財政預算案・直播｜陳茂波預告減糖　消息：將派5000元電子消費券

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，他早前預告本港經濟尚未恢復，下一個財政年度會出現「較大的赤字」，需要「睇餸食飯」。據悉，港府今年大幅「減甜」，不會全民派錢，，但寬減薪俸稅及利得稅、寬免住宅物業全年差餉會獲保留，但寬免額會減低。至於針對基層的綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼「雙糧」則有望保留。
據了解，港府將設百分百擔保的失業貸款，容許失業人士申領月薪6倍、最多借8萬元，年息1厘，還款期5年。若貸款者如期還款，則可獲退還利息。此外，政府會向全港18歲以上合資格市民及新來港人士，派發5000元電子消費券。
《香港01》將直播最新一份《財政預算案》詳細內容。
社民連到政總外請願
工黨到政總外請願
▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼
政府今年大幅「減甜」，不會延續去年的全民派錢。(資料圖片)
疫情下失業率飆升至7%，創17年以來新高。政府拒設失業援助金，但會推出百分百擔保的失業貸款。(資料圖片)
▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼
【10:40】消息指，新一份《財政預算案》會公布，向全港合資格的18歲居民和新來港人士，派發5000元電子消費券。
▼財政預算案2020派糖措施▼
陳茂波上載一張整理領呔的個人照片，表示「整裝待發，準備迎接忙碌的一天」，並羅列了今日的行程，包括11時出席立法會宣讀財政預算案、3時記者會及7時半傳媒預算案論壇的行程。(陳茂波facebook圖片)
【10:38】陳茂波即將到立法會宣讀新一份《財政預算案》，他在社交網站發文，上載一張整理領呔的個人照片，表示「整裝待發，準備迎接忙碌的一天」，並羅列了今日的行程，包括11時出席立法會宣讀財政預算案、3時記者會及7時半傳媒預算案論壇的行程。
▼2020度《財政預算案》重點措拖▼
【10:24】財政司司長陳茂波將於立法會發表新一份《財政預算案》，在會前工黨代表到政總外請願。