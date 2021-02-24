消息：教育局提示學校不用公開國安教育小組報告　免被報道受壓

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-02-24 17:03

教育局早前就國安教育向全校學校發行政指引，要求學校成立工作小組，統籌國安教育工作，並逐年提交報告，首份報告最遲須於8月提交。政府消息人士今日（24日）透露，為免媒體報道或學校間比較，為學校帶來壓力，各校毋須將國安教育年度報告上載至校網，並重申師生、家長都會知情，「並非不透明」。由於學校推國教毋須增聘人手，教育局暫無意就國安教育申請額外撥款。

教育局將推國安教育，最快於2022/23學年全面落實。（資料圖片）

教育局將推國安教育，最快於2022/23學年全面落實。據教育局早前發出的《國家安全：學校具體措施》的行政指引，學校須設立工作小組，或委任專責人員，負責統籌和協調工作，制定措施預防和處理政治活動進入校園。學校須在今年8月底前，檢視校內現時推行國安教育的情況，並規劃新學年工作計劃，以向政府提交報告。

消息：不上載國安報告是希望為學校留有空間

惟政府消息人士今日（24日）向傳媒透露，學校今年遞交國安教育報告後，不用上載至校網，以免被媒體報道或學校間比較，令校方受壓。消息人士強調學校推行的活動師生、家長皆知情，此安排「並非不透明」，而是希望首一、兩年讓學校有更多空間及彈性。

教育局收集各校報告後會檢視，為有困難學校提供支援，若有學校推行情況值得借鑑，教育局將舉辦研討會分享經驗。

政府消息人士今日（24日）向傳媒透露，學校今年遞交國安教育報告後，不用上載至校網，以免被媒體報道或學校間比較，令校方受壓。（資料圖片／黃舒慧攝）

首年報告著重檢視學校現況 料未有實際成果

消息人士相信，學校新推國安教育，首年報告未必要有實際成果，主要只是希望檢視學校現況，並為未來計劃。至於2022/23學年起，學校每年11月底前要向教育局提交上一學年的年度報告，以及該學年的工作計劃，消息人士解釋是希望配合校董會一般在第三季討論學校發展情況的時間。

政府消息人士今日（24日）向傳媒透露，學校今年遞交國安教育報告後，不用上載至校網，以免被媒體報道或學校間比較，令校方受壓。（資料圖片／黃舒慧攝）

學校推國安教育毋須增人手 暫無意就國安教育額外撥款

教聯會早前提出建議，期望政府持續增加教育經費，包括向學校提供國情國安教育津貼，如撥款1億元鼓勵學校開發國情國安校本教材。被問到學校會否有額外款項以推行國安教育？消息人士指，學校成立國安教育小組等毋須額外增聘人手，而政府會提供其他教育資源或津貼，暫無意就國安教育額外撥款。而早前公布會添加國安教育元素的中小學多科課程框架正研究中，稍後會陸續推出。