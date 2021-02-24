財政預算案・直播｜預計新一年財赤1,016億　預告未來4年皆赤字

撰文： 陳淑霞 王潔恩 黃偉倫 鄭翠碧 李恩慈 梁煥敏 勞敏儀 黃金棋 鄭秋玲 孔繁栩 胡家欣 鄧穎琳 麥凱茵 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-02-24 12:35

【財政預算案2021】財政司司長陳茂波今日（24日）發表最新一份《財政預算案》，他宣布港府將設百分百擔保的失業貸款，容許失業人士申領月薪6倍、最多借8萬元，年息1厘，還款期5年。若貸款者如期還款，則可獲退還利息。此外，政府會向全港18歲以上合資格市民及新來港人士，派發5000元電子消費券。 當局會繼續退稅100%，上限一萬元，另會繼續寬免差餉。 《香港01》將直播最新一份《財政預算案》詳細內容。

陳茂波於立法會宣讀新一份財政預算案

【12:40】陳茂波宣布，2021/22年度，預計赤字為1,016億元，相等於本地生產總值3.6%，主要是由於推出逆周期財政措施及經常開支持續上升，並預料至2025-26年度會連續4年赤字。

陳茂波於立法會宣讀新一份財政預算案

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【12:35】政府會預留5億元優化部分郊野公園設施，例如增加觀景台、樹頂歷奇和升級露營地點等康樂元素；改善洗手間設施、燒烤及野餐地點，以及修葺戰時遺跡作開放式博物館，豐富訪客體驗，增加郊遊樂趣。新設施會盡量符合低碳及綠色的原則，設計融入自然，亦顧及不同年齡層及傷健人士的需要。預計新設施將於未來2、3年開始陸續落成供市民享用。另預留5500萬元，讓旅遊事務署聯同漁農自然護理署在未來5年，就郊野公園內十條熱門及具旅遊潛力的行山徑推行第二期改善計劃，提升市民及旅客的消閒體驗。

「體育及康樂設施五年計劃」亦會加建或改建十二個足球場，包括元朗大球場的重建工程。政府會預留3億元推行「提升足球場設施五年計劃」，大幅增加符合國際標準的五人足球場、研究把現有場地擴建為標準十一人草地足球場，以及加快更新人造草地，涉及康文署轄下超過70個場地。日後相關體育總會及其屬會、地區足球組織、學校及其他團體會有更多標準場地舉辦足球訓練及比賽，鼓勵市民，尤其是青少年恆常參與足球運動和發掘潛能，促進本地足球的長遠發展。

今年會預留共65億元優化海濱，會爭取立法會撥款動工興建東區走廊下的行人板道和西營盤東邊街北海濱公園兩項重點工程；亦會繼續採用「先駁通、再優化」的策略，盡早開放海濱用地。

【12:30】陳茂波指，環境局將在下月公布本港首份電動車普及化路線圖，闡述使用電動車及其所需配套的長遠政策目標及計劃，主要措施包括在2035年或以前停止新登記燃油私家車、擴展電動車充電網絡並推動其市場化、培訓電動車技術及維修人才，以及制訂電動車退役電池生產者責任計劃等。政府亦會採用更多電動車，以起示範牽頭作用。

政府推出71億元的特惠資助計劃，於2027年底前分階段淘汰約4萬輛歐盟四期柴油商用車。政府將於今年中完成更新《香港清新空氣藍圖》，制訂長遠目標及進一步改善空氣質素的措施。當局會預留8000萬元，資助綠色專線小巴營運者，從2023年開始試驗電動公共小型巴士。同時又預留3.5億元，資助營辦商從2023年開始在維多利亞港內航線測試電動渡輪。

私家車（包括電動私家車）首次登記稅各稅階的稅率提高15%，牌照費增加30%。上述調整今日已刊憲生效，但其他汽車類別則不受影響。電動私家車「一換一」計劃下的首次登記稅最高寬免額會相應提升至逾28萬元，而一般電動私家車的寬免額上限則維持不變。運輸署亦會繼續進行「擠塞徵費」及中環電子道路收費先導計劃研究，以期善用路面空間，紓緩交通擠塞。

【12:15】 2021/22年度賣地計劃會推15幅住宅用地及三幅商業用地，預計分別可供興建約6000個住宅單位及提供約48萬平方米商業樓面面積。賣地計劃的住宅用地，加上鐵路物業發展、私人發展和重建及市區重建局項目，預計全年的潛在土地供應可供興建約1.65萬個單位。

古洞北的首批公營房屋，預計可提早一年在2026年入伙；新發展區內的私營房屋用地亦會陸續推出發售。此外，洪水橋／厦村新發展區首期工程所涉及的12公頃私人土地已如期收回，並正進行土地平整及基建工程。元朗南發展正進行法定規劃程序，首批公營房屋單位將於2028年落成。本立法年度會就新界北新發展區研究向立法會申請撥款，以便隨即展開研究。東涌東填海工程首兩批的房屋用地去年已交付香港房屋委員會（房委會）興建公營房屋，首批約一萬個單位可在2024年入伙。

社民連到政總外請願

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【12:00】科技園公司及數碼港會與金管局合作，積極招募更多金融、科技或科研機構在港設立實驗室，並聚焦於「合規科技」及「網絡安全」等香港最具優勢的領域。除了今年一月已公布的金融科技概念驗證測試資助計劃，金管局正研究提升其監管沙盒，對有潛力的金融科技方案提供「一條龍」式的審批及資助，縮短創新金融產品推出市場的時間。

政府會在2021／22年度向「創意智優計劃」再度注資10億元，持續推動創意產業發展。本立法年度申請撥款，修繕荃灣公共圖書館、提升大埔文娛中心設施，以及翻新及改善西灣河文娛中心。這些工程總值約9億元，共創造約210個就業機會。民政事務局已成立跨政策局專責小組，並預留一億元，推動藝術與科技互融，為藝團及創科人才提供支援。

發展局成立的主要項目精英學院是亞洲首個專門培訓工程項目領導人員的學院，已預留600萬元，在未來三年為政府中層管理人員提供系統化培訓，提升他們的專業技能和項目推展能力，更有效運用公共資源。

工黨到政總外請願

【11:55】陳茂波指，計劃在今年第二季提交立法建議，容許外地投資基金遷册來港，並註冊為開放式基金型公司或有限合夥基金。他指未來三年於香港設立或遷册來港的開放式基金型公司將，獲資助其付予本地專業服務提供者費用的七成，上限為每間公司100萬元。證監會稍後會公布詳情。在本港營運的私募基金所分發的附帶權益提供稅務寬免，我們已提交修訂條例草案，爭取本年度獲立法會通過，以便稅務寬免安排由2020／21年度起適用。

他提到，課程發展議會的STEM教育常務委員會督導及推動中小學STEM教育的長遠發展，以及持續檢視相關課程。而「中學IT創新實驗室」推出至今，反應積極。政府會再撥款兩億多元把計劃推展至小學，未來三個學年向每所資助小學提供最高40萬元，推動「奇趣IT識多啲」計劃，通過課外活動加強學生對資訊科技的興趣、認識及應用，為融入知識型經濟和數碼社會發展作好準備。政府資訊科技總監辦公室會設立一站式支援中心，向小學提供協助。

他指，去年預留4000萬元，以先導形式資助本地大學理工科學生參與創科行業短期實習，共有超過1600位同學和逾1000間公司參加，計劃會恆常化。政府今年上半年將推出「傑出創科學人計劃」，支持大學吸引國際知名創科學者和團隊來港，參與創科教研活動。計劃將動用約20億元，由政府、大學及香港賽馬會慈善基金共同承擔。今年初推出的「大灣區青年就業計劃」亦特設約七百個創科職位名額，鼓勵企業聘請香港的大學畢業生在香港和另一大灣區城市從事與創科相關的工作及接受在職培訓。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼

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【11:50】陳茂波指，大灣區是香港參與國家經濟內循環的「最佳切入點」，粵港澳大灣區發展辦公室已正式成立，使政府更有力地統籌、協調和推動大灣區建設的各項政策和措施，並提高社會各界對大灣區建設的了解和認識。政府亦透過不同計劃，協助港商及青年人把握大灣區發展的機遇。

他提到，去年滬深港通南北雙向成交總量增加超過一倍，互聯互通「運作暢順」。財庫局已與金管局、證券及期貨事務監察委員會（證監會）和保險業監管局（保監局）成立聯合工作小組，研究香港如何配合國家的經濟及金融發展和國際投資者的需求，在現有基礎上進一步提升香港國際金融中心的競爭力，制訂發展藍圖目標，提出具體方案和措施，並與中央溝通，爭取支持。

他又指，會提升本地債務工具中央結算系統（Central Moneymarkets Unit）（CMU系統）的效率和容量，並引入新功能，應付「債券通」北向交易下與日俱增的市場需求，同時支持將來開通南向交易，為內地投資者提供風險可控的渠道參與本地及海外債券市場。我們長遠會將CMU系統發展成亞洲以至國際主要的中央證券託管平台。

落實「債券通」的南向交易將更便利內地投資者作多元化資產配置，為香港金融業帶來龐大機遇。金管局與人民銀行已成立工作小組推動「債券通」南向交易，爭取在年內開通。

陳茂波指，本年度繼續發行不少於240億元的銀色債券和不少於150億元的通脹掛鈎債券（iBond）。此外，亦會將合資格認購銀色債券的年齡由六十五歲降至六十歲。

政府今年大幅「減甜」，不會延續去年的全民派錢。(資料圖片)

【11:45】陳茂波宣布，會向每名合資格的18歲或以上香港永久性居民及新來港人士，分期發放總額5000元的電子消費券，鼓勵及帶動本地消費。預計措施可惠及約720萬人，涉及約360億元財政承擔。

他又指，會預留總數達9.3億提升旅遊資源，當中1.6億開展本地文化、古蹟和創意旅遊項目，例如「鹽田梓藝術節」及「城市景昔」等，並會繼續改善行山徑的設施，以開拓更多綠色旅遊資源，為市民及旅客提供豐富的歷史文化及旅遊消閒體驗。至於旅發局會獲發7.6億元，推出「旅遊·就在香港」和「360 Hong Kong Moments」等推廣計劃，帶動本地消費，並會在跨境旅遊陸續重啓時，推出「Open House Hong Kong」平台，恢復放寬本地遊旅行團的羣組聚集限制，幫助旅遊業爭取營運空間。政府會和香港有密切經貿關係和疫情相對穩定的地區就「航空旅遊氣泡」進行商討及作出安排。

【11:30】僱員再培訓局出的「特別‧愛增值」計劃會繼續擴闊該計劃的課程選擇，並提供更多網上課程，讓學員在疫情期間遙距學習。「持續進修基金」範疇會擴闊及納入網上課程，以配合科技發展及進修模式的轉變，為市民提供更多元化的進修途徑，同時確保有效監管課程及教學質素，計劃於今年九月的新學期開始實施。

政府會在2020／21財政年度，政府透過「防疫抗疫基金」在公私營機構共設立約3.1萬個有時限職位。他建議再撥款66億元，創造約3萬個不超過12個月的有時限職位。

陳茂波指，會寬減2020／21課稅年度100%薪俸稅和個人入息課稅，上限為1萬元，全港170萬名納稅人受惠。有關扣減會在2020／21課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少114億元。政府亦會寬免2021／22年度住宅物業全年差餉，以每戶每季1200元為上限，隨後兩季1000元。政府收入將減少116億元；政府會續推1000元電費補貼。

至於領取社會保障金額的人士，包括綜援、高齡津貼(生果金)、長者生活津貼或傷殘津貼盟23.8億，在職家庭津貼鼓勵就業交通津貼亦會作出相若安排，政府開支約1.2億元。

政府會為參加2022年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費。政府開支約1億5000萬元。當局會降低職津工時要求，由144小時減半，最快6月實施。

至於協助失業人士亦會針對性推出「百分百擔保個人特惠貸款」下，為推出由政府作百分之百擔保的特惠低息貸款，申請期為六個月。上限貸款額為合資格申請者6個月的薪酬，以8萬元為上限，還款期長達5年，可選擇首6個月還息不還本。利率固定於1厘。政府總承擔額150億元，申請期６個月。

政府會亦為全港渠管維修，總額10億元，涉全港3000幢老舊樓宇，「三無大廈」可由屋宇署代行。

【11:15】陳茂波指，為支持企業，寬減2020／21課稅年度百分之百的利得稅，上限為10000元，全港12.8萬名納稅人受惠。有關扣減會在2020／21課稅年度的最終應繳稅款反映。政府收入將減少10.5億元

政府亦會寬免2021／22年度四季非住宅物業差餉，首兩季以每戶每季5000元為上限，其後兩季則以每戶每季2000元為上限，估計惠及42萬個非住宅物業。政府收入將減少34億元。

寬免2021／22年度的商業登記費，150萬名業務經營者受惠。政府收入將減少30億元。今年4月起，減免非住宅用戶額外8個月75%的應繳水費及排污費，每戶每月減免額上限分別為2萬元及1.25萬元。25萬名非住宅受惠，政府收入將減少6.8億元。

今年4月起，繼續寬減現時適用於政府物業合資格租戶、地政總署轄下合資格短期租約及豁免書的75%租金及費用，為期六個月。同一時期內，應政府要求以致需要關閉處所的租戶，在關閉期間可繼續獲100%租金寬免。政府收入將減少14億元。

「中小企融資擔保計劃」申請時限延長至今年底，並進一步提高每家企業最高貸款額，由12個月僱員薪金及租金的總和增至18個月，上限由500萬元增至600萬元；最長還款期由5年延長至8年；以及將「還息不還本」安排，由最長12個月增至18個月。香港按證保險有限公司（按證保險公司）稍後會公布細節。

疫情下失業率飆升至7%，創17年以來新高。政府拒設失業援助金，但會推出百分百擔保的失業貸款。(資料圖片)

【11:00】陳茂波於立法會宣讀《財政預算案》，他開場先提到過去一年大家經歷不一樣的生活，口罩已成為必需品。他提到，去年政府推出1200億元逆周期措施，當務之急是遏止疫情並推出疫苗，令市民生活重回正軌。他又指，今年重點是「穩經濟、紓民困」。

他特別提到香港連續兩年經濟負增長，與消費旅遊相關行備受衝擊，零售、酒店等失業率亦達雙位數。而本地生產總值去年負增長6.1%。

至於經濟前瞻，他預料本港經濟今年會有「正增長」，但仍要視乎跨境人流，預期下半年經濟復蘇加強，今年增長介乎3.5%-5.5%，通縮會低於衰退前水平。他又預計本港經濟在2022至2025年，經濟增長達3.3%，基本通脹2%。

▼疫情下經濟重創，勞工處招聘會人頭湧湧▼

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【10:40】消息指，新一份《財政預算案》會公布，向全港合資格的18歲居民和新來港人士，派發5000元電子消費券。此外，政府亦會退回薪俸稅100%，上限一萬元。

據了解，當局會加增加汽車首次登記稅15%，並增加私家車牌費30%。

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陳茂波上載一張整理領呔的個人照片，表示「整裝待發，準備迎接忙碌的一天」，並羅列了今日的行程，包括11時出席立法會宣讀財政預算案、3時記者會及7時半傳媒預算案論壇的行程。(陳茂波facebook圖片)

【10:38】陳茂波即將到立法會宣讀新一份《財政預算案》，他在社交網站發文，上載一張整理領呔的個人照片，表示「整裝待發，準備迎接忙碌的一天」，並羅列了今日的行程，包括11時出席立法會宣讀財政預算案、3時記者會及7時半傳媒預算案論壇的行程。

▼2020度《財政預算案》重點措拖▼

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【10:24】財政司司長陳茂波將於立法會發表新一份《財政預算案》，在會前工黨代表到政總外請願。