + 3 + 3

+ 5 + 5 + 5

▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

+ 3 + 3 + 3

▼2.22立法會部分議員接種科興疫苗▼

+ 8 + 8 + 8

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

+ 14 + 14 + 14

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

▼29間港島、九龍、新界及離島疫苗接種中心全名單▼

▼2.19首批100萬劑科興疫苗抵港▼