財政預算案｜醫管局獲撥824億元升4.5%　消息稱有意加醫科生學額

撰文： 李恩慈 朱海棋 最後更新日期： 2021-02-24 15:36

【財政預算案2021／電子消費券／股票印花稅】 新一年度（2021／22年度）《財政預算案》出爐，公立醫院服務一向備受關注。醫院管理局撥款繼續上升，共獲得824億元，當中經常撥款佔807億，較上一個年度的修訂預算升4.5%。政府消息人士稱，一直有意增加本地醫科生的學額，有待透露細節及時間表。醫管局醫生人手新年度預計增聘200人，全為非專科醫生，整體人手增至6,630位醫生。

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醫管局撥款再上升，今年預算總撥款為824億元，較去年度的修訂預算787億元升4.5%。今年預算撥款中，經常撥款佔807億元，按年度的修訂預算同樣升4.5%。醫療人手備受關注，本港兩間醫學院學額每年為530個。政府消息人士稱，政府一直有意增加本地醫科生的學額，有待公布細節及時間表。至於醫管局醫生人手，新年度預算共有6630人，其中3340人為非專科醫生；新年度增聘的200人，全部來自非專科醫生，專科醫生人手數目則不變，維持3290人。

醫管局亦會使用1.6億元經常開支挽留人才，包括特別退休重聘計劃、五年內增加200個副顧問醫生晉升至顧問醫生的名額等。至於聘請海外醫生的開支，政府消息人士表示，計劃仍在立法階段，未能交代細節，但已包括在經常開支。

病床方面，新年度預計增加323張床，累計有30174張病床，病床主要增加在普通科（急症及康復）病床，加317張；精神科加28張；療養科及智障科則分別減20張和2張。政府消息人士形容是「每間醫院加少少。」醫管局就新冠肺炎疫情檢討了十年計劃，在選定醫院的兩至三個病房預先設置設施，以便迅速轉作二線隔離病房。

醫管局會撥款1.56億元在醫院和社區滿足精神科服務需要，政府消息人士稱，措施包括在港島東和九龍中聯網發展兒童及青少年精神科服務、培訓誇專科專才、增聘10名社區精神科個案經理，並擴展醫教社同心協作計劃，服務學校由150間增加至210間。

另外，醫管局九龍東、新界東及新界西聯網，合共增加28,500個普通科診症名額。醫管局會撥款1.24億元加強癌症服務，包括延長放射治療時間、設立護士或藥劑師診所、增聘個案經理等。而5,400萬元用於擴大醫療費用減免範圍，包括領取長者生活津貼的「廣東計劃」及「福建計劃」受惠長者；4,600萬元用於繼續加強遺傳及基因組服務。