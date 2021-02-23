男生涉背包內藏有槌仔　辯方指背包或不屬於被告　官押後裁決

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-02-23 18:22

前年11月多區爆發警民衝突，有男學生被指管有一把槌仔，被控意圖損壞財產，案件今（23日）在西九龍裁判法院開審，負責拘捕和搜身的兩名警員在處理被告背包的供詞不吻合，一人指被告被制服後，背包已被脫下、放在地上，另一人則指被告右肩一直背包。辯方質疑背包或不屬於被告，形容兩名警員的供辭「有完全不可磨滅嘅分野」，控方所述的事發經過亦令人「百思不得其解」。裁判官將案件押後至3月31日下午裁決，被告獲准以原有條件繼續保釋。

被告雷震霆（24歲，學生），被控管有物品意圖摧毀或損壞財產罪，控罪指他於2019年11月12日在荃灣沙咀道「Comebuy」店外管有一把玻璃錘。

警員蘇俊文供稱，案發當晚，荃灣沙咀道和眾安街交界的大鴻輝中心對開的馬路上有為數60人聚集，他們大部份身穿黑衣。蘇看到身高1.7米、中等身材的黑衣、戴口罩人士突然跑向大坡坊方向，有理由相信他干犯未經批准集結和違反禁止蒙面規例，遂上次追截對方，一分鐘後便將對方制服在地上。蘇稱，上手銬前已為被告除下背包，短暫將之放在地上，及後再將被告轉交同僚吳啟承為被告搜身。

吳啟承及作供時指，目擊上手銬至整個搜身過程，被告右肩一直背着背包，他亦在被告身上及背包搜出手套、黑色上衣及涉案的紅色槌，他形容該錘與巴士內緊急打爛玻璃的槌仔類似。

裁判官裁定案件表證成立。辯方在結案陳辭時指，被告被制服後，被告背包安放的位置，和在交收證物的證供「有完全不可磨滅嘅分野」，行動記錄「兩個證人都錯曬」，認為無法肯定背包是否屬於被告，又指控方所述的事發經過令人「百思不得其解」。

案件編號：WKCC1805/2020