強檢大廈｜增6宗無源頭　杏花邨、竹園南邨、堅尼地城浚峰上榜

本港疫情未完全回穩，衞生署衞生防護中心今(24日)公布，本港新增17宗確診，其中16宗屬本地個案，當中6宗無源頭，今日暫錄得10多宗初步確診個案。多幢大廈需列入強檢大廈名單，包括沙田雲疊花園2座、華貴邨華賢樓、東旭苑東曉閣、深水埗572號、彌敦道315號，另杏花村26座再增確診者，連同黃大仙竹園(南)邨華園樓、觀塘馬蹄徑麗裕大廈、西環堅尼地城爹核士街11號浚峰及元朗蓮花池11A號，共10幢樓宇上榜。

另外，有源頭不明患者曾於2月18日前往K11 Musea名潮食館用膳，另有5名初步確診者亦於翌日到訪，所有於本月18日後曾到訪的食客及員工需接受強制檢測。