增10多宗初步陽性　太子花墟店員傳染期曾賣花、兩宗涉拜年活動

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-02-23 19:22

本港今日新增12宗確診個案，一宗為外地輸入，11宗是本地個案。另外，初步陽性個案涉10多宗，至少6宗源頭不明，兩宗個案涉及新年期間的拜年活動。另外，一名居於長沙灣福華街22歲男子，於本月11日出現喉嚨痛病徵，傳染期間曾在太子花墟賣花；同區一位於旺角帝京餅店兼職55歲售貨員亦染疫。被問到花墟會否出現大爆發情況，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午出席記者會時表示，要再觀察花墟情況，暫時未見有好多確診個案曾過去花墟。

本港今日新增12宗確診個案，一宗為外地輸入，11宗是本地個案。

10多宗本地初步陽性個案中，至少6宗源頭不明。其中兩宗個案涉及新年期間的拜年活動，包括居於薄扶林華貴邨的58歲男子，他於九龍灣任文職，本月17日不適，本月22日最後一日上班，新年前後有拜年活動，主要留在家中；另外，居於元朗朗屏邨的26歲女子，在新年期間曾有活動。她曾到屯門醫院洗腎，每周進行一次檢測，對上一次呈陰性，其後轉為「不確定」，已送院後再做檢測呈陰性，須再等最終測試結果。



另外，一名居於長沙灣福華街22歲男子，於本月11日出現喉嚨痛病徵，本月2日至13日曾在太子花墟18號一間花店賣花。被問到花墟會否出現大爆發情況，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君下午出席記者會時表示，要再觀察花墟情況，暫時未見有好多確診個案曾過去花墟。

一名居於長沙灣福華街22歲男子，於本月11日出現喉嚨痛病徵，本月2日至13日曾在太子花墟花店賣花。（資料圖片）

帝京餅店兼職售貨員初診陽性

同區一位旺角帝京餅店兼職55歲售貨員，居於沙田，本月15日身體不適，16日最後一天上班，17日曾看私家醫生及接受檢測，由於病情持續，轉送到威爾斯親王醫院，要留醫深切治療部。

至於其餘初步陽性個案，包括一名在清水灣布袋澳海鮮島餐廳任兼職的63歲男子，工作會接載客人往返坑口港鐵站，本月20日最後一天上班，同日發燒，居於柴灣杏花邨，家人初步確診。

一位58歲初步陽性男子曾到訪葛量洪醫院紓緩病房。（資料圖片）

葛量洪醫院病人家屬初確診 常到院探病 4病人要隔離

一位58歲男子，在土瓜灣上鄉道任文職，居於筲箕灣東旭苑東曉閣，本月22日流鼻水，23日最後一天上班。其家人在葛量洪醫院紓緩病房留醫，他因探訪而每隔一日做檢測，22日檢測是陰性，23日再做測試呈初陽。衞生防護中心指，他每次探訪時間不太長，半小時一次，有戴口罩，但被探訪親戚無戴口罩，需要密切追蹤。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，這位58歲男士探病時，本月21日及22日，曾到紓緩病房探病，曾出示陰性檢測結果證明，病房逗留時期為半小時。被探訪病人及與三位同格病人，因健康情況未能戴口罩，被列為緊密接觸者，需送檢疫隔離；接觸的醫護有穿足夠裝備，故無須檢疫。

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