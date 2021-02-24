財政預算案・直播｜陳茂波預告減糖　消息：將派5000元電子消費券

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，他早前預告本港經濟尚未恢復，下一個財政年度會出現「較大的赤字」，需要「睇餸食飯」。據悉，港府今年大幅「減甜」，不會全民派錢，，但寬減薪俸稅及利得稅、寬免住宅物業全年差餉會獲保留，但寬免額會減低。至於針對基層的綜援、高齡津貼、長者生活津貼或傷殘津貼「雙糧」則有望保留。

據了解，港府將設百分百擔保的失業貸款，容許失業人士申領月薪6倍、最多借8萬元，年息1厘，還款期5年。若貸款者如期還款，則可獲退還利息。此外，政府會向全港18歲以上合資格市民及新來港人士，派發5000元電子消費券。

《香港01》將直播最新一份《財政預算案》詳細內容。