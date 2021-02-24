新冠疫苗｜將開放第三周預約　聶德權盼市民赴私家診所接種作分流

撰文： 麥凱茵 最後更新日期： 2021-02-24 09:09

政府展開新冠肺炎疫苗接種計劃，負責統籌疫苗接種工作的公務員事務局局長聶德權今日（24日）出席港台《千禧年代》表示，已有約 7萬多名市民透過網上預約，明白系統有「塞車」，正改善網上系統，相信未來幾日可以開放第三星期預約。 另外，1,500間私家診所將於下周中提供科興疫苗，聶指市民不需要在網上預約，盼可以作出分流，「資料會放上專題網站，市民可以向相熟醫生接種。」

2月23日，市民在中央圖書館疫苗接種中心接種科興新冠疫苗。

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

聶德權指出，昨日共有532人接種科興疫苗，包括214名獲安排的優先群組人士，另外318名則因政府「擺烏龍」而在網上提早預約的人，「噚日佢哋嚟到中央圖書館疫苗接種中心，醫護人員都有幫佢哋接種」。

以15個注射站計算 每日可以為約2,000名市民接種疫苗

網上預約系統開放未來兩星期的預約，但所有預約在昨日的一日內已經全部爆滿。聶德權直言，明白系統有「塞車」，指資訊科技的部門正改善網上系統，相信未來幾日後能開放第三個星期的預約。他表示，若以疫苗接種中心的15個注射站計算，每日可以為約2,000名市民接種疫苗，但由於計劃才剛開始，故想運作和流程上做得更穩妥，故名額暫時有限，稍後將加快流程。

2月23日，公務員事務局局長聶德權到中央圖書館疫苗接種中心視察。

1,000名私家醫生下周中加入疫苗計劃 市民可以向相熟醫生接種





另外，1,000名私家醫生、逾1500個診所下周中將加入疫苗計劃，政府會將醫生資料、診所地點等上載在專題網頁，由於市民不需在網上預約，聶德權相信可作分流作用，「 資料會放上專題網站，市民可以向相熟醫生接種。」

至於首批BioNTech疫苗預計明日到港，涉及幾十萬劑，聶德權透露將會先運送到醫管局的中心。