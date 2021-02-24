新冠肺炎．最新｜新蒲崗、紅磡受限區解封無確診　20人收強檢令

撰文： 黃詠榆 張嘉敏 朱海棋 鄭翠碧 李恩慈 麥凱茵 曹家駿 最後更新日期： 2021-02-24 11:53

第四波疫情持續，本港昨日（23日）新增12宗確診個案，累計增至10,897宗；昨初步確診逾10宗，至少5宗源頭不明，包括旺角帝京餅店55歲兼職售貨員和太子花墟一名 22歲花店店員。政府昨公布限聚令由今日（24日）凌晨起，放寬至最多4人。 政府清晨宣布，指已完成新蒲崗受限區域強制檢測行動，沒有發現確診個案。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

【11:44】政府昨晚（23日）於新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈「封區檢測」，是2021年農曆新年後第一次。行動今日早上完成，無人確診，而政府再於行動後執法，結果發現有6人未進行強制檢測，政府已向他們發出強制檢測令。



另外，九龍城民政事務處聯同九龍城警區和衞生防護中心，今天（24日）在紅磡崇潔街41號崇字大廈崇愛樓執法，該座大廈早前被納入強制檢測公告，今早的行動發現有14人違反強制檢測公告。政府已向該等人士發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元，要求他們於指明期間內接受檢測。

相關新聞:封區檢測｜新蒲崗金橋大廈封鎖區6人、紅磡崇愛樓14人違檢測公告

【11:35】政府展開新冠肺炎疫苗接種計劃，公務員事務局局長聶德權今日（24日）出席港台《千禧年代》表示，已有約 7萬多名市民透過網上預約，明白系統有「塞車」，正改善網上系統，相信未來幾日可以開放第三星期預約。

另外，1,500間私家診所將於下周中提供科興疫苗，聶指市民不需要在網上預約，盼可以作出分流，「資料會放上專題網站，市民可以向相熟醫生接種。」



至於首批BioNTech／復星疫苗預計明日到港，涉及幾十萬劑，而非早前提及的100萬劑，聶德權透露將會先運送到醫管局的中心。

相關新聞:聶德權：BioNTech疫苗明天抵港涉幾十萬劑 將開放第三周預約

【07:07】政府發聲明，指已完成新蒲崗受限區域（即新蒲崗錦榮街6-24A號金橋大廈和錦榮街1-33號及衍慶街5-7號東誠大廈）強制檢測行動，截至凌晨二時，約520名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。此外，政府又派員到訪約256戶，約56戶沒人應門。

▼2月23日 政府圍封新蒲崗金橋大廈、東誠大廈▼

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確診食肆大廈｜肯德基麥當勞分店上榜 有患者傳染期到九肚山豪宅

【00:00】第四波疫情稍緩，昨日（23日）新增12宗確診個案，當中11宗為本地個案，3宗無源頭。衞生防護中心晚上更新患者行蹤，新增5間食肆上榜，包括莊士倫敦廣場肯德基、西寶城麥當勞、堅尼地城花園餐廳等。當中，一名39歲女患者（編號：10888）於2月21日發病，傳染期內曾赴9個地方，包括沙田九肚山豪宅駿嶺薈。

▼ 過去14天確診患者行蹤、住址▼

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▼2月23日，5類優先群組人士率先到中央圖書館的接種中心接種疫苗▼

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▼2.23 200名特定群組人員接種科興疫苗▼

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▼2月20日 放寬社交距離措施首個周末▼