新冠肺炎・最新｜消息︰BioNTech疫苗最快本周四抵港

撰文： 陳家怡 黃詠榆 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 朱海棋 麥凱茵 馬煒傑 最後更新日期： 2021-02-23 11:51

本港昨天（22日）新增16宗新冠肺炎確診個案，累計增至10,885宗。首批100萬劑科興疫苗上周抵港，特首林鄭月娥昨率領司局長接種香港第一劑疫苗，合資格五類市民今天（23日）起可預約登記，網頁凌晨啟用後出現網絡大擠塞，要等約一小時才入到，5個只提供科興疫苗的社區接種中心，首日周五（ 26日）全部接種時段於兩小時內已額滿，據報有2萬人預約。 第二款新冠疫苗即將到港，消息指，BioNTech疫苗最快本周四運抵本港。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

▼疫苗接種預約系統登記過程▼

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【11:28】消息指，BioNTech疫苗最快於本周四（25日）抵港。

安心出行｜私隱專員鍾麗玲：無看原始碼 程式無取GPS無追蹤功能

【11:18】政府於上周四(18日)重開食肆晚市堂食，但市民進入食肆前須使用「安心出行」或登記個人資料。個人資料私隱專員鍾麗玲今日於港台節目《千禧年代》稱，以國際標準來說，安心出行使用較少侵犯私隱的模式，指程式無追蹤功能，下載時亦不用提供個人資料。



創新及科技局局長薛永恒早前接受訪問時表示，因版權問題拒公開程式原始碼。鍾麗玲指出，檢視程式的私隱問題時，主要看應用條款及私隱政策，不是考慮資訊科技，但有就技術層面向資訊科技總監辦公室要求更多資料，讓公署內的資訊科技部門檢視，程式開發商有第三方私隱影響評估的報告。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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新冠疫苗｜薛永恒：3萬人預約 忘接種第二針會有短訊專人提醒

【09:05】屬於5個優先群組的市民可以今日(23日)起預約接種新冠疫苗，並最快於周五(26日)接種。創新及科技局局長薛永恒今接受港台《千禧年代》訪問時表示，截至今早7時半至8時正, 有接近3萬人已成功預約接種疫苗。他指，網站開放初期有「成千上萬」預約進入系統，超越系統容量致「塞車」，但至今日約零時40分網站已變回順暢。

創新及科技局局長薛永恒指，截至今早已有3萬人成功預約接種疫苗。（資料圖片）

親妹病危不能回港 肺癌病人無藥食 過千滯英港人促港府盡快開關

【07:30】新冠肺炎疫情反覆，去年底英國更爆出變種病毒，港府在德國、法國等地對英國載客航班實施禁飛令後亦宣布跟隨，至今（23日）禁飛令已生效兩個月。過千港人因此滯留英國，回家團圓無期，在異鄉渡過了冷冰冰的農曆新年。



有以工作假期簽證到英國打工的港人，月初得悉妹妹因罕見病突然病危入院，現正於深切治療病房接受治療，她急須返港探望至親，惟禁飛令下令她無法入境。她多次向入境處和衞生署查詢，卻遭港府拒諸門外，只能取道杜拜轉機，惟每天均憂慮港府突然對杜拜「落閘」，直斥港府對港人水深火熱的情況冷眼旁觀，甚至在此危急時期勸籲她不要返港，她促請港府派包機接載滯英港人回家，並提供適切援助。

文小姐（中）在Whatsapp群組得悉有滯英港人同樣在杜拜「過冷河」再回港，慨嘆在港府袖手旁觀下，港人只能互通消息、互相扶持。圖為文小姐與滯英港人在杜拜相遇。（受訪者提供）

新冠疫苗｜想盡快有針打？ 一文睇清各中心接種間數目、疫苗款式

【02:22】新冠疫苗接種計劃本周開始，網上預約系統今日（23日）凌晨0時起開始運作。政府凌晨發聲明，公布新冠疫苗接種計劃醫護服務安排方面的最新資料，包括各二十九間接種中心地點提供疫苗種類、地點、疫苗接種間的數目，以及夥伴醫護機構等資料。

除接種中心外，醫管局轄下的十八間普通科門診診所亦會提供科興疫苗，市民可經政府網上預約系統預約接種兩劑疫苗的時間，提供疫苗接種服務的普通科門診診所名單如下︰

新冠疫苗｜預約系統凌晨啟用網絡大塞車 最快今早可接種科興疫苗

【00:07】新冠疫苗接種計劃本周開始，預約系統今日（23日）凌晨0時起開放預約。5類人士可優先，可從4個途徑接種，包括疫苗接種中心、私家診所、普通科門診及院舍，最快周五（26日）開始打針。

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統凌晨0時開始啟用，不過即現「網絡塞車」，無法進入網頁，超過10分鐘仍無法登入。記者最終在約半小時後成功登入主頁，填寫資料，才發現原來可以最早今早8時前往注射第一劑疫苗，雖然政府要求在第28日注射第二劑，但原來可以揀選第28日之後任何一日才接種。截至今日凌晨2時，三間疫苗科興疫苗接種中心周五首日預約已額滿。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

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▼2.22立法會部分議員接種科興疫苗▼

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強制檢測大廈｜增7樓宇 澤豐花園澤民樓、北角偉文大廈二度強檢

【00:00】本港周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為源頭不明個案。政府晚上就強制檢測公告刊憲，將七幢大廈列入強制檢測，包括康怡花園D1座、屯門澤豐花園澤民樓等。當中澤豐花園澤民樓及北角偉文大廈均為第二度被納入強制檢測。任何人由本月9日至22日，曾在以上地點逗留超過2小時，需要於周三（24日）或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎・2.22｜增16宗確診4宗源頭不明 7幢樓要強制檢測

新冠疫苗｜周二起可預約 3張圖睇晒3款疫苗、接種中心及副作用

衞生署將監察新冠疫苗異常反應 揭科興BioNTech副作用最新數據

增16宗確診 4宗源頭不明 76歲男子發病15日始經強制檢測找出

確診食肆大廈｜增16餐廳 53歲患者3日到9地方 曾到澳洲牛奶公司

【00:00】新冠肺炎第四波疫情持續，周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為無源頭個案。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增16間餐廳。政府上周四（18日）准許食肆恢復晚市設堂食至10時，當中11趟到訪是在當日起，未知他們是否吃晚餐。

其中一名男患者於上周四（18日）起三日內曾到訪九處地方，包括光顧佐敦澳洲牛奶公司。此外，在住宅大廈名單，觀塘宜安中心、安田邨安健樓各增一名無源頭個案。

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▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

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▼科興、BioNTech/復星疫苗 港九新界接種地點名單▼

▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼