新冠肺炎．最新｜限聚令今起放寬至4人　新蒲崗封區料7時解封

政府昨公布限聚令由今日（24日）凌晨起，放寬至最多4人。同時相隔14日，政府昨日再突襲式封區，自晚上8時30分起，限制在新蒲崗錦榮街金橋大廈、東誠大廈內的人士，須留在處所接受強制檢測，目標於今日（24日）上午約7時完成。