海洋公園推$88「超荀價」買門票或鑽石　$188住萬豪酒店兼入園

撰文： 梁煥敏 最後更新日期： 2021-02-24 17:08

海洋公園於上周四（18日）重開後，今日（24日）公布將於3月1日起推出「好賞！玩轉海洋公園」食．玩樂限時搶購禮遇，以及港人限定「無限次入場證」折扣優惠，由2021年3月1日至11日，於指定日期下午4時到海洋公園官方網站，便有機會用港幣88元「破天荒超荀價」，選購公園門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，最貴為原價7,980元的海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜；另於3月11日有機會以188元，搶購香港海洋公園萬豪酒店二人住宿連海洋公園入場門券兩日一夜套票，連二人自助早餐，但名額只有10份。

2月18日，政府放寬防疫措施，容許主題樂園重開。（羅君豪攝）

須於指定日期下午4時到海洋公園官方網站

海洋公園表示，由2021年3月1日至11日，於指定日期下午4時到海洋公園官方網站，便有機會用88元之「破天荒超荀價」，選購公園門票、美食套餐 、遊戲券及特色精品，包括價值高達近港幣8,000元之海洋公園吉祥物「包包」鑽石吊墜，賣完即止。

限量優惠當中，壓軸優惠於3月11日推出，可以以優惠價188元購買原價3,600元的海洋公園萬豪酒店二人住宿連海洋公園入場券兩日一夜套票，名額10份，有興趣人士需於當日「鬥快」購票，售完即止。

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「光影都會」周末黃昏再度上演

此外，因疫情關係去年暫停的「光影都會」多媒體光雕投影匯演，亦將於3月及4月的周末及公眾假期黃昏再度上演。

因疫情第四波影響下，本港多個遊樂設施而暫時關閉，海洋公園於2021年2月18日重新開放，公園現開網上預約入場系統，根據公園發言人早前表示，未來兩周的周六、日，入場預約人士已接近爆滿。