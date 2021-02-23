新冠肺炎・最新｜觀塘一公眾娛樂場所無展示安心出行　罰停業14日

撰文： 陳家怡 黃詠榆 鍾妍 鄭翠碧 李恩慈 朱海棋 麥凱茵 馬煒傑 黃金棋 勞敏儀 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-23 19:26

本港昨天（22日）新增16宗新冠肺炎確診個案，累計增至10,885宗。首批100萬劑科興疫苗上周抵港，特首林鄭月娥昨率領司局長接種香港第一劑疫苗，合資格五類市民今天（23日）起可預約登記，網頁凌晨啟用後出現網絡大擠塞，要等約一小時才入到，5個只提供科興疫苗的社區接種中心，首日周五（ 26日）全部接種時段於兩小時內已額滿，據報有2萬人預約。 第二款新冠疫苗即將到港，消息指，BioNTech疫苗最快本周四運抵本港。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【18:53】食肆上周四( 18日）起可恢復晚市堂食，但必須遵守新防疫措施。食環署公布於19日及20日向深水埗區及旺角區各一名餐飲業務負責人展開檢控程序，指其未有採取相關的規定或限制，禁止晚市分別三天及七天，期間日市最多二人同坐一桌。

食環署亦於本月18日，向觀塘區一名涉嫌違反《規例》的規定的公眾娛樂場所負責人展開檢控程序，指其未有遵行量度體溫及妥善展示載有「安心出行」場所二維碼，須翌日起關閉處所14天。由於該公眾娛樂場所負責人涉嫌無牌經營公眾娛樂場所，食環署亦已根據《公眾娛樂場所條例》（第172章）向有關人士展開檢控程序。

食環署及後於19日再次巡查該觀塘區處所，發現有關人士未有按《規例》關閉處所，於是再次按《規例》向該處所負責人展開檢控程序。

安心出行｜多地登排行榜首 資科辦拆解數據：百慕達等實際零下載

【18:25】市民上周四（18日）起進入食肆及指定場所前，需先使用「安心出行」或登記資料，「安心出行」下載量急增，至今接近269萬次，一周增約四倍。昨日網上流傳「安心出行」下載量海外多地排榜首的數據，質疑下載量或存「水份」。

政府資訊科技總監辦公室今日發帖文指，為方便由外地來港公幹旅遊的人士使用，「安心出行」可在不同地區的程式商店下載得到。資科辦另引述應用程式商店資料的數據，指近269萬次下載中，本港佔超過261萬次，另有4萬多次下載來自內地，而部份網傳下載量排第一位的地方，下載次數為0。

【17:00】張竹君提到，現時仍有大部份確診個案的基因排列，屬於第四波疫情的病毒株，但承認有少量其他病毒株，惟詳情有待港大團隊協助分析。至於涉及N501Y變種病毒株的確診個案，仍然是輸入個案為主。但值得注意是，逾半輸入個案都沒有病徵，個別人士入院後可能有病徵，和一般本地個案相若。

張竹君又指，雖然政府已推廣「安心出行」app，但須注意該程式不是用於「個案追蹤」，而是「暴露風險」，即主要讓市民知悉自己曾與確診人士同場出現。而即使收到程式通知，亦不等同自己已成為密切接觸者，但呼籲市民可注意自己身體接受檢測。

▼疫苗接種預約系統登記過程▼

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科興疫苗｜開放預約16小時錄7萬人登記 港府：未來2星期預約額滿

【16:50】政府公布，截至今日下午4時，所有由2月26日至3月11日，該段時間的預約已經額滿，共有約70,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑疫苗。

【16:40】何婉霞指，截至早上9時過去24小時再多23人出院康復，至今仍有230人留醫，17人情況危殆、12人情況嚴重，201人況穩定。

她補充，葛量洪醫院的一名病人家屬已初步確診，而該名病人的3名同房病人，因為不能戴口罩，都已列為緊密接觸者須隔離。

新冠肺炎｜今增12確診3宗無源頭 荃灣火山燒廚工確診十多人檢疫

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至今日凌晨，本港新增12宗確診個案，個案編號是#10886至10897。輸入個案有一宗，患者由菲律賓於2月10日乘CX906抵港，驗出帶N501Y變種病毒株，而早前#10844個案體內驗出變種病毒，由巴基斯坦經杜拜到港，本港累計已有40宗變種病毒個案。

本地個案中，有3宗無源頭，包括一名荃灣火山燒的廚房師傅，10多位同事需要檢疫隔離。明愛樂義學校再多一宗個案，該群組合共10人。

新冠肺炎｜帝京餅店兼職店員初確診 兩度求醫曾交樽 須入ICU

截至下午仍有10多宗初步陽性個案，當中無源頭個案包括一名帝京餅店的員工，2月15日身體不適到威爾斯醫院求醫並確診。另一名22歲男子於旺角花墟一間花店工作，已初步確診，於2月2日至2月13日都有上班，本身居於長沙灣福華街一幢唐樓。

另一名63歲男子本身是兼職工，會幫布袋澳一家食肆駕車接載客人出入坑口港鐵站，最後上班日是2月20日。

一名葛量洪醫院病人的家屬，亦已初步確診，由於他過去日子曾經常去該醫院探望家人，故該病人都要列為緊密接觸者。

強制檢測大廈｜新增4大廈上榜 包括渡船角文苑樓、環海‧東岸1C座

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新冠疫苗｜拆解接種名額迅速爆滿 政府稱未盡用 正研增加打針量

科興疫苗｜醫護院舍人員打針 盼社區接種減感染、放寬家人探訪

▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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科興疫苗｜預約系統出錯允110人提早今日接種 市民：意外之財

【15:04】本港開始新冠肺炎疫苗接種，特區政府班子大部分成員昨日（23日）率先接種內地科興疫苗。疫苗接種計劃本周五式開始，今日原只開放給醫護、機組人員等接種，但系統出錯容許長者提早接種，有市民形容「意外之財」，亦有長者稱自己是中國人要支持國產科興疫苗。公務員事務局局長聶德權到場視察後表示，即使系統出錯，在場人員都容許已預約長者及兩名陪同者接種，約有110人。截至早上11時45分，有6萬人預約打針。

限聚令｜2人限聚實施近3個月 政府宣佈周三凌晨起放寬至4人

【14:45】消息指，行政會議通過放寬限聚令至4人，午夜起實施。政府下午亦公佈，由明日（24日）零時零分起放寬限聚令，在公眾場所聚集人數限制由2人放寬至4人。

疫苗接種｜消息：公務員可於辦公時間打針 工會：應安排特定中心

【13:55】今日為新冠疫苗開放預約接種的第一天，維持必要公共服務的公務員及政府合約工亦屬優先接種組別。據了解，公務員事務局向各部門發電郵安排，指接種疫苗對抗疫工作非常重要，准許公務員可以在辦公時間接種。公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指，大部分公務員仍在觀望是否接種疫苗。但他認為准許在辦公時間接種成效有限，建議若能安排在特定的疫苗中心或特定時段，供公務員在非辦公時間接種成效會更好。

疫苗接種｜深水埗郵局現登記人龍 僅一櫃位服務 長者苦等兩小時

【13:53】今日（23日）為新冠疫苗接種，開放網上預約的第一日，有需要市民可於郵局或屋邨辦事處尋找職員協助。今早未到9時，已有數名市民於深水埗元州街郵政局外排隊，郵局開門時人龍多達20人，惟只有一個櫃位提供協助。



記者現場所見，處理每名市民的登記，最長須時約半小時，輪候時間長達2小時，引起部份排隊市民鼓躁，亦有市民放棄排隊；而成功登記市民，最快要到3月3日才能接種疫苗。

疫苗接種｜01實測網上系統輪個半鐘始可登入 19個接種站已滿額

【12:47】首批100萬劑科興疫苗早前抵港，港府今(23日)凌晨起開放新冠疫苗接種計劃預約，優先群組市民可於網上進行登記，最快本周五(26日)起可以接種。

《香港01》記者同步實測，等候1.5小時始成功進入系統，截至中午12時許，23個可供注射的社區疫苗接種中心及普通科門診診所中，19間已告額滿，仍然「有位」只餘4間社區疫苗接種中心，分別位於九龍灣體育館、官涌體育館、源禾路體育館及天暉路體育館，但可供選擇的日期不多，最早已是下月4日，其中天暉路體育館社區疫苗接種中心的預約名額最多。

【12:28】公務員事務局局長聶德權，今早到中央圖書館的社區疫苗接種中心視察。他在視察後表示，截至今日中午，已有約6萬名市民經網上登記預約接種疫苗，預料已佔去未來數星期的5間已開放接種中心名額。他指，5間接種中心，每日可處理2,500個預約名額。聶德權又指，預期復星/BioNTech疫苗本周稍後時間到達。

疫苗接種｜消息：BioNTech疫苗最快周四抵港 首100萬劑德國出發

【11:28】港府向不同藥廠購入新冠肺炎疫苗，當中包括德國BioNTech/內地復星的mRNA疫苗，據了解，首100萬劑疫苗最快於本周四（25日）抵港。早前該公司透露，供港疫苗於德國生產，將由美因茨和馬爾堡運送來港。

安心出行｜私隱專員鍾麗玲：無看原始碼 程式無取GPS無追蹤功能

【11:18】政府於上周四(18日)重開食肆晚市堂食，但市民進入食肆前須使用「安心出行」或登記個人資料。個人資料私隱專員鍾麗玲今日於港台節目《千禧年代》稱，以國際標準來說，安心出行使用較少侵犯私隱的模式，指程式無追蹤功能，下載時亦不用提供個人資料。



創新及科技局局長薛永恒早前接受訪問時表示，因版權問題拒公開程式原始碼。鍾麗玲指出，檢視程式的私隱問題時，主要看應用條款及私隱政策，不是考慮資訊科技，但有就技術層面向資訊科技總監辦公室要求更多資料，讓公署內的資訊科技部門檢視，程式開發商有第三方私隱影響評估的報告。

▼2月18日年初七起 晚市堂食須使用安心出行▼

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新冠疫苗｜薛永恒：3萬人預約 忘接種第二針會有短訊專人提醒

【09:05】屬於5個優先群組的市民可以今日(23日)起預約接種新冠疫苗，並最快於周五(26日)接種。創新及科技局局長薛永恒今接受港台《千禧年代》訪問時表示，截至今早7時半至8時正, 有接近3萬人已成功預約接種疫苗。他指，網站開放初期有「成千上萬」預約進入系統，超越系統容量致「塞車」，但至今日約零時40分網站已變回順暢。

創新及科技局局長薛永恒指，截至今早已有3萬人成功預約接種疫苗。（資料圖片）

親妹病危不能回港 肺癌病人無藥食 過千滯英港人促港府盡快開關

【07:30】新冠肺炎疫情反覆，去年底英國更爆出變種病毒，港府在德國、法國等地對英國載客航班實施禁飛令後亦宣布跟隨，至今（23日）禁飛令已生效兩個月。過千港人因此滯留英國，回家團圓無期，在異鄉渡過了冷冰冰的農曆新年。



有以工作假期簽證到英國打工的港人，月初得悉妹妹因罕見病突然病危入院，現正於深切治療病房接受治療，她急須返港探望至親，惟禁飛令下令她無法入境。她多次向入境處和衞生署查詢，卻遭港府拒諸門外，只能取道杜拜轉機，惟每天均憂慮港府突然對杜拜「落閘」，直斥港府對港人水深火熱的情況冷眼旁觀，甚至在此危急時期勸籲她不要返港，她促請港府派包機接載滯英港人回家，並提供適切援助。

文小姐（中）在Whatsapp群組得悉有滯英港人同樣在杜拜「過冷河」再回港，慨嘆在港府袖手旁觀下，港人只能互通消息、互相扶持。圖為文小姐與滯英港人在杜拜相遇。（受訪者提供）

新冠疫苗｜想盡快有針打？ 一文睇清各中心接種間數目、疫苗款式

【02:22】新冠疫苗接種計劃本周開始，網上預約系統今日（23日）凌晨0時起開始運作。政府凌晨發聲明，公布新冠疫苗接種計劃醫護服務安排方面的最新資料，包括各二十九間接種中心地點提供疫苗種類、地點、疫苗接種間的數目，以及夥伴醫護機構等資料。

除接種中心外，醫管局轄下的十八間普通科門診診所亦會提供科興疫苗，市民可經政府網上預約系統預約接種兩劑疫苗的時間，提供疫苗接種服務的普通科門診診所名單如下︰

新冠疫苗｜預約系統凌晨啟用網絡大塞車 最快今早可接種科興疫苗

【00:07】新冠疫苗接種計劃本周開始，預約系統今日（23日）凌晨0時起開放預約。5類人士可優先，可從4個途徑接種，包括疫苗接種中心、私家診所、普通科門診及院舍，最快周五（26日）開始打針。

新冠病毒疫苗接種計劃預約系統凌晨0時開始啟用，不過即現「網絡塞車」，無法進入網頁，超過10分鐘仍無法登入。記者最終在約半小時後成功登入主頁，填寫資料，才發現原來可以最早今早8時前往注射第一劑疫苗，雖然政府要求在第28日注射第二劑，但原來可以揀選第28日之後任何一日才接種。截至今日凌晨2時，三間疫苗科興疫苗接種中心周五首日預約已額滿。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

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▼2.22行政會議部分議員接種科興疫苗▼

+ 3 + 3 + 3

▼2.22立法會部分議員接種科興疫苗▼

+ 8 + 8 + 8

強制檢測大廈｜增7樓宇 澤豐花園澤民樓、北角偉文大廈二度強檢

【00:00】本港周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為源頭不明個案。政府晚上就強制檢測公告刊憲，將七幢大廈列入強制檢測，包括康怡花園D1座、屯門澤豐花園澤民樓等。當中澤豐花園澤民樓及北角偉文大廈均為第二度被納入強制檢測。任何人由本月9日至22日，曾在以上地點逗留超過2小時，需要於周三（24日）或之前接受檢測。

昨日總覽：新冠肺炎・2.22｜增16宗確診4宗源頭不明 7幢樓要強制檢測

新冠疫苗｜周二起可預約 3張圖睇晒3款疫苗、接種中心及副作用

衞生署將監察新冠疫苗異常反應 揭科興BioNTech副作用最新數據

增16宗確診 4宗源頭不明 76歲男子發病15日始經強制檢測找出

確診食肆大廈｜增16餐廳 53歲患者3日到9地方 曾到澳洲牛奶公司

【00:00】新冠肺炎第四波疫情持續，周一（22日）新增16宗確診個案，當中4宗為無源頭個案。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增16間餐廳。政府上周四（18日）准許食肆恢復晚市設堂食至10時，當中11趟到訪是在當日起，未知他們是否吃晚餐。

其中一名男患者於上周四（18日）起三日內曾到訪九處地方，包括光顧佐敦澳洲牛奶公司。此外，在住宅大廈名單，觀塘宜安中心、安田邨安健樓各增一名無源頭個案。

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▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼